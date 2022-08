Dzykka: cette bouillie au fromage ossète préparée à l'occasion de la naissance d'un garçon

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La bouillie ossète hypercalorique appelée « dzykka » se compose d'ingrédients que l'on trouve dans chaque maison : fromage mariné (affiné en saumure), farine, crème aigre et sel. On pense qu'à l'époque préchrétienne, les Alains, les ancêtres des Ossètes modernes vivant dans le Caucase, utilisaient cette « bouillie » comme offrande au dieu protecteur du bétail nommé Falvara. Le choix n'est pas surprenant, car les principaux ingrédients sont d'origine animale. Et c'est l'un des plats locaux les plus savoureux !

Avec l'avènement du christianisme, la dzykka a commencé à être préparée deux fois par an : le mardi après la semaine de Pâques et à la fin de l'été avant la tonte des moutons.

Olga Brovkina Olga Brovkina

À première vue, on pourrait penser que la dzykka est un plat simple, mais en fait, c'est une bouillie très capricieuse qui demande beaucoup d'attention et de silence pendant la cuisson. En Ossétie moderne, on la prépare pour le Kakhts, célébration de la naissance d'un fils.

>>> Ces tartes ossètes au fromage et à la pomme de terre qui vous donneront un avant-goût du Caucase

Il existe une vieille légende associée à cette fête. On sait que les souhaits les plus populaires auprès des Ossètes sont ceux de richesse, de santé, de longévité et de procréation. Tout cela est combiné dans un concept appelé « bakard ». On le souhaite à des amis, des invités de marque et des nouveau-nés.

Lorsqu'un garçon naît, les anciens se tournent vers le Tout-Puissant et prient pour que le bakard l'accompagne lorsqu'il grandira et deviendra homme. Ensuite, son pied est abaissé dans une bouillie au fromage chaude – la dzykka. Ce rituel symbolise le premier pas du bébé, ce qui signifie que la dzykka est un symbole d'abondance et de prospérité.

Le secret principal de la préparation de la dzykka est décrit comme suit : « le silence dans le processus, ainsi qu'une attitude positive et les bonnes pensées concernant le foyer, la famille et l'abondance ». C'est aussi une sorte de rituel qui est encore strictement observé aujourd'hui.

Le plat est généralement servi chaud dans des poêlons et ne nécessite pas de couverts. Les Ossètes le mangent avec des pains plats cuits au four, le décorant parfois d'herbes. La dzykka est également consommée au petit-déjeuner avec de l'aïran, une boisson au lait fermenté. Lorsqu'elle est froide, la dzykka n'est pas moins savoureuse qu'un pudding.

>>> Dix plats du Caucase russe à essayer absolument

Ingrédients pour 6 portions :

Olga Brovkina Olga Brovkina

fromage ossète – 400g (tout fromage blanc, par exemple la mozzarella ou la feta, convient également)

farine – 150g

crème aigre – 1kg

sel (facultatif) – 1 cuillère à café (si vous utilisez du fromage très salé, vous pouvez ajouter moins de sel)

Préparation :

Coupez le fromage avec vos mains ou écrasez-le avec une fourchette ou une râpe.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez ensuite au fromage deux pots d'un demi-litre de crème aigre grasse. Les femmes locales disent : « On ne peut pas gâcher la dzykka avec de la crème aigre ».

Olga Brovkina Olga Brovkina

À ce stade, ajoutez du sel à la masse et mélangez pour éliminer les grumeaux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez la masse dans une grande casserole à fond épais et faites fondre. Cela prend 15-20 minutes. La bouillie doit être constamment remuée. Dès que des bulles apparaissent à sa surface, réduisez le feu au minimum et ajoutez la farine de blé par petites poignées. La masse ne doit pas bouillir, sinon elle ne sera pas bonne.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Enfin, battez la bouillie jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux. La dzykka doit être légèrement plus épaisse que la pâte à crêpes et avoir une teinte crémeuse.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du gâteau au kéfir, chef-d'œuvre culinaire de grand-mère russe utile pour la santé.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.