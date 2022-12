Recette de délicieux roulés à la pâte de fruits de l’enfance soviétique

Croustillantes sur le dessus et moelleuses à l’intérieur, ces pâtisseries faites maison sont faciles et amusantes à cuisiner avec les enfants.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les souvenirs d’enfance sont les plus magiques et la nourriture d’alors semblait plus savoureuse qu’aujourd’hui. Dans notre famille, nous aimons écouter sans cesse mon père parler des desserts de l’ère soviétique. Les petits rouleaux préparés à base de pâte de fromage cottage appelés « rogaliki » en font partie.

Je soupçonne que la recette des rogaliki a d’abord été publiée dans un magazine féminin, tel que Rabotnitsa (« Ouvrière »), puis a été transmise d’une femme au foyer à une autre, et a finalement été réécrite dans des livres de cuisine.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Les rogaliki sont des biscuits en forme de petits croissants saupoudrés de sucre. Le secret de leur popularité est que vous pouvez rapidement préparer ce délicieux dessert avec des ingrédients abordables. Le processus est assez simple, de sorte que même un enfant peut y parvenir.

Les rouleaux fondent dans la bouche dès que vous les sortez du four. La texture est quelque chose entre le sablé et la pâte feuilletée. Si vous les cuisez simplement avec une garniture au sucre, ils seront friables, mais si vous ajoutez de la garniture, ils deviendront un peu humides à l’intérieur.

>>> Les jamki, ces pains d’épices russes aux amandes dont raffolait Léon Tolstoï

Mon père m’a dit que sa tante les préparait avec de la pâte de fruits. Chez nous, il était d’usage de les cuisiner tout à fait différemment. Ma mère adore en effet les préparer avec du sucre cristallisé et de la cannelle comme garniture.

Ingrédients (pour 16 rouleaux) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

fromage cottage (avec une teneur en matières grasses de 30%) – 200g

beurre – 200g

farine – 300g

jaunes d’œuf – 2 pièces

sucre vanillé – 1 cuillère à soupe

sel – une pincée

pâte de fruits – 200g

Saupoudrage :

lait – 2 cuillères à soupe

sucre – 3 cuillères à soupe

Préparation :

Frottez le fromage cottage dans la farine à travers un tamis et remuez.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le beurre coupé en dés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez avec vos doigts.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez les jaunes d’œufs.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pétrissez le tout, couvrez d’un film alimentaire et laissez au réfrigérateur pendant une heure.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez la pâte en rond et coupez-la en segments comme une pizza.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez la pâte de fruits en lanières pratiques.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez-la sur le bord du segment triangulaire et rouler en tube jusqu’à l’extrémité pointue.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Badigeonnez le dessus des rouleaux et trempez-les dans le sucre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuisez au four préchauffé à 190°C pendant environ 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez les rogaliki chauds et n’oubliez pas d’expérimenter avec les garnitures.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de la pâte de Kalouga, un dessert russe sain aux racines anciennes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.