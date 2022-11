Ces boulettes de viande surnommées «hérissons» qui font la joie des enfants russes

La cuisine russe propose de nombreux plats savoureux et sains, mais il y en a aussi des tout à fait inattendus: par exemple, ces boulettes de viande, qui ressemblent à de sympathiques hérissons forestiers et portent leur nom.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous n’avez pas besoin d’avoir de grandes capacités artistiques pour tailler une tomate en forme de rose ou transformer un œuf dur en cochon. Ces idées créatives ajoutent un côté festif à votre table pour peu d’efforts.

Parmi les inventions russes pour les repas d’enfants, il existe justement des plats faisant l’unanimité, par exemple les boulettes de viande appelées « hérissons ». Elles tirent leur nom du riz qui dépasse de la surface de la viande et ressemble à des aiguilles de hérisson. Quiconque entend ce nom sourira immédiatement et voudra les essayer !

Le hérisson est un personnage sympathique du folklore russe, connu pour son intelligence et sa ruse. Face au danger, il échappe aux prédateurs à l’aide de ses aiguilles, mais peut aussi vaincre ses ennemis grâce à sa propre ingéniosité. Parfois, le hérisson est pensif, comme, par exemple, le personnage principal du populaire dessin animé pour enfants et adultes Le Hérisson dans le brouillard réalisé par Iouri Norstein.

>>> Les boulettes de riz, plat végétarien le plus délicieux de la cuisine soviétique

Il a reçu plusieurs dizaines de prix internationaux prestigieux et a été reconnu comme l’un des meilleurs films d’animation de tous les temps. Le personnage du dessin animé, charmant et drôle, réfléchit de manière touchante sur le monde qui l’entoure. Comment ne pas aimer un tel hérisson ? Cette sensation de chaleur s’étend également aux boulettes-hérissons.

Les « hérissons » culinaires peuvent être préparés de différentes manières, tout dépend de l’imagination et des capacités du cuisinier. Le moyen le plus simple consiste à mélanger de la viande hachée avec du riz bouilli et à former des boulettes, qui sont ensuite cuites à la vapeur ou au four. Habituellement, pour la préparation de ce plat, l’on utilise du poulet haché, du bœuf, du porc ou une combinaison de viandes, mais certains chefs les préparent avec du poisson ou même inventent des versions végétariennes.

Il y a aussi des « hérissons » de gibier – dans un restaurant de cuisine russe, j’ai réussi à essayer ce plat de venaison. Comme les autres boulettes de viande, les « hérissons » se marient mieux avec une sauce tomate, de la mayonnaise, ou de la crème aigre.

Ingrédients :

200g de riz long grain

600g de viande hachée

1 œuf

1 carotte moyenne

2 oignons

100g de crème aigre

huile végétale

farine

sel

poivre

épices

herbes

Préparation :

Faites bouillir le riz long grain jusqu’à ce qu’il soit à moitié cuit. Il doit être ferme pour que les boulettes de viande ne s’effondrent pas plus tard.

Mélangez le riz avec l’œuf cru et la viande hachée. Je préfère un mélange de porc et de bœuf. Ajoutez un oignon et les herbes finement hachés pour la jutosité et la saveur. Remuez bien le tout en ajoutant du sel et du poivre et formez des boulettes de viande de la taille d’une balle de ping-pong. Roulez légèrement chaque boulette de viande dans la farine.

Dans une grande poêle, faites revenir le second oignon finement haché et les carottes râpées. Lorsque le mélange commence à dorer, ajoutez les boulettes de viande.

Lorsque les boulettes de viande commencent à dorer, ajoutez la base de la sauce – la crème aigre, diluée dans un rapport 1:1 avec de l’eau chaude. Couvrez la poêle et laissez mijoter environ 40 minutes.

Les pommes de terre bouillies ou la purée de pommes de terre sont un excellent accompagnement pour les « hérissons ». Et ce sera encore plus intéressant si le thème animalier se poursuit dans ce plat à l’aide de farfalle (pâtes en forme de papillons) ou de conchiglie (pâtes en forme de coquillage) ou de toute autre pâte rappelant des animaux.

Servez maintenant, mais n’oubliez pas d’ajouter des touches décoratives à la table. Disposez élégamment des serviettes avec des motifs amusants, et si vous êtes assez enthousiaste, vous pouvez couper des fruits et des légumes dans des formes intéressantes. L’ambiance à table dépend souvent de la manière de servir.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez justement notre recette du gâteau russe Zebra, rappelant les rayures de cet animal de la savane.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.