Le korjik au lait, «madeleine de Proust» de l’enfance soviétique (recette)

Un korjik au lait est une pâtisserie réalisée à partir d'une pâte friable sucrée, à mi-chemin entre sablé et biscuit au sucre.

Tous ceux qui ont grandi et sont allés à l'école en Union soviétique connaissent ce biscuit, et aujourd'hui encore, il est toujours au menu des cantines scolaires. Tous les Russes reconnaîtront sans difficulté la pâte ronde et épaisse aux bords enflés – c'est le biscuit de leur enfance, qu'ils attendaient avec impatience à la cantine.

Le korjik ne contient que des ingrédients basiques, mais il y a une spécificité dans la préparation qui donne une consistance lisse et gonflée, les rendant similaires à des biscuits au sucre. Cependant, contrairement à ces derniers, le korjik est plus friable que moelleux à l'intérieur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La pâte à korjik est plus facile et plus rapide à réaliser qu’une crème pâtissière. La farine n'est pas bouillie dans du sirop. J'ajoute la farine, l'œuf et le beurre dans un sirop de lait refroidi et je mélange tous les ingrédients. En outre, avant la cuisson, je place la pâte au congélateur pendant une heure pour qu'elle s'étale plus facilement. A part ça, la recette est assez simple et rapide, vous pouvez donc demander aux enfants de vous donner un coup de main.

Les korjiks conviennent au petit-déjeuner, pour une collation à l’école ou pour le goûter (poldnik en russe). J'ai fait déguster mes korjiks à quelques-uns de mes amis à qui il a rappelé l’original de leur enfance. Mes efforts ont donc été couronnés de succès, car ils ont eu une réminiscence de leurs jeunes années.

Ingrédients (10 portions, 20-25 korjiks) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte :

farine – 420-440g

sucre – 200g

beurre – 100g

lait – 100g

œuf – 1

sucre vanillé – 1 cuillère à soupe

bicarbonate de soude – 1 cuillère à café

sel – 1 pincée

Pour le glaçage :

jaune d’œuf + 1 cuillère à soupe de lait

Préparation :

Faites chauffer le lait, ajoutez le sucre et le sucre vanillé et laissez sur le feu jusqu'à dissolution.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laissez refroidir le sirop de lait jusqu'à ce qu'il soit tiède et incorporer l'œuf et le beurre. Bien mélanger. Ajouter la farine et pétrir pour obtenir une pâte molle. La recette nécessite 420g de farine, mais j'en ai ajouté 20g supplémentaires.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Enveloppez la pâte dans du film alimentaire, aplatissez-la pour qu’elle refroidisse plus rapidement et placez-la au réfrigérateur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé puis saupoudrez de farine.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La pâte doit avoir une épaisseur de 7 à 8mm. C'est son épaisseur importante et son grand diamètre qui distinguent le korjik des biscuits classiques. Ensuite, ils deviendront croustillants à l'extérieur et assez tendres vers le milieu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Découpez des cercles dans la pâte. Le moule idéal doit avoir des bords nervurés ou ondulés et mesurer environ 9cm de diamètre. Les miens font 7cm de diamètre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Fouettez le jaune d'œuf et le lait, puis badigeonnez-en la pâte brisée.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuire au four préchauffé à 190-200°C pendant 10-12 minutes. Il est important de ne pas faire cuire trop longtemps. Ensuite, laissez refroidir sur une grille.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servir avec du lait ou du thé.

Priatnovo appetita !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.