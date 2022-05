Tarte Nevski: maîtrisez l'art de la cuisson d'un gâteau soviétique oublié

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lе « Nevski pirog » (tarte de la Néva) est une partie oubliée du patrimoine culinaire russe. Il était largement connu à l'époque soviétique, vendu dans les cafétérias du pays, généralement à la part. Cuisiné à partir de pâte à levure molle, trempée dans du sirop, avec de la crème à base de beurre à l'intérieur, c'était un régal spécial pour les habitants de l'Union soviétique.

La texture de ses couches était tendre et juteuse. Il était vendu sous forme de gros pain rond ou de petits gâteaux portionnés. Ainsi, il pouvait non seulement être mangé aussitôt dans un café, mais aussi offert aux invités pour une occasion spéciale.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Parfois, la tarte Nevski est comparée à la tarte populaire de Boston, et à première vue, il peut sembler qu'elles sont très similaires. Cependant, une telle similitude n'est que superficielle et, en fait, les deux sont complètement différentes. Comme nous l'avons déjà mentionné, la tarte Nevski est cuisinée avec de la pâte levée, par opposition à la génoise utilisée pour la préparation de la tarte de Boston.

Plus important encore, la garniture de cette dernière est de la crème pâtissière, tandis que pour la tarte Nevski, on utilise de la crème à base de beurre. Cela la rend moins dense et moins sucrée, ce qui donne un résultat très léger.

Dans le Pays des Soviets, chaque pâtisserie devait correspondre aux standards gouvernementaux appelés GOST. La recette du pirog Nevski a été développée en 1975 en tenant compte de toutes ces exigences. Le poids de ce dessert était d'environ 200g et la teneur en humidité de la mie ne devait pas dépasser 40%. Chaque tarte était enduite d'un mélange d'œufs pour la rendre brune et brillante. La règle la plus importante : pas plus de 3% de sucre dans le produit fini – c'était le secret de son goût caractéristique.

Certaines personnes se souviennent comment elles achetaient cette tarte dans la pâtisserie Lakomka, située entre les perspectives Nevski et Ligovski, au centre-ville de Saint-Pétersbourg de la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, elle est malheureusement fermée.

Beaucoup ont noté que le pirog Nevski était beaucoup plus populaire que les autres tartes soviétiques. Il avait une apparence simple et n'était pas très cher, c'était donc l'un des desserts les plus abordables. Bien sûr, de nombreuses femmes au foyer soviétiques ont essayé de le cuisiner à la maison, mais tout le monde n'y est pas parvenu. Notre recette est aussi proche que possible de l'original. Alors ne perdez pas votre temps et commencez à cuisiner dès maintenant !

Ingrédients pour la pâte :

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

288g de farine

78g de sucre

68g de beurre (à température ambiante)

1 œuf

142g d'eau

1g de sel

5g de levure sèche

Préparation :

Commençons par préparer un pré-ferment ! Dans un bol, mélangez de la levure sèche avec 50g de farine et 70g d'eau tiède. Couvrez le mélange d'un film alimentaire et laissez-le lever pendant 1 heure.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Dans un saladier, mélangez les œufs, le sucre et le sel jusqu'à consistance lisse. Ajoutez-y le pré-ferment avec le reste de l'eau, mélangez à nouveau. Ajoutez le reste de farine et pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Commencez à ajouter l'huile et continuez à pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit complètement absorbée et que la pâte cesse de coller au récipient.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Couvrez la pâte et laissez-la lever dans le saladier pendant environ 1 heure; puis débarrassez-vous de l'excès d'air. Laissez-la lever encore une heure.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Façonnez la pâte en un gros pain rond et déposez sur une plaque à pâtisserie. Badigeonnez le dessus d'œuf battu et recouvrez d'un film alimentaire. Laissez lever la pâte pendant 20 minutes, puis préchauffez le four à 190°C.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Lorsque la pâte est levée, retirez le film et mettez-la au four. Cuisez environ 30 minutes.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Ingrédients pour le sirop :

86g de sucre

10g de cognac

95g d'eau

Préparation :

Ajoutez le sucre à l'eau et portez ce mélange à ébullition, jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Refroidissez le tout et ajoutez-y le cognac.

Ingrédients pour la crème :

60g de sucre en poudre

140g de beurre

60g de lait concentré sucré

vanille

Préparation :

Faites ramollir votre beurre à température ambiante.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Dans un saladier, mélangez la vanille, le sucre en poudre et le beurre ramolli. Commencez à fouetter en ajoutant lentement le lait concentré sucré. Fouettez la crème jusqu'à la texture légère.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Lorsque tous vos ingrédients sont prêts, coupez le gâteau refroidi en deux couches et imbibez la partie inférieure du sirop.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Donnez à la couche quelques minutes pour que le sirop soit complètement absorbé par la pâte, puis badigeonnez le dessus de crème. Recouvrez-la de la couche supérieure et saupoudrez de sucre en poudre sur le dessus.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Dans cet autre article, retrouvez notre recette d’un fabuleux gâteau russe, la korvrijka au chocolat.

