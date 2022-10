Ces produits faisant saliver à déguster sur les marchés russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Saucisses et lard

Artiom Geodakiane/TASS Artiom Geodakiane/TASS

Les produits de porc du pays ont différents degrés de dureté. Les saucisses russes (appelées « kolbassa ») sont généralement parfaitement fumées et ont une texture très dure. Elles sont vendues sur les marchés, où elles sont souvent apportées directement de la ferme, sous une grande variété de formes.

Si vous vous sentez un peu plus aventureux, essayez le salo, un morceau de lard salé et épicé qui ressemble parfois à un morceau de bacon gras. Hélas, ce n'est pas le bacon, mais ce produit se marie bien avec la vodka ou le bortsch et est un aliment de base non seulement de la cuisine russe mais aussi ukrainienne.

Lavash

Nikolaï Aleksandrov/TASS Nikolaï Aleksandrov/TASS

Ce pain caucasien est unique – ce n'est pas tout à fait une tortilla, et pas tout à fait un pain plat. Léger, croustillant et sec, il peut plus ou moins accompagner n'importe quoi : légumes, houmous, viandes grillées. Lorsqu'il est tiède, il est également délicieux seul – vous pouvez l'acheter au marché couvert, où il est souvent cuit dans un four en pierre.

Caviar

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

L'une des spécialités les plus emblématiques du pays est surtout connue à l'étranger comme plat de luxe. Bien que de l’onéreux caviar noir puisse également être trouvé en Russie, les étrangers peuvent être surpris de voir les locaux grignotant du caviar rouge accompagné de blinis (crêpes russes) ou même simplement du pain blanc et du beurre. Le caviar que vous trouvez sur les marchés est plus gros et généralement légèrement moins salé.

Tchourtchkhela

Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

Cette confiserie traditionnelle géorgienne en forme de bougie est complètement naturelle : elle peut être remplie de n'importe quoi, des noix aux fruits et chocolats, tandis que son magnifique enrobage est préparé à base du jus de raisin ou de grenade solidifié. Il est mieux de la déguster fraîche et faite maison, mais elle peut également être achetée au marché, où elle sèche tranquillement, suspendue au-dessus des comptoirs.

Halva

Global Look Press Global Look Press

Cette friandise originaire du Moyen-Orient peut être trouvée dans presque tous les magasins en Russie – ce mélange de graines ou d'arachides moulu est connu pour sa texture tout à fait unique et décore n'importe quelle table russe.

Par contre, avec la halva achetée sur le marché, la situation est différente : les vendeurs se font concurrence pour différencier cette sucrerie traditionnellement homogène, de sorte que vous pouvez y trouver du halva au chocolat, aux framboises et à d'autres saveurs de fruits. Montrez au vendeur que vous êtes intéressé et il vous offrira instantanément de gros morceaux de ce mets afin que vos papilles puissent ressentir sa magnificence.

Baies

Sergueï Malgavko/TASS Sergueï Malgavko/TASS

Les baies ne sont pas exactement le point fort de la gastronomie de la capitale : importées sur les étagères des magasins moscovites depuis les régions, elles sont généralement mal stockées, mais peuvent quand même être assez chères. C'est pourquoi vous devez les acheter au marché, où cette friandise naturelle est livrée chaque matin. Bien qu'elles ne soient pas encore bon marché, les baies que vous pouvez trouver ici sont parmi les plus grosses, les meilleures et les plus juteuses que vous n'aurez jamais goûtées !

Tvorog

Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

Cette délicatesse entre dans la même catégorie que la crème aigre, celle « des produits laitiers à moitié bizarre dont les Russes sont obsédés ». Cependant, cela peut être justifié – le tvorog (fromage cottage russe) est tout simplement délicieux lorsqu'il est servi avec de la confiture et des baies, et c'est une collation parfaite après un entraînement, car pleine de protéines. Malheureusement, les magasins locaux vendent beaucoup de tvorog de mauvaise qualité ; pour obtenir le fromage cottage russe le plus crémeux, achetez-le auprès des fermiers présents sur les marchés.

Fruits secs

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

La première chose que vous remarquerez peut-être en entrant dans un marché russe est le mur coloré de fruits secs omniprésent. Il y a littéralement de tout ici, des abricots et des mandarines aux produits plus intéressants comme les figues et les dattes. Émerveillé par la variété des saveurs et poussé par la persuasion des vendeurs, vous repartirez avec des kilogrammes de fruits secs (il n'y a rien que vous puissiez faire contre cela).

Kvas

Legion Media Legion Media

Oui, c'est une boisson fermenté au pain noir. Cependant, elle n'a vraiment pas si mauvais goût – c'est promis ! Le kvas est peut-être mieux décrit comme un croisement entre une bière et un cola, une boisson estivale incroyablement rafraîchissante que les gens boivent ici, et c'est aussi russe que le manque de sourires. Essayez cette quintessence de la vie à la datcha (maison de campagne russe) sur les marchés du pays !

Bière locale

Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Si vous avez essayé le kvas et que ce n'est tout simplement pas votre truc, ne vous inquiétez pas, la solution est à portée de main. Dans certains marchés (mais pas tous), vous pouvez vous familiariser avec les produits des brasseries locales. Ainsi, lorsque vous avez enfin terminé vos achats, vous pouvez étancher votre soif avec de la bière artisanale russe.

