Les jamki, ces pains d’épices russes aux amandes dont raffolait Léon Tolstoï

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Iasnaïa Poliana est un célèbre domaine lié au nom de l’un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle, Léon Tolstoï. Au milieu de sa beauté idyllique et de sa sérénité, il a écrit certains des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature mondiale, a étudié la pédagogie et, bien sûr, a passé beaucoup de temps avec sa famille.

Une bonne nutrition était d’une importance cruciale aux yeux de l’auteur de Guerre et Paix. Par exemple, la famille mangeait chaque jour à la même heure. Quotidiennement, la femme de l’écrivain, Sophie, établissait le menu que le cuisinier devait préparer pour le lendemain. Parfois, cependant, Sophie se mettait elle-même aux fourneaux pour nourrir sa grande famille.

>>> Le korjik au lait, «madeleine de Proust» de l’enfance soviétique (recette)

Sophie était une maîtresse de maison chaleureuse et enthousiaste. Elle achetait des ustensiles de cuisine coûteux à l’époque, était abonnée à des magazines consacrés à la tenue du foyer et a même rédigé son propre livre de cuisine qui, hélas, n’a pas été publié de son vivant. Resté dans les archives familiales pendant plus de 100 ans, il n’est devenu connu du public que récemment.

Le livre contient 162 recettes qui sont considérées comme des modèles de nutrition. Après que son illustre mari est devenu végétarien, elle-même a adopté ce régime avec enthousiasme. Le jamki est l’une des recettes tirée de ce livre et qui convient aux gens ayant renoncé à la consommation de la viande.

Dans la région de Toula, jamki désigne un petit pain d’épices. Ce nom vient du verbe « presser », (en russe « jat’ »), ce qui est lié au processus de fabrication de ce délice sucré : contrairement au célèbre pain d’épices de Toula, produit en série, celui-ci était réalisé en pressant dessus avec les mains.

C’est un fait connu, le miel est un conservateur naturel et tout dessert préparé avec tiendra plus longtemps.

Ainsi, le pain d’épices au miel peut rester frais et savoureux pendant des mois, si vous ne le dévorez pas tout de suite, bien sûr !

>>> Tous les types de pain d'épices russe (que vous devez essayer)

Aujourd’hui, nous allons préparer de délicieux jamki selon une version adaptée de l’ancienne recette de Sophie Tolstoï.

Ingrédients (pour 20 pains d’épices) :

Olga Brovkina Olga Brovkina

farine – 560 g

miel clair – 275 g

miel sombre – 275 g

sucre – 1 tasse

1 tasse rhum – 1 cuillère à soupe

1 cuillère à soupe amandes – 125 g

fruits confits – 50 g

citron – 1

un peu de cannelle, de cardamome et des clous de girofle

Préparation :

Tout d’abord, nous devons mélanger les deux types de miel dans une casserole. Faites fondre et laissez refroidir à température ambiante.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Râpez finement le zeste de citron.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dans la casserole avec le miel, ajoutez le zeste de citron, le sucre et le rhum, bien mélanger.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Hachez finement les fruits confits et les amandes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez les fruits confits finement hachés, les amandes et les épices dans la casserole avec le miel et bien mélanger.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez progressivement la farine et pétrissez pour obtenir une pâte épaisse.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lorsque la pâte est suffisamment dense, posez-la sur la table et formez une boule.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettez la pâte dans un sac ou un saladier, couvrez et réfrigérez pendant 24h ou au moins une nuit.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Laissez la pâte se réchauffer après l’avoir sortie du réfrigérateur, puis étalez-la avec de la farine ou avec un sac plastique sur le dessus.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Découpez les formes que vous voulez dans la pâte, directement sur du papier sulfurisé, ou comme le faisait Sophie Tolstoï, pressez simplement les petites boules de pâte avec vos mains. Mettez trois amandes sur chaque pain d’épices, puis faites cuire à 180–200°С pendant 10 à 15 minutes. Retirez le pain d’épices de la feuille seulement une fois qu’il a refroidi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Vos jamki sont prêts ! Vous pouvez les conserver jusqu’à plusieurs mois dans un bocal fermé… même si nous sommes sûrs que vous les dévorerez tous en quelques jours !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du gâteau Zebra, un dessert au chocolat soviétique qui ressemble à la peau d’un animal exotique.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.