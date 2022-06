La doubinouchka, cette bouillie russe qui conviendra à la fois aux athlètes et aux végétariens

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Parlant de l'étymologie du mot « doubinouchka », il convient de noter que ses origines sont typiquement russes. Autrefois, le surnom de « Doubina » était donné à un homme fort et chaleureux. С'est, par exemple, ainsi, que les habitants de la région de Smolensk (395 km au sud-ouest de Moscou) appelaient les bogatyrs, personnages d'épopées russes, guerriers forts et puissants, dont la fonction était de protéger leur patrie. Dès la fin du XIXe siècle, les bûcherons, les haleurs de barge et d'autres représentants de rudes professions physiques de l'Empire russe, ont commencé à interpréter les chansons avec les mots « Doubina, doubinouchka » pour imposer un certain rythme de travail.

L'auteur de la recette de la bouillie appelée « Doubinouchka » est le célèbre chef russe Vladimir Mikhaïlov. Pendant les Jeux Olympiques d'Été de 2004 à Athènes, il a travaillé comme cuisinier dans le centre de rééducation de l'équipe russe. Il est convaincu que quiconque voulant avoir une alimentation saine, devrait manger cinq types de céréales : l'orge perlé, le sarrasin, le millet, le riz et quelque chose comme les haricots ou les pois.

De plus, selon lui, l'alimentation quotidienne d'une personne devrait comprendre des crudités (betteraves, carottes, oignons, choux) et de l'huile végétale. Les ingrédients ci-dessus ont constitué la base de la bouillie « Doubinouchka ».

La science nutritionnelle moderne a confirmé que la bouillie faite d'un mélange de céréales est plus saine car chaque grain a sa propre composition chimique. Plus vous utilisez de céréales différentes dans sa préparation, plus la valeur nutritionnelle de la bouillie est élevée. La recette de la « Doubinouchka » est basée sur ce principe.

Ainsi, du point de vue de la science diététique moderne, la bouillie de différents types de céréales, disposées en couches et combinées avec des légumes, est très saine. Tout aussi important, du point de vue du goût, c'est inhabituel et satisfaisant, mais en même temps simple et délicieux.

En plus de tous les avantages mentionnés ci-dessus, la bouillie peut intéresser ceux qui adhèrent au jeûne, qui, dans l'orthodoxie, dure environ la moitié de l'année et implique une alimentation pesco-végétarienne.

Ingrédients pour 6 portions :

riz – 100-120g

gruaux de sarrasin – 100-120g

gruaux d'orge – 100-120g

orge perlé – 100-120g

millet – 100-120g

citrouille râpée – 1 tasse ou 250g

2 oignons

3 carottes moyennes

1 concombre

tomate – 1 grosse ou 2 moyennes

betterave rouge – 1 grande ou 2 moyennes

persil vert haché – 2 cuillères à soupe

eau chaude – 6 tasses

huile végétale – 30ml

chapelure – 100g

sel – selon vos envies

Préparation :

Prenez une casserole à fond épais, sans poignées en plastique et suffisamment haute. Badigeonnez généreusement le fond d'huile et saupoudrez de chapelure.

Pelez et râpez les betteraves, puis mettez-les dans la casserole. Ce sera la première couche.

Rincez le millet jusqu'à ce que l'eau soit légèrement claire. Ensuite, placez-le sur les betteraves. C'est la deuxième couche.

Épluchez les carottes, râpez-les et mettez-les sur le millet. C'est la troisième couche.

Rincez bien le riz et posez-le sur les carottes. C'est la quatrième couche.

Coupez les tomates en rondelles ou en cubes et placez-les sur le riz.

Coupez le concombre en rondelles ou en cubes et placez-le sur les tomates. Saupoudrez-le de persil. C'est la cinquième couche.

Lavez le sarrasin et placez-le dessus. C'est la sixième couche.

Épluchez l'oignon, coupez-le en demi-rondelles et placez-les sur le sarrasin. C'est la septième couche.

Lavez les gruaux d'orge et mettez-les sur l'oignon. Saupoudrez l'orge perlé lavé sur le dessus. C'est la huitième couche.

Placez la citrouille râpée sur l'orge perlé. C'est la neuvième couche.

Versez-y l'eau chaude salée. Cuisez notre bouillie pendant 20 à 30 minutes. Retirez ensuite la casserole du feu, couvrez-la avec un couvercle et laissez reposer encore une heure. Le liquide doit être complètement absorbé par les grains.

Retournez la casserole de bouillie chaude sur un plat de service. Vous devriez vous retrouver avec un gâteau en couches qui peut ensuite être coupé en délicieuses portions.

Priatnovo appetita !

