La tarte botlikhe aux noix et abricots, un dessert multicouche qui vous en mettra plein la bouche

Nous vous dévoilons la recette de ce dessert savoureux avec une garniture saine et que vous pouvez cuisiner plusieurs jours avant une fête sans qu’il ne perde son goût et sa fraîcheur.

La tarte botlikhe tire son nom d'un village situé au Daghestan, dans le Caucase du Nord, où elle est traditionnellement cuite pour les mariages et autres fêtes. Aujourd'hui, cependant, ce dessert est célèbre bien au-delà de cette petite bourgade de montagne.

La particularité de la tarte est sa garniture multicouche, composée d'abricots secs et de noix, qui poussent dans cette région. La tarte botlikhe est faite d'une pâte dont la texture ressemble à celle d'une pâte brisée. Il est préférable de préparer la pâte la veille de la cuisson.

L'une des raisons de la popularité de ce dessert caucasien est qu'il peut se conserver très longtemps sans perdre son goût. Auparavant, ces tartes étaient emportées lors d'un long voyage, mais aujourd'hui, elles peuvent être cuites et congelées jusqu'au bon moment.

Bien que la tarte botlikhe soit généralement servie froide, j'avoue qu'il est difficile de résister à l'essayer lorsqu'elle est fraîchement cuite. Pour de meilleurs résultats, tranchez-la une fois qu'elle est froide afin qu'elle conserve mieux sa forme.

J'ai opté pour la recette classique sans épices, mais la prochaine fois, j'essaierai d'utiliser de la cannelle pour la garniture. Quoi qu'il en soit, les abricots et les noix en font une tarte copieuse, et je suis sûre que vous ne vous en sortirez pas avec une seule bouchée.

Ingrédients pour 8 portions :

Pour la pâte :

farine – 450g

sucre – 80g

beurre – 100g

1 œuf

kéfir – 100ml

crème aigre – 100g

bicarbonate de soude – 1 cuillère à café

1 jaune d'œuf (pour le graissage)

Pour la garniture :

abricots secs – 200g

noix – 200g

sucre – 200g

Préparation :

Prenez un verre, versez-y le kéfir, ajoutez-y le bicarbonate, mélangez. Le kéfir doit commencer à mousser.

Battez le sucre et l'œuf jusqu'à ce qu'une mousse légère apparaisse ; puis ajoutez la crème aigre, le kéfir et le beurre fondu (et refroidi).

Ajoutez-y la farine et pétrissez pour obtenir une pâte élastique homogène.

Enveloppez-la dans un film alimentaire et réfrigérez-la pendant 6 heures ou même toute la nuit.

Au bout de 6 heures (dans mon cas, le lendemain), lavez et faites tremper les abricots dans de l'eau tiède pendant une demi-heure. Séchez-les sur une serviette et broyez-les dans un mixeur jusqu'à consistance lisse. Lavez et séchez les noix, broyez-les aussi. La masse doit être finement broyée, avec une petite quantité de gros morceaux.

Ajoutez 100 grammes de sucre aux abricots et aux noix. La garniture est prête.

Chauffez le four à 210°C. Divisez la pâte en trois parties. Deux parties plus grandes et une partie plus petite.

Saupoudrez votre table de farine et étalez l'un des plus gros morceaux de pâte en une couche légèrement plus grande que votre moule de 24cm. Placez le premier morceau de pâte au fond du moule en repliant les bords de la pâte autour de son périmètre. Vous pouvez recouvrir le fond de papier sulfurisé pour éviter qu'elle ne colle.

Déposez la première couche de garniture aux noix. Laissez un peu de noix pour saupoudrer le dessus de la tarte à la fin.

Étalez le petit morceau de pâte égal au diamètre du moule et placez-le sur la couche de noix.

Déposez-y la garniture aux abricots.

Étalez le dernier gros morceau de pâte et recouvrez-en la tarte.

Badigeonnez la tarte d'un mélange de jaune d'œuf et d'une cuillerée de crème aigre, saupoudrez-la des noix restantes.

Cuisez la tarte pendant 35 minutes.

Vous pouvez déguster la tarte botlikhe pendant qu'elle est encore tiède.

Toutefois, il vaut mieux la servir refroidie. De cette façon, il sera plus facile de la couper en petits morceaux.

