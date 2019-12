Le Prague, ce gâteau inconnu au bataillon en République tchèque

À l'époque soviétique, les gens faisaient la queue pour le gâteau Prague, bien que ce chef-d'œuvre de confiserie fût cher. Mettre la main sur un tel délice pour les fêtes de fin d’année était toujours considéré comme un exploit. Essayez de le préparer vous-même !



Il est largement admis que la recette originale du gâteau de Prague a été élaborée dans la capitale de la République tchèque. En fait, il n'y a pas de gâteau de ce genre dans la cuisine tchèque. Voici sa vraie histoire : il a été créé par Vladimir Gouralnik, le chef pâtissier du restaurant moscovite Prague, qui a également créé plus de 30 recettes de gâteaux soviétiques, y compris le légendaire « Lait d'oiseau ».

Le gâteau Prague est parfois qualifié de version russe du célèbre Sacher viennois. Certes, ils comportent tous les deux des éponges au chocolat et de la confiture d'abricot, mais l'assemblage est très différent et surtout, la recette du gâteau Prague comprend de la crème au chocolat et n'utilise aucune liqueur. Le chef Gouralnik rappelle que la création de ce gâteau a été progressive, avançant étape par étape. C’est aujourd'hui un vétéran de l'industrie russe de la confiserie. En 2020, le gâteau de Prague fête ses 65 ans !

De nombreuses femmes au foyer ont tenté de percer les secrets de la recette originale et de recréer le gâteau Prague à la maison. À l'époque soviétique, ce gâteau n'était pas breveté car aucun brevet n'était accordé aux recettes culinaires. Par conséquent, il existe de nombreuses versions différentes, mais rien ne vaut la recette classique originale.

Ingrédients pour l'éponge :

6 œufs

150 g de sucre

115 g de farine

40 g de beurre

25 g de cacao en poudre

sel

Préparation :

1. Chauffez votre four à 190°C. Préparez votre moule rond en le graissant et en le saupoudrant de farine.

2. Faites fondre le beurre et amenez-le à température ambiante.

3. Tamisez ensemble farine, cacao en poudre et sel.

4. Séparez les blancs d'œufs des jaunes d'œufs.

5. Dans un bol à batteur sur socle, fouettez vos blancs d'œufs avec la moitié de votre sucre. Vous saurez qu’ils sont prêts lorsque vous pouvez incliner le bol sans que les blancs ne bougent.

6. Entre-temps, fouetter les jaunes d'œuf avec le reste du sucre jusqu'à ce que le mélange devienne épais et s'éclaircisse.

7. Mélanger les blancs d'œuf avec les jaunes. Prenez une petite partie de ce mélange et placez-y le beurre fondu. Ensuite, incorporez cela avec le mélange d'œuf.

8. Placez soigneusement les ingrédients secs dans le mélange d'œuf jusqu'à ce qu'il soit homogène. Versez la pâte dans votre moule préalablement préparé et faites cuire pendant 30 à 35 minutes.

9. Laissez-le refroidir complètement après la cuisson avant de le retirer du moule.

10. Coupez votre éponge en trois couches de taille égale.

Ingrédients pour la crème :

200 g de beurre à température ambiante

120 g de lait concentré sucré

20 g d'eau

1 jaune d'œuf

10 g de cacao en poudre

vanille

Préparation :

1. Dans un bol de mixeur sur socle, fouettez votre beurre ramolli jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse.

2. Dans une petite casserole, mélanger le lait concentré, l'eau, la vanille et un jaune d'œuf. Mettre la casserole à feu moyen et porter à ébullition en remuant constamment avec un fouet. Laisser mijoter 2 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir complètement.

3. Au beurre fouetté, ajoutez le mélange de lait concentré et la poudre de cacao. Fouettez jusqu'à dissolution complète.

Ingrédients pour le glaçage :

100 g de beurre

100 g de chocolat noir

50 g de confiture d'abricot

Préparation :

1. Commencez à assembler le gâteau. Prenez la couche inférieure de l'éponge et étalez la moitié de votre crème au chocolat sur le dessus. Placez la deuxième couche dessus et étalez le reste de la crème. Posez la dernière éponge sur le dessus, fixez les côtés du gâteau et laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes.

2. Réchauffez votre confiture d'abricot jusqu'à ce qu'elle soit facile à tartiner.

3. Sortez votre gâteau et étalez une fine couche de confiture d'abricot sur la couche supérieure. Laisser à nouveau au réfrigérateur pendant 30 minutes.

4. Pendant ce temps, préparez votre glaçage. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Faites fondre le beurre et mélangez avec le chocolat. Laisser refroidir jusqu’à environ 35°C.

5. Sortez votre gâteau du réfrigérateur et réalisez soigneusement le glaçage. Décorez avec des motifs en chocolat.

6. Laisser le glaçage reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes supplémentaires.

