Dolce vita à la russe: voici comment préparer le gâteau Moskva

C’est de la bouche d’une amie proche que j’ai entendu pour la première fois parler du gâteau Moskva (Moscou). Elle m’a avoué que la première chose qu'elle faisait toujours à son arrivée à Moscou était d'aller dans sa boulangerie préférée et de s’offrir une grande part d'un authentique gâteau Moskva.

>>> Un «hit» russe venu de France: le gâteau Napoléon



En 2015, le gouvernement de la ville de Moscou a demandé à l'organisation de confiserie russe Confiseurs unis de créer un gâteau qui deviendrait le symbole de la gastronomie de la ville. Il y a eu des dégustations ouvertes et publiques où les gens pouvaient goûter et voter pour le gâteau qui leur plaisait le plus. Plus de 200 000 Moscovites ont participé au vote. Enfin, sur cinq gâteaux, celui avec une base de noix-meringue au lait concentré et au riche goût de caramel a été retenu.

Victoria Drey Victoria Drey

La particularité du gâteau Moskva est qu’il est composé d’ingrédients de fabrication locale que tout le monde peut facilement trouver dans n’importe quel magasin et qu’il est facile de le préparer à la maison. Le lait concentré bouilli, les meringues, la crème au beurre et les noix - ces ingrédients étaient courants dans la confiserie soviétique et étaient connus de la plupart des personnes nées en URSS. La décoration du gâteau est également intéressante et particulière : un glaçage de couleur rouge russe, l’inscription en chocolat « Москва » (Moskva) et un petit monument en chocolat du fondateur de Moscou, Iouri Dolgorouki, sur le sommet.

Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver l'authentique gâteau Moscou, surtout en dehors de la capitale russe. C’est pourquoi j’ai été très heureuse quand j’ai réalisé que ce n’était pas si compliqué de le faire à la maison. La seule difficulté réside dans le glaçage rouge : la recette typique du gâteau comprend une décoration glacée en miroir, qui est assez délicate à réaliser. Honnêtement, ce glaçage n’affecte pas le goût du gâteau. Vous pouvez donc le remplacer en toute sécurité par une crème au beurre et une goutte de couleur rouge, et le tour est joué.

>>> Kievski Tort: redécouvrez le gâteau soviétique culte dans une version moderne

Ingrédients pour la base :

200 g de noisettes

140 g de blancs d'œufs

150 g de sucre

Une pincée de sel

Ingrédients pour la crème :

350 g de lait concentré bouilli ou confiture de lait

30 ml de rhum ou de cognac

400 g de beurre

150 g de noisettes

colorant rouge

Préparation :

1. Commencez par écraser finement les noisettes avec un couteau ou un robot culinaire. Dans un grand bol transparent, battez les blancs d'œufs et ajoutez une pincée de sel. Commencez à ajouter du sucre dans les blancs d’œuf, cuillère à soupe par cuillère à soupe, jusqu’à l’apparition de pics très fermes.

Victoria Drey Victoria Drey

2. Ajoutez les noisettes hachées dans la meringue et travaillez-les avec une spatule. Divisez le mélange de meringue en trois ou quatre parties égales, selon le nombre de couches que vous préférez. Il est temps de cuire les couches de meringue. Sur des plaques en tôle recouvertes de papier sulfurisé, déposer le mélange de meringue à la cuillère. Vous devriez obtenir des couches rondes d'environ 18-20 centimètres de diamètre chacune.

Victoria Drey Victoria Drey

3. Cuire 10 minutes à 150°C, puis baisser la température à 100°C et cuire environ deux heures. Laissez les couches de meringue refroidir complètement après la cuisson.

Victoria Drey Victoria Drey

4. Pour la crème, commencez par battre à vitesse maximale le beurre ramolli jusqu'à ce qu'il soit lisse et presque blanc. Vous pouvez facilement le remplacer par du mascarpone si vous n’êtes pas fan de crème au beurre. Mettez la moitié du beurre ramolli dans un bol séparé, ajoutez le sucre en poudre et quelques gouttes de couleur rouge, mélangez le tout et mettez de côté : cette partie rouge de la crème servira pour la décoration du gâteau.

Victoria Drey Victoria Drey

5. Dans la moitié restante du beurre ramolli, ajoutez du lait concentré bouilli, ainsi que du rhum, du cognac ou de l'eau-de-vie et donnez un autre coup de fouet au mélange.

Victoria Drey Victoria Drey

6. À l'aide de votre robot culinaire, préparez une fine pâte de noisettes à partir des noisettes entières et ajoutez-la à la crème. Mélanger avec une spatule jusqu'à ce que la crème soit lisse et laisser au réfrigérateur pendant 30 à 60 minutes.

Victoria Drey Victoria Drey

7. Maintenant, assemblez le gâteau : recouvrez la première couche de meringue avec de la crème à la noisette et répétez l'opération avec toutes les couches.

Victoria Drey Victoria Drey

8. Une fois les couches superposées, recouvrez le gâteau de crème rouge et décorez-le de noisettes hachées, de chocolat blanc ou de crème au beurre classique.

Victoria Drey Victoria Drey

9. Laissez au réfrigérateur quelques heures ou, mieux, toute la nuit.

Bon appétit !

Quel est selon vous le gâteau le plus délicieux en Russie ? Laissez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.