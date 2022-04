Les iriskis, сes bonbons au caramel soviétiques que les enfants adorent

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Selon la légende, ces bonbons ont reçu leur nom grâce au confiseur français Morne qui travaillait à Saint-Pétersbourg au début du XXe siècle. Il a remarqué que pendant le processus de cuisson, un motif ressemblant aux pétales d'une fleur d'iris apparaît à la surface du caramel refroidi.

La comparaison de Morne est belle, mais à l'époque soviétique, ces confiseries étaient principalement connues comme « l'horreur des plombages dentaires ». Il existait plusieurs types de bonbons au caramel, différents selon leur texture et leur consistance. Les plus populaires d'entre eux étaient les bonbons appelés Kis-Kis et Touzik. Les deux étaient visqueux et nocifs pour les dents des enfants. Le Kis-Kis était dur comme une pierre au début, puis fondait et devenait collant, entraînant une perte de plombage dentaire.

Le Touzik était tout simplement trop mou et se dissolvait dans la bouche presque immédiatement. Une autre marque populaire de bonbons au caramel soviétiques était Clé d’or, avec une saveur beaucoup plus délicate, riche et crémeuse : c'est exactement ce que les vrais iriskisdevraient être !

Malgré les différences de texture, toutes ces sucreries étaient très populaires en URSS et, pour de nombreux citoyens soviétiques, elles sont devenues un bon substitut au chewing-gum américain, si désiré et si rare dans le pays. Tout d'abord, ces bonbons au caramel étaient tout simplement délicieux et presque inoffensifs pour la santé, de sorte que même ceux qui suivent un régime strict et limitent leur consommation de sucre pourraient s'en régaler.

Jugez par vous-même : le caramel fond très lentement, vous pouvez donc le déguster jusqu'à ce que vous ayez fini de boire votre tasse de thé. C'était donc à la fois délicieux et économique.

Les iriskis étaient appréciées non seulement pour leur goût crémeux, mais aussi pour leurs beaux emballages. Les Kis-Kis (c'est ainsi qu'on appelle les chats en Russie) étaient particulièrement désirables - il s'agissait de petits cubes avec l'image d'un chaton noir et d'élégantes rayures dorées. Souvent, après les avoir mangés, les enfants soviétiques ne pouvaient pas se séparer de ce « chaton » : ils laissaient les emballages dans leurs collections et inventaient même des jeux en les utilisant.

Ingrédients :

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

100 g de beurre

105 g de sucre

15 g de miel

400 g de lait condensé

Préparation :

1. Mélangez du beurre et du sucre dans une casserole. Remuez le tout jusqu'à ce que le beurre fonde et que le mélange devienne homogène.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

2. Ajoutez-y du miel et du lait condensé et continuez à remuer. Portez le mélange à ébullition et baissez le feu.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

3. Cuisez le mélange pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce qu'il prenne une couleur brun doré foncé. Remuez-le constamment pour que le mélange ne brûle pas au fond de la casserole.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

4. Graissez le moule dans lequel vous verserez votre caramel (de préférence un moule en verre). Versez-y le mélange une fois prêt et laissez-le refroidir complètement.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

5. Graissez votre couteau avec du beurre et coupez le caramel en petits morceaux et enveloppez-les dans du papier sulfurisé.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

