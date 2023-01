Ces gâteaux soviétiques nommés en l’honneur de grandes villes européennes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Prague

Legion Media Legion Media

À Moscou, sur la rue appelée Ancien Arbat, il y avait jusqu’à une date récente un restaurant luxueux appelé Prague. Il était principalement célèbre pour ses gâteaux. Dans les années 1950 et 1960, le chef pâtissier Vladimir Gouralnik a élaboré les recettes des desserts soviétiques les plus populaires : Lait d’oiseau, gâteau Vaclav, Roulette tchèque - ces noms sont connus de tous ceux qui sont nés en URSS. Et, bien sûr, comment ne pas mentionner le légendaire gâteau Prague, du nom de la capitale de la Tchécoslovaquie, où Gouralnik avait étudié la confiserie dans sa jeunesse. Ce dessert est toujours très apprécié tant en Russie qu’en ex-URSS.

Il n’y a pas de gâteau de ce type à Prague même, le mets soviétique rappelant le Sacher autrichien. Cependant, la recette est différente : plus simple, elle permet l’utilisation de lait concentré. Le Prague se compose de biscuits au chocolat imbibés de confiture d’abricot et de crème au chocolat, surmontés d’un délicat glaçage de cacao. Mais on n’utilise pas d’alcool dans le gâteau soviétique, même s’il existe des versions alcoolisées parmi les recettes « maison ».

Recette

Minsk

Legion Media Legion Media

Ce gâteau sablé aux fruits porte le nom de la capitale de la RSS de Biélorussie, où il est produit depuis les années 1970. Néanmoins, les gens le connaissent sous le nom de gâteau « aux champignons » ou « d’automne » : il ressemble à une clairière, parsemée de champignons à la crème et de feuilles vertes. Actuellement, on le trouve rarement, mais dans presque tous les magasins et cafés, on peut acheter une copie miniature du Minsk - des paniers sablés avec des « champignons ».

Varsovie et Cracovie

jennysmile83/Legion Media jennysmile83/Legion Media

Au milieu des années 1950, deux gâteaux sont apparus en URSS. Ils étaient dédiés à la Pologne, qui était à l’époque l’un des principaux États membres du Pacte de Varsovie. Ils étaient pratiquement identiques. Celui appelé Cracovie était composé d’une bande rectangulaire de pâte brisée avec une meringue aux amandes, tandis que le Varsovie avait de la confiture de fruits entre ces couches. Aujourd’hui, ils sont injustement oubliés.

Léningrad

Vassilissa Malinka/Legion Media Vassilissa Malinka/Legion Media

L’un des meilleurs gâteaux soviétiques, recherché par tous les gourmands. Sa recette a été approuvée au début des années 1960.

La base est constituée de gâteaux sablés imprégnés de cognac et de crème au chocolat. Le dessus du gâteau est orné de fleurs en crème et de chocolat. Dans les magasins, on se l’arrachait instantanément ! Aujourd’hui, il est vendu dans de nombreuses villes de Russie et vous pouvez facilement goûter à la légende.

Recette

Bonus : Moscou

Victoria Drey/Legion Media Victoria Drey/Legion Media

De nombreux plats ont été nommés en l’honneur de la capitale de l’URSS, Moscou. Au début des années 1950, la ville a vu apparaître des gâteaux emblématiques avec des raisins secs et du sucre en poudre, qui étaient même inclus dans la ration alimentaire des astronautes.

Mais il y avait aussi le gâteau Moscou : trois biscuits trempés dans du chocolat et de la crème de fraise. Cependant, n’étant pas aussi populaire que ses rivaux Leningrad ou Prague, il a fini par être relégué aux oubliettes. Et encore récemment, la capitale russe n’avait pas de gâteau à son nom !

Ce n’est qu’en 2015 que les confiseurs moscovites ont décidé de corriger cette injustice et ont proposé plusieurs options, invitant les habitants de la ville à choisir la meilleure. Plus de 200 000 personnes ont voté pour ce gâteau aux noisettes et au lait concentré ! Vous pouvez désormais le déguster dans n’importe quel café de Moscou, l’acheter en magasin et même le préparer vous-même.

Recette

