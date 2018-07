Bio&écolo: où faire ses courses comme à la ferme, sans quitter Moscou?

Pain tout juste sorti du four, fromage de chèvre et concombre croustillant, mettre la main sur ces produits dans la capitale russe est étonnement plus difficile qu’il n’y paraît. Heureusement, Russia Beyond est là pour vous livrer ses meilleures adresses!

Saviez-vous que 60% des Russes font attention à leur régime alimentaire et que 40% font de leur mieux pour manger sainement ? C’est en tous cas ce qu’a avancé en mars dernier le centre d’analyse russe de l’opinion publique VTsIOM.

Il n’est par conséquent par surprenant que Moscou compte de nombreuses enseignes proposant de la nourriture biologique provenant tout droit de fermes locales. Voici donc différents lieux qui devraient vous combler de bonheur si votre crédo est « Un esprit sain dans un corps sain » !

Djagannat

Cette enseigne est le lieu fétiche de tout passionné de cuisine saine et respectueuse de l’environnement. Si elle ne propose pas de fruits et de légumes, vous y trouverez une vaste diversité de produits bio, éthiques et sains, et notamment des articles rares que vous ne verrez nulle-part ailleurs à Moscou. Saucisses végétales, épices et baies séchées en tous genres, lait frais de noisette ou encore riz cultivé dans le Sud de la Russie vous y attendent en effet.

Disposant de plusieurs points de vente, cette chaîne s’impose également comme un savoureux lieu de restauration, le magasin n’apparaissant souvent que comme une annexe du site.

« En tant que végétarien, je suis ravi d’avoir découvert cet endroit, puisqu’il me permet de me procurer certains produits, que je ne retrouve nulle-part ailleurs, explique Erwann, un expatrié breton. L’ambiance est également très spéciale, et combinée à l’aspect un peu désordonné des étagères, on se croirait dans un marché asiatique ».

LavkaLavka

Lorsque l’on pense aux produits fermiers à Moscou, le premier magasin venant à l’esprit est celui de la coopérative LavkaLavka, qui possède son propre service de contrôle qualité afin d’assurer que chacun de ses articles soit d’une qualité optimale. Fromage de chèvre, œufs, légumes, … le site propose une large gamme de produits, dont il est possible de vérifier la provenance. Les différents agriculteurs y sont même présentés !

« Tous les produits alimentaires ont un autocollant portant le logo LavkaLavka et une description, affirme Marina, faisant régulièrement des achats sur la boutique en ligne de l’enseigne. Il y a des informations à propos du producteur, de la date de production et de celle de péremption, ainsi que des conditions de conservation. J’ai vraiment aimé cela car la majorité des magasins fermiers ne l’indiquent pas ».

LavkaLavka dispose également de six boutiques réelles, principalement situées dans le centre-ville, où vous aurez tout le loisir de goûter n’importe quel produit avant de l’acheter.

Le marché Danilovski

Ce célèbre marché, situé près de la station de métro Toulskaïa, est un autre lieu populaire pour dénicher de la nourriture on ne peut plus saine. En plus de proposer l’une des plus larges gammes de produits de la ville, tout ce qui y est vendu est soumis à un contrôle qualité très strict.

« Ici, vous pouvez goûter à une variété de cuisines du monde entier sans quitter Moscou, affirme l’un des clients, nommé Alexandre. Une ambiance singulière et des produits fermiers naturels ».

Vous y trouverez du poulet de la région de Tver pour 199 roubles le kilo (2,70€), ou du lait au taux naturel de matière grasse pour 100 roubles le litre (1,36€). Tout peut être commandé en ligne, ou via l’application de service de livraison Ginza.

Le marché Dorogomilovski

Situé non loin de la station de métro Kievskaïa, le marché Dorogomilovski est l’un des plus grands de la capitale, particulièrement populaire auprès des restaurateurs et gourmets locaux. Prisé pour son extraordinaire gamme alimentaire, on peut y trouver des fruits exotiques, mais également la production d’agriculteurs du coin. « Les prix sont élevés, mais le délicieux pain et le mouton frais en valent la peine », témoigne une habituée.

Biostoria

Biostoria, sur la perspective Lénine, propose une vaste gamme de produits, allant du pain et du lait aux produits cosmétiques et détergents. Cette enseigne gère ses propres fermes, répondant aux normes biologiques européennes. L’enseigne coopère également avec des producteurs locaux fréquemment contrôlés pour leur respect de l’environnement.

« Il existe une impressionnante variété de pains sans levure et de produits sans gluten, vous ne trouverez cela nulle-part ailleurs. Toutes les pâtisseries et desserts contiennent uniquement des ingrédients naturels », s’enthousiasme Anna, une heureuse cliente.

Ekomarket à Konkovo

Autre lieu fertile en matière d’alimentation saine, Ekomarket, sur la rue Profsoiouznaïa (station de métro Konkovo), est un véritable paradis des saveurs, qui plaira à toutes les papilles. Y sont proposés à l’achat fromages fermiers, viandes et volailles fraiches, produits laitiers, bières artisanales, et bien plus encore.

« Un incroyable éventail de produits biologiques », « de la nourriture pour tous les goûts », et « un lieu agréable pour faire ses courses et dîner », voici ce qu’en disent ses fidèles clients.

Sferm.ru

Cette boutique en ligne peut se targuer de disposer l’une des sélections les plus larges de produits fermiers (plus de 5 000 références) et d’être en partenariat avec des dizaines de fermes à travers le pays. Chaque produit est accompagné d’informations au sujet de son établissement d’origine et Sferm.ru promet de livrer vos achats sous 24-36 heures une fois les produits prêts. Le site propose également un service de livraison express (2-3 heures), et si quelque chose tourne mal, il s’engage à vous rembourser.

« Je commande des produits ici depuis plusieurs années déjà, confie Vera. Une qualité toujours excellente, même les légumes et les fruits de mi-saison sont bons. Le poisson est délicieux, le bar, la dorade, avec des épices ».

VkousVill

Les points de vente VkousVill renferment des produits d’une qualité remarquable, garantis sans agents chimiques. Chaque producteur local est soumis à un contrôle méticuleux par le biais de nombreux laboratoires, permettant de garantir la qualité et l’authenticité de leurs articles. Ici aussi il est possible de passer commande en ligne, mais les magasins de cette chaîne étant nombreux dans la capitale russe, vous devriez en trouver à proximité !

Légumes, fruits, produits laitiers en tous genres (fromages, spécialités des peuples nomades d’Asie centrale et de Sibérie…), tofu, lait de soja (cultivé en Russie) frais, œufs de poules élevées en plein air… De quoi combler tout amateur de bonne pitance. La chaîne propose même un système de fidélité permettant de choisir votre produit favori (modifiable) et d’obtenir une réduction systématique dessus.

« Le riz est génial ici, assure Olga, une cliente régulière. Il a un parfum incroyable quand vous le cuisez et il est complètement différent de ce que vous trouvez dans les autres magasins ».

