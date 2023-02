Gououbat: la plus délicieuse friandise sucrée aux noix et au miel du Caucase russe

Une gourmandise sucrée connue sous le nom de «gououbat» est populaire parmi les enfants et les adultes du Caucase russe et est un incontournable pour toute cérémonie du thé. La combinaison de pâte tendre, de miel et de noix conquiert le cœur et l’estomac des gourmets les plus sophistiqués et les plus exigeants.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’art culinaire des habitants de l’Adyguée, l’une des républiques du Caucase russe, s’est formé au cours de plusieurs siècles. En plus d’une grande quantité de viande et de produits laitiers, le miel faisait également partie du régime alimentaire des résidents locaux. Produit hypercalorique et nutritif contenant de nombreuses vitamines, c’est aussi l’un des principaux composants des pâtisseries sucrées caucasiennes.

L’une d’elles est appelée « gououbat », une pâtisserie adyguéenne traditionnelle en forme carrée composée de plusieurs couches de pâte farcie de noix moulues, de sucre et de miel. Le gououbat est préparé pour des événements sociaux importants, pour des fêtes en famille et pour offrir aux invités quelque chose de spécial.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Le gououbat n’est pas un chausson ordinaire, sa pâte ressemble plus à une pâte utilisée pour la préparation des vareniki (ravioles russes). Pourtant, après avoir préparé cette pâtisserie, vous serez surpris qu’elle ressemble plus à un gâteau. En Adyguée, le gououbat est servi avec du thé ou du jus de poire.

Malgré la simplicité des ingrédients et la méthode de préparation, le gououbat est devenu l’une des pâtisseries les plus populaires, qui est cuisinée en grande quantité dans des mini-boulangeries et vendue partout, s’arrachant avec empressement et consommée par les résidents et les invités de l’Adyguée.

>>> Recette soviétique de pain à la moutarde parfumé et sain

Il existe deux types de gououbat – sans levain avec du fromage et sucré avec des noix et du miel. Aujourd’hui, je vous propose de cuisiner la version sucrée de cette pâtisserie. Ce sera un excellent ajout à une cérémonie du thé avec famille et amis.

Ingrédients pour 15 chaussons :

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour la pâte :

farine – 350g

crème aigre 10% – 150g

2 œufs

sucre – 2 cuillères à café

bicarbonate de soude – 1/3 de cuillère à café

sel – 1 pincée

Pour le remplissage :

sucre – 90g

noix – 90g

miel – à votre convenance

beurre – 60g

Préparation :

Préparons la pâte. Tamisez la farine avec le bicarbonate de soude, le sucre et le sel et mélangez-les.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ensuite, battez les œufs et, en ajoutant un peu de crème aigre, commencez à pétrir la pâte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lorsque vous avez mélangé tous les ingrédients et que la pâte est devenue plus ou moins homogène, étalez-la sur votre plan de travail et, en ajoutant progressivement de la farine, pétrissez-la jusqu’à ce que vous obteniez un état souple et élastique afin que la pâte commence à se détacher facilement de votre plan de travail. Après cela, couvrez-la d’un torchon et laissez-la reposer pendant une demi-heure.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pendant ce temps, préparons la garniture. Broyer les noix et le sucre en miettes avec un mixeur.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Faites fondre le beurre. Préchauffez le four à 180℃. Couvrez la plaque à pâtisserie d’un papier sulfurisé. Étalez la pâte sur le plan de travail fariné et divisez-la en six parts égales. Saupoudrez la surface et la première partie de la pâte de farine, puis roulez ce morceau en une couche rectangulaire aussi fine que possible, jusqu’à environ 1mm d’épaisseur. Placez-le ensuite sur le papier sulfurisé. Graissez avec du beurre fondu et saupoudrez avec 1/6 de la garniture.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Après cela, faites de même avec le reste de la pâte et de la garniture, en étalant chaque couche de pâte suivante sur la précédente ; mais n’oubliez pas de graisser chaque couche avec du beurre fondu et de la saupoudrer de garniture.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Transférez ensuite la « tarte » entière directement sur du papier sulfurisé et coupez-la en carrés avec un couteau bien aiguisé.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Remettez le papier sulfurisé sur la plaque à pâtisserie et commencez à former des gououbats. Attachez les coins opposés de chaque carré. Mettez-les au four pendant 20 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sortez-les du four, laissez-les refroidir pendant 20 minutes et versez une cuillère à café de miel sur chacun.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Laissez refroidir les gououbats complètement.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette d’un autre délice du Caucase, les tchoudous, ces pains plats et savoureux originaires du Daghestan.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.