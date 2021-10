Le «gâteau hérisson» soviétique, surprise idéale pour l'anniversaire d'un enfant

Votre famille et vos amis auront bien du mal à ne pas avaler ce gâteau terriblement mignon et drôle en une seule bouchée.

Ce gâteau délicieux et vraiment inoubliable demeure dans la mémoire de tous ceux qui sont nés en URSS. Je me souviens encore de mon enfance, quand ma grand-mère et moi sommes passées devant la confiserie Bolchevik. Lorsque nous nous sommes arrêtées pour jeter un coup d'œil à sa vitrine, j'ai accidentellement remarqué ce mignon hérisson avec ses petits yeux noirs, ses joues potelées, son nez retroussé et son dos plein de pics. J'ai commencé à supplier ma grand-mère de l'acheter, et elle n'a tout simplement pas pu s'empêcher de le prendre pour moi en échange de ma promesse de manger tout mon déjeuner.

En URSS, ce gâteau s'appelait « l'invité de la forêt ». À cette époque, de nombreux dessins animés représentaient la vie et les aventures d'un petit mais courageux hérisson au tempérament doux et au bon cœur : Le hérisson dans le brouillard (1975), Triam ! Bonjour ! (1980), et Si les étoiles tombent (1978).

Mon amie Alissa est toujours nostalgique quand elle se souvient de la façon dont ce gâteau à la crème était cuisiné pour ses anniversaires lorsqu'elle était enfant. Elle était tellement comblée de joie qu'elle a décidé de devenir pâtissière. Le temps a passé, et il y a quelques jours, j'ai ressenti le besoin de me tourner vers elle et de lui demander la recette de ce miracle culinaire.

D'un côté, elle m'a assuré que je n'aurais aucun problème à le cuisiner moi-même, mais de l'autre, elle m'a dit que cette gourmandise se décline en sept recettes différentes. Finalement, j'en ai remarqué une qui est assez facile à préparer, mais le résultat est crémeux et savoureux.

Aujourd'hui, je vous propose de le cuisiner ensemble. Je sais que la recette peut sembler difficile et que tout peut mal tourner, mais tenez bon et nous réussirons à la fin !

Ingrédients :

farine – 400g

beurre – 380g (190g pour la pâte et 190g pour la crème)

sucre – 120g

noix – 100g

raisins secs – 50g

cacahuètes – 100g

amande – 100g

noix de cajou – 100g

crème épaisse – 200g

lait concentré bouilli – 1 conserve (380g)

oeuf – 2 pièces

vanille – 10g

sel – 1 pincée

levure chimique – 10g

lait concentré – 3 cuillères à soupe

eau froide – 2 cuillères à soupe

café moulu – 2 cuillères à café

cacao – 3 cuillères à soupe

pépites de chocolat – à votre convenance

décoration à base de mastic – selon vous envies

Préparation :

Tout d'abord, occupons-nous de la pâte sablée. Coupez le beurre froid et mélangez-le avec le sel, le sucre et la vanille. Ajoutez ensuite les œufs et tamisez la farine et la levure.

Pétrissez la pâte – elle doit être élastique mais suffisamment ferme pour conserver sa forme. Enveloppez-la dans un film plastique et réfrigérez 40 minutes.

Passez la pâte à travers un hachoir à viande ou roulez en une couche comme moi, puis mettez-la sur une plaque à pâtisserie et faites cuire dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 25 minutes.

Pendant que la pâte refroidit, faites frire toutes les noix dans une poêle sèche pendant quelques minutes. Mais n'oubliez pas de séparer les noix des raisins secs, si vous avez initialement acheté le mélange comme je l'ai fait.

Hachez les 2/3 de la pâte cuite à la main jusqu'à ce que les morceaux soient de 0,5 cm ou un peu plus gros.

Réduisez le reste de la pâte en miettes à l'aide d'un mixeur.

Passons maintenant à la préparation de la crème. Faites fondre le reste du beurre (190g) et mélangez-le avec une boîte de lait concentré bouilli ; passez la masse obtenue au mixeur.

Il est maintenant temps de mélanger les gros morceaux de croûte croustillante avec 2/3 de la crème, les noix et les raisins secs.

Façonnez le gâteau hérisson comme je vous le montre sur la photo. Badigeonnez l'extérieur avec le reste des miettes et de la crème.

Commençons maintenant à décorer votre gâteau. Tout d'abord, préparez une crème pour les pics du hérisson. Mélangez le cacao et le café dans l'eau. Battez-les avec la crème épaisse et du lait concentré à l'aide d'un mixeur.

Versez la crème dans une seringue à pâtisserie et utilisez-la pour faire des aiguilles sur le dos du hérisson. Saupoudrez ensuite son « visage » de cacao, formez les yeux et le nez avec des pépites de chocolat. Décorez le gâteau avec du mastic et ajoutez d'autres détails selon vos désirs. Priatnovo appetita !

