Ces anciennes sucreries végétaliennes russes qui préserveront votre silhouette

Le sucre est apparu en Russie aux XIe-XIIe siècles, mais son coût élevé signifiait qu'il n'était accessible qu'à la noblesse. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle, lorsque la Russie a finalement mis en place une production de masse à base de betterave, qu’il est devenu abordable pour le grand public.

Cela signifie-t-il que jusqu'à cette époque, les gens ordinaires ne mangeaient pas de sucreries ? Bien sûr que non. Mais c'étaient des bonbons sains, et l'un d'eux était le parenki.

Dans les villages russes, cette recette simple a été transmise de génération en génération. Aujourd’hui, elle s’inscrit particulièrement bien dans la tendance moderne liée à des aliments naturels et sains. Les parenki étaient fabriqués à partir de navet, de radis, de carotte et de betterave. Les légumes-racines étaient coupés en gros morceaux et cuits à la vapeur dans une marmite placée au four jusqu'à ce qu'ils soient mi-cuits. Ensuite, ils étaient disposés sur des plateaux et placés dans un four de refroidissement en pierre pour les sécher. Le parenki peut être conservé beaucoup plus longtemps que les légumes frais.

De nos jours, les parenki sont cuits au four. Traditionnellement, ce plat ne nécessite aucun ingrédient supplémentaire. Aujourd'hui, les femmes au foyer russes ajoutent de l'huile et des épices au stade du séchage, ce qui confère au parenki une saveur particulière.

Vous pouvez les saler avec des herbes telles que du thym, du romarin et du laurier avec de la poudre d'ail. Mais à l'origine, le parenki était une friandise sucrée, et nous allons donc en faire une version sucrée. En ce qui concerne les épices, j'ai choisi la noix de muscade et la cannelle.

Normalement, vous faites cuire les légumes entiers au four puis vous les coupez en une julienne grossière. Je les ai tous tranchés d'un coup et cuits à la vapeur. De cette façon, ils sont plus rapides à cuire et cela rappelle une cuisson à la vapeur traditionnelle dans une casserole. Il est important d'utiliser un mode basse température et de bien ventiler afin de ne pas trop sécher les morceaux cuits à la vapeur dans le four. Les morceaux doivent perdre plusieurs fois leur volume, mais rester élastiques.

Si vous cuisinez du parenki sans huile ni épices, il est idéal comme collation. Avec de l'huile et des épices, le parenki peut être utilisé comme garniture dans un yaourt ou des céréales en plus des noix et des raisins secs, ou même ajouté à une salade.

Ingrédients pour 4 à 6 portions :

Grosses carottes - 4

Betteraves - 2

Racine de panais - 2

Radis noir (gros) - 1/2

Huile végétale - 3 cuillères à soupe

Noix de muscade - 1 cuillère à café

Cannelle - 1 cuillère à café

Préparation :

Lavez, épluchez et coupez les légumes grossièrement en julienne.

Mettez-les dans un cuiseur vapeur et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

Dans environ 10 minutes, ils seront prêts.

Il vaut mieux cuire les carottes rouges et les betteraves séparément pour ne pas colorer les autres légumes. J'ai utilisé des betteraves bouillies achetées en magasin ; je les ai coupées en tranches puis les ai mises sur une plaque à pâtisserie.

Placez les légumes tendres cuits à la vapeur sur une plaque de cuisson en faisant en sorte qu'ils ne se touchent pas. Graisser avec un mélange d'huile et d'épices.

Cuire à 180°C pendant les 30 premières minutes. Baisser ensuite le feu à 120°C et activer la ventilation du four. Cuire ainsi environ une heure et demie. Les parenki doivent rester élastiques.

Bon appétit !

