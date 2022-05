Kroupenik sucré: un dessert russe au millet avec un parfum de citrouille et d'agrumes  

Les céréales cuites sont probablement le repas russe le plus traditionnel. Saines, nourrissantes, elles sont en outre faciles à préparer. Mais ce plat est peut-être trop simple pour certaines personnes. Jetez un œil à cette recette pour apprendre à cuisiner le millet de manière plus exquise. Vous serez surpris de ce délice!

Le kroupenik classique est un pudding salé aux céréales à base de fromage blanc et d'œufs. Normalement, le sarrasin (ou la semoule) est utilisé comme ingrédient principal. Le nom kroupenik dérive du mot russe « kroupa », (céréale). Il peut être servi en accompagnement d'un ragoût de viande ou seul avec de la crème fraîche.

Cependant, ce plat a aussi des variations sucrées. L'une d’elles est le kroupenik avec du millet. En fait, il existe un pouding sucré spécial, le pchennik, qui contient du millet (pcheno en russe) mais sans fromage blanc ni œufs. La combinaison de ces deux plats russes traditionnels est une excellente solution pour utiliser les restes de bouillie de millet et créer un dessert exquis. La présentation moderne dans une pâte brisée transforme le kroupenik en un régal festif.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La citrouille donne une saveur et une couleur de saison, mais vous pouvez utiliser des pommes et des raisins secs. N'oubliez pas d'enrichir le goût en ajoutant un zeste de citron dans la pâte et un zeste d'orange dans la garniture du gâteau. Le kroupenik sucré est servi avec de la crème épaisse ou du yaourt.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la garniture :

millet - 100g

fromage blanc crémeux (doux) - 250g

œufs - 2

sucre - 120g

beurre - 25g

potiron (nettoyé et pelé) - 200g

sel

zeste d'orange

vanille

Pour la pâte :

farine - 150g

beurre (froid) - 75g

1 œuf

sucre - 60g

levure en poudre - 1/2 cuillère à café

zeste de citron

Extra pour la pâte :

moule à pâtisserie, 18 cm

papier cuisson

1kg de haricots secs ou petits pois

Préparation :

Combiner tous les ingrédients de la pâte (pâte brisée) dans un robot et mélanger le tout jusqu'à obtenir une masse homogène.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Préparez le moule (18 cm) en posant du papier sulfurisé et en beurrant les bords.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez uniformément la pâte dans le moule afin de créer une base pour le gâteau. Mettez au réfrigérateur pendant que vous préparez la garniture.

Lavez le millet, ajoutez 300 ml d'eau, un peu de sel et faites cuire pendant environ 15-20 minutes jusqu'à ce que le milletramollisse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pendant ce temps, nettoyez, épluchez et coupez le potiron en cubes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faire fondre le beurre dans une poêle, ajouter les cubes de potiron et le sucre (20 g). Cuire jusqu'à obtenir une consistance douce pendant environ 10 minutes. Après avoir sorti du feu, ajouter le zeste d'orange et laisser refroidir.

À ce moment-là, le millet devrait être prêt. Laissez-le refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Sortez le moule avec la pâte du réfrigérateur. Mouillez le papier cuisson et pressez-le doucement pour enlever l'eau. Le papier devient souple.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez à l'intérieur la pâte et versez des haricots pour qu'ils remplissent le moule. Cela garantit que la pâte ne fondra pas lors de la précuisons. Mettre le moule avec la pâte au four à haute température (220°C). Laissez cuire environ 10 minutes. C'est suffisant pour précuire la base du gâteau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pendant que la base est au four, mélanger le milletet la citrouille.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez le fromage blanc, les œufs, le sucre (100 g), la vanille et ajoutez-les au mélange de milletet de potiron.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Sortez le moule avec la base précuite du four. Retirez délicatement le papier et les haricots puis versez la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Baissez le four à 180°C et mettez le gâteau à cuire environ 30 minutes. Baisser le feu à 150°C et cuire le gâteau encore 30 minutes. Le milieu doit monter.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laissez refroidir le gâteau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vous pouvez le servir tiède (pas chaud) ou froid avec de la crème ou du kissel.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Bon appétit !

