Recette du sirop russe d’épicéa riche en vitamine C

Le sirop d’épicéa est un palliatif naturel aux propriétés cicatrisantes. Il est fabriqué à partir d’aiguilles d’épicéa et est couramment utilisé pour traiter les rhumes, la toux et les maux de gorge.

L’utilisation des aiguilles d’épicéa à des fins médicinales remonte aux temps anciens, lorsque les peuples autochtones et les guérisseurs traditionnels les utilisaient pour traiter diverses affections respiratoires.

En Russie, le sirop d’épicéa est devenu particulièrement populaire au XVIIe siècle, car il contient beaucoup de vitamine C – même plus qu’un citron.

Ce sirop a également été utilisé par les soldats russes pendant la Seconde Guerre mondiale comme mesure préventive contre le scorbut. Les militaires prenaient quotidiennement de petites quantités de sirop pour maintenir leur taux de vitamine C. De plus, de tels sirops et infusions ont été préparés par certains habitants affamés de Leningrad afin de survivre pendant le blocus nazi.

L’une des caractéristiques les plus uniques du sirop d’épicéa est son goût. Il a une saveur légèrement amère et résineuse rappelant les aiguilles d’épicéa. Il est souvent utilisé comme édulcorant pour le thé ou comme garniture pour les crêpes. La couleur du sirop peut varier selon le type d’épicéa utilisé, mais est généralement de teinte ambre foncé.

Le sirop est un ingrédient populaire dans de nombreux plats russes et est souvent utilisé pour aromatiser les plats de viande ou comme marinade pour le poisson. On le retrouve aussi dans la bière et on l’ajoute parfois à des cocktails ou à des boissons pour leur donner une saveur unique.

Le processus de sa préparation est relativement simple, mais pas rapide. Tout d’abord, il faut collecter les aiguilles d’épicéa. Seules celles qui sont jeunes nous conviennent. La longueur des aiguilles ne doit pas dépasser 7 centimètres.

Certaines personnes ne lavent pas les aiguilles avant de les cuisiner afin de conserver leur saveur ; dans ce cas, elles doivent être ramassées sur des arbres poussant loin des routes. Sinon, vous devez les laver soigneusement. Ensuite, elles sont bouillies dans de l’eau pendant plusieurs heures jusqu’à ce que le liquide soit réduit à une consistance sirupeuse.

Il existe de nombreuses variantes de la recette du sirop à base d’aiguilles, et certaines personnes préfèrent y ajouter des saveurs telles que la cannelle, les clous de girofle ou le gingembre. D’autres peuvent choisir d’utiliser différents types d’édulcorants tels que le miel ou le sucre. Aujourd’hui, je vous propose de cuisiner un traditionnel sirop d’épicéa avec du sucre.

Ingrédients pour un pot de 500ml :

aiguilles d’épicéa – 500g

sucre – 300g

eau – 900ml

Préparation :

Ramassez les brindilles d’épicéa. Épluchez-les pour qu’il ne reste que les aiguilles. Soyez patient, cela m’a pris au moins cinq heures, alors j’ai regardé un film en même temps et ai essayé d’apprécier le processus fastidieux. Lavez les aiguilles.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Placez les aiguilles d’épicéa dans une casserole d’un litre, versez-y de l’eau, portez à ébullition et faites cuire à feu doux pendant environ 30 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Après 30 minutes, retirez la casserole du feu et laissez-la refroidir pendant environ 15 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Filtrez le liquide à travers un tamis fin ou une étamine, en appuyant sur les aiguilles pour extraire le plus de liquide possible.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Remettez le liquide dans la casserole et ajoutez le sucre en remuant jusqu’à dissolution complète.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Remettez la casserole sur la cuisinière et portez le mélange à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant environ 1,5 heure.

Olga Brovkina Olga Brovkina

En fin de cuisson, votre mélange acquerra une belle teinte rosée.

Notez que plus le sirop est cuit longtemps, plus la couleur sera saturée.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez le sirop dans des bocaux propres et stérilisés et laissez-le refroidir complètement avant de fermer hermétiquement les récipients.

Savourez votre sirop d’épicéa fait maison !

Priatnovo appetita !

