Recette de toasts à la vanille et aux raisins secs de l’époque Romanov

Les biscuits sucrés les plus courants en Russie sont cuisinés avec de la vanille et des raisins secs. Ce sont de petites tranches croustillantes avec une croûte brillante. En russe, on les appelle « soukhari », mais en Angleterre, ils sont plus probablement connus sous le nom de « biscottes » ou de « biscuits grillés ». La version russe, cependant, est légèrement différente et a tendance à être plus douce. Le mot « soukhari » dérive du verbe russe « souchit’ », qui signifie « sécher ».

Les soukhari sont traditionnellement servis avec du thé ; plus susceptibles d’être trempés dans du thé sucré. À mon avis, c’est le plus délicieux.

La première mention des normes d’État soviétique (GOST) pour la production de soukhari remonte à 1951. Cependant, en fait, ils étaient connus avant même la formation de l’URSS – les craquelins sucrés étaient mentionnés dans la littérature impériale russe.

L’une des versions sur l’origine des soukhari à la vanille et aux raisins secs prétend que les brioches traditionnelles de Pâques chez les orthodoxes, les koulitchi, s’asséchaient rapidement, mais que les habitants du pays ne pouvaient pas les jeter, car cette pâtisserie était consacrée à l’église. Par conséquent, les koulitchi étaient coupés en morceaux et servis secs avec du thé.

Et en effet, pendant que je pétrissais la pâte, la cuisine s’emplissait d’arômes rappelant la saveur de la pâte des koulitchi, et quand j’étais prête à mettre au four les craquelins, je n’avais aucun doute que j’avais préparé quelque chose de très similaire aux brioches de Pâques.

La pâte à soukhari est préparée avec du levain, puis un œuf, du beurre et du sucre sont ajoutés. J’ai ajouté du sucre vanillé et de l’extrait de vanille pour rehausser sa saveur. Les raisins secs sont ajoutés avant la formation des craquelins.

Le processus est assez long, mais ce n’est pas trop difficile. L’essentiel est que vous devez d’abord préparer la brioche, puis la laisser refroidir pendant quelques heures, de préférence toute la nuit. À ce moment, il m’était difficile de résister à la tentation de goûter à la brioche chaude et sucrée. J’ai réussi à résister, puis je l’ai coupée en soukhari et je les ai séchés au four.

Pour être honnête, les craquelins préparés selon cette recette ne sont pas trop sucrés. Donc, si vous êtes un amateur de saveurs sucrées, vous voudrez peut-être les manger avec du thé sucré.

Ingrédients pour 10 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

farine de blé – 400g

2 œufs (1 pour la pâte, 1 pour le graissage)

sucre – 80g

lait – 150g

beurre – 50g

raisins secs – 100g

levure (fraîche) – 12g

sucre vanillé – 15g

extrait de vanille – 1 cuillère à café

Préparation :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dissolvez la levure dans le lait tiède. Ajoutez une cuillerée de sucre et 150g de farine. Couvrez et laissez reposer dans un endroit à température ambiante pendant 40 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Rincez les raisins secs, versez de l’eau chaude dessus et laissez pendant 15 minutes, puis séchez sur une serviette en papier.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Après 40 minutes. Faites fondre le beurre, refroidissez-le, ajoutez l’œuf, le sucre et une pincée de sel (ce n’est pas dans la recette officielle, mais j’en rajoute toujours pour équilibrer).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le mélange d’œufs au levain levé, puis le reste de farine. Pétrissez au mixeur pendant environ 10 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrez et laissez lever pendant 60 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque la pâte est levée, ajoutez les raisins secs.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez en trois parts égales.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Aplatissez, repliez les bords vers le centre, repliez en deux à nouveau. Collez la couture. Roulez une longue brioche.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Déposez sur une plaque et laissez lever sous un torchon pendant 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Badigeonnez les pains levés d’œuf.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez le pain dans un four préchauffé à 200℃ pendant 20-25 minutes. Refroidissez sur une grille.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laissez reposer au moins 4 heures, mais mieux une nuit. Tranchez les soukhari.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Disposez-les en une seule couche sur un plateau ou une grille, et séchez à 180℃ pendant 7 à 10 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Assurez-vous qu’ils ne brûlent pas. C’est un processus rapide. Gardez un œil sur eux. En cas de séchage sur un plateau, retournez les soukhari et laissez-les sécher quelques minutes de plus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez avec du thé sucré chaud.

Priatnovo appetita !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.