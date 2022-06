Recette soviétique de tubes gaufrés croustillants et fourrés à la confiture de lait

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr La pâtisserie faite maison est très importante pour notre famille, et presque toutes mes gourmandises préférées, comme les vatrouchki (pâtisserie fromagère soviétique), les syrniki (petits palets russes au fromage blanc) ou les pirojki (petits chaussons fourrées), sont préparées par ma mère ou ma grand-mère. Enfant, j'aimais beaucoup les tubes gaufrés fourrés au lait concentré bouilli sucré. Le seul problème était que nous ne préparions jamais ces « tubes » à la maison, car ni ma mère ni ma grand-mère n'avaient de gaufrier. Ce produit était difficile à trouver dans les épiceries et les boulangeries du pays, car, s’il y apparaissait, il était épuisé en quelques minutes. Ainsi, lorsque ma grand-mère m'a offert un nouveau gaufrier, je suis devenue la jeune femme la plus heureuse de la planète.

Quand mes parents étaient enfants, ils étaient aussi de grands fans de tubes gaufrés. Mon père dit que c'était l'une des friandises les plus savoureuses parmi les innombrables gâteaux du pays que l'on pouvait trouver à la cantine scolaire. Les « tubes » à la confiture de lait étant rarement vendus, les enfants soviétiques s’en délectaient toujours lorsqu'ils avaient l’occasion d’en déguster. >>> Brioches aux graines de pavot: recette d’une pâtisserie nostalgique de l'enfance soviétique

La recette des gaufres fines est assez simple et les principaux ingrédients se trouvent forcément dans votre cuisine. Le défi commence lorsque vous essayez de former les « tubes » à partir de simples gaufres nature. Vous pouvez essayer de les cuisiner de vos propres mains, mais la meilleure et la plus simple façon de les mouler consiste à utiliser quelque chose en forme de cône. J'ai eu beaucoup de chance de trouver un pilon en bois parmi les ustensiles de cuisine – il crée les tubes parfaits ! Vous pouvez également utiliser un gant en coton ou en silicone si vous craignez de vous brûler les doigts. Le reste du processus est très simple, alors préparez-vous à profiter de ces rouleaux croquants de l'ère soviétique remplis de confiture de lait. Mais d'abord, assurez-vous d'avoir un moule à gaufres.

Ingrédients :

2 boîtes de lait concentré sucré bouilli ( confiture de lait)

200g de beurre

180-200g de farine ordinaire

70g de sucre

4 gros œufs

1 cuillère à café de levure chimique

zeste de 1 citron

1 pincée de sel

1 cuillère à soupe de rhum ou de cognac Préparation : Victoria Drey Victoria Drey

Mettez le beurre ramolli dans un saladier et mélangez-le avec un mixeur jusqu'à ce qu'il soit lisse et de couleur blanche. Ajoutez-y le sucre, le zeste de citron et battez-les ensemble. Ajoutez ensuite les œufs un à un et continuez à battre. Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, versez-y progressivement la farine tamisée avec la levure chimique et le sel et mélangez bien le tout à l'aide d'une spatule. Vous devriez obtenir une consistance liquide, semblable à une pâte à crêpes. Ajoutez la cuillère à soupe de cognac, puis remuez le mélange et commencez la cuisson. Victoria Drey Victoria Drey

Faites chauffer le gaufrier sur petit feu et versez une cuillère à soupe de pâte au milieu. Refermez le gaufrier. Cuisez jusqu'à ce que les gaufres soient dorées des deux côtés. Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, l'étape la plus importante est la formation des tubes. Le secret est de travailler rapidement : retirez la gaufre du gaufrier, placez-la sur une plaque de cuisson et roulez-la autour du pilon en bois. Victoria Drey Victoria Drey

L'ensemble du processus ne prend que quelques secondes et la gaufre devient croustillante très rapidement. Veillez donc à saisir le moment où la gaufre devient chaude et malléable. Préparez le reste des gaufres de la même manière et laissez-les refroidir. Victoria Drey Victoria Drey

Pour préparer la garniture, utilisez du lait concentré sucré bouilli (confiture de lait). Vous pouvez également y ajouter du beurre fouetté pour rendre la garniture plus crémeuse, mais je ne l'utilise généralement pas. Le lait concentré bouilli est tellement saturé qu'il n'a pas besoin de saveur supplémentaire. Victoria Drey Victoria Drey

Lorsque les « tubes » sont complètement refroidis, remplissez-les généreusement de lait concentré bouilli, saupoudrez-les de sucre en poudre et dégustez avec une tasse de café fort ou d'espresso. Victoria Drey Victoria Drey

Priatnovoappetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette d'un gâteau russe de crêpes à la crème qui fera la joie de vos papilles.

