Le livre de cuisine soviétique de ma grand-mère est un véritable trésor en matière de pâtisseries typiques de l’URSS. Ainsi, lorsque j’ai ouvert les pages du chapitre consacré aux recettes de biscuits, une d’elles a immédiatement attiré mon attention – les « sablés Souvorov ».

Alexandre Souvorov (1730-1800) était l’un des plus grands chefs militaires de Russie, un homme qui n’a jamais perdu une seule bataille. Son nom est toujours une source de fierté dans l’histoire russe. Mais quel est le point commun entre ce personnage et des sablés ?

Personne ne sait avec certitude quand et qui a inventé la recette des biscuits Souvorov, mais il existe une légende sur son origine formulée par le principal historien culinaire russe, William Pokhlebkine. Des pâtissiers français auraient été tellement inspirés par la personnalité de Souvorov qu’ils ont créé une recette qui rappelle une cadence militaire : 100, 200, 300 ! Mélangez, pétrissez, moulez, enfournez ! Fondamentalement, cela simplifiait la mémorisation des chiffres ronds pour les ingrédients - 100 g de sucre, 200 g de beurre et 300 g de farine. En mélangeant, ils ont imaginé une pâte sablée devenue classique.

Une autre caractéristique du « Souvorov » est que vous devez avoir des mains d’homme puissantes pour pétrir cette pâte ferme. La consistance ressemble à du sable, vous devez donc vous efforcer de rendre la pâte lisse, sans quoi elle pourrait s’effriter.

Quoi qu’il en soit, les confiseurs soviétiques ont pris très au sérieux les biscuits Souvorov et ont même développé une recette officielle selon une norme d’État (GOST) que vous pouvez suivre pour faire d’authentiques sablés. La recette soviétique diffère légèrement de la version de Pokhlebkine en ce qu’elle prévoit des formes rondes, mais elle contient les mêmes ingrédients et s’appuie sur le même processus de préparation.

La recette est très simple, et il ne faut que 20 minutes pour faire des biscuits au beurre appétissants qui se marieront parfaitement avec une tasse de thé. Il existe également des trucs et astuces pour préparer les sablés à la maison, même en l’absence de puissantes mains masculines.

Ingrédients pour la pâte :

300g de farine ordinaire

200g de beurre

100g de sucre en poudre

2 blancs d’œufs

une pincée de sel

une pincée de sucre ou d’extrait de vanille

Ingrédients pour la garniture :

dulce de leche, ou n’importe quelle confiture;

100g de chocolat noir.

Préparation :

Dans un grand bol, battre le beurre ramolli au batteur jusqu’à ce qu’il devienne mousseux et blanc. Ajouter le sucre avec une pincée de sel et de vanille, continuer à fouetter. Au fur et à mesure que le mélange devient plus aéré et facile à pétrir, ajoutez l’ingrédient secret : les blancs d’œufs. Mélangez le tout.

Pour finir la pâte, ajoutez toute la farine en remuant délicatement le mélange avec une spatule. Lorsque vous incorporez la farine, pétrissez la pâte avec des crochets en spirale. La pâte à sablés est assez ferme et épaisse, prenez donc votre temps pour la travailler. Vous pouvez aussi le faire avec vos mains, mais je vous suggère d’utiliser un batteur avec des crochets spéciaux : cela évite que le beurre de la pâte ne fonde.

Mettez la pâte dans une poche pâtissière munie d’une grosse douille en étoile. Ensuite, réalisez la forme de votre choix sur une plaque à pâtisserie recouverte d’un morceau de papier sulfurisé : dans mon cas, je réalise des tubes et des formes de S.

Faites cuire à 210°C pendant 10-12 minutes jusqu’à ce que les biscuits soient dorés sur les bords. Veillez à ne pas trop cuire : juste après être sortis du four, les biscuits doivent être légèrement tendres à l’intérieur, et devenir fermes et croustillants après avoir complètement refroidi.

Vous pouvez laisser vos biscuits tels quels, ou leur donner une touche gourmande supplémentaire. Pour la garniture, prenez n’importe quelle confiture de fruits ou de baies, de la crème au beurre ou du caramel maison. Ici, j’utilise de la crème de caramel soviétique classique (dulce de leche). Étalez la garniture sur la moitié des biscuits et collez sur chacun un autre biscuit de même taille.

Pour le glaçage, faites fondre le chocolat noir au bain-marie. Ajoutez 1-2 cuillères à soupe de lait chaud si vous le souhaitez.

Trempez la moitié de chaque biscuit dans le chocolat fondu puis laissez refroidir. Dégustez vos sablés avec une tasse de thé ou un verre de lait froid.

Priatnovo appetita !

