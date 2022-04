Quel était l’objectif des clubs de travailleurs en URSS?

L'institution du club des travailleurs visait à transformer le plus grand nombre d'ouvriers possible en communistes dévoués à la culture, politiquement alphabétisés et proactifs.

Les premières années ayant suivi la révolution en Russie ont été une période de bouleversements sociaux et politiques, mais aussi de « boom » culturel et d'enthousiasme de masse pour le nouveau mode de vie soviétique.

Au début de ces années-là en Russie, des millions de personnes, qui croyaient à l'idée de l'Union soviétique et soutenaient les bolcheviques, aspiraient à construire une nouvelle société.

Cet objectif très ambitieux nécessitait une institution sociale qui aiderait à développer un certain type d'individu, tout en maintenant les gens divertis et occupés. Les clubs de travailleurs parrainés par l'État constituaient la réponse à ces besoins.

Juste après la Révolution russe, des centres culturels ont été construits à travers le pays. Chaque lieu de peuplement, village ou ville, avait son propre club ouvrier.

Les Filles/réalisé par Youri Tchoulukine, 1962, Mosfilm Les Filles/réalisé par Youri Tchoulukine, 1962, Mosfilm

En 1920, les principales fonctions sociales des centres culturels ont été établies. Ces institutions devaient promouvoir le développement de clubs de théâtre, l'apprentissage musical pour le plus grand nombre, et promouvoir les beaux-arts, les musées, l'éducation physique et le sport.

Club des cheminots, années 1930 Ivan Panov / Russia in photo

Un club ouvrier habituel comprenait souvent un théâtre, une salle de cinéma, une bibliothèque, des activités socioculturelles et éducatives pour adultes et enfants, des ateliers d'artisanat et parfois une salle de danse et une salle pour diverses activités sportives. Dans l'ensemble, c'était un espace où les travailleurs pouvaient se divertir, socialiser et apprendre après le travail.

Danses dans un club du village, octobre 1955 TASS TASS

Ces clubs ont été organisés en étroite coopération avec l'État soviétique. Les autorités ont utilisé cette institution sociale très populaire pour obtenir des personnes dévouées aux idéaux prêchés par le nouveau gouvernement soviétique. Ces clubs-ci étaient censés transformer le plus grand nombre d'ouvriers en communistes dévoués, cultivés et proactifs.

Des écoliers près de la Maison de la culture du kolkhoze portant le nom de Lénine Victor Boudan/TASS Victor Boudan/TASS

Dans une lettre au personnel d'une usine datée du 7 novembre 1922, Vladimir Lénine s'adressait à ses ouvriers : « Aujourd'hui, en ce jour de cinquième anniversaire de la révolution, je salue l'ouverture de votre club avec un plaisir particulier et exprime l'espoir que vous, ouvriers et employés de la centrale électrique d'État [...] pourrez ensemble faire de ce club l'un des postes les plus importants pour l'éducation des travailleurs. »

Velikié Louki. Au premier plan : le bâtiment abritant le Club central des ouvriers. Domaine public Domaine public

Dans les premières années de l’époque soviétique, les clubs occupaient des manoirs abandonnés, des églises et d'autres bâtiments, qui avaient perdu leur fonction après la révolution. Alors qu'une petite hutte suffisait pour accueillir un petit club de travailleurs dans des lieux reculés, les grandes villes, où était basée toute la puissance industrielle des débuts de l'Union soviétique, nécessitaient plusieurs maisons des travailleurs. En conséquence, certaines des plus grandes maisons ouvrières ont été créées pour les employés d'usines et de fabricants spécifiques.

Devant le club du village de Koltsovka, en Tchouvachie, 1940 Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Dans ces cas, l'échelle de construction correspondait souvent à l'énorme dimension de l'objectif annoncé. Certaines maisons ouvrières étaient somptueuses, symbolisant l'esprit pionnier du nouvel État soviétique.

Domaine public Domaine public

Curieusement, l'idée de créer des lieux où les travailleurs venant des zones rurales vers les villes pourraient se divertir, socialiser et apprendre n'était pas une invention soviétique. Les toutes premières maisons ouvrières (appelées « maisons du peuple » à l'époque) ont été créées par le gouvernement tsariste avant la révolution. L'idée derrière cette politique était d'occuper, de pacifier et d'éduquer les nouveaux habitants des villes industrielles à croissance rapide, afin que leur présence ne menace pas la sécurité publique.

La maison Vvedenski Domaine public Domaine public

La maison Vvedenski était l'un de ces bâtiments érigés à Moscou. Construite en 1903, c’est l'une des maisons du peuple construites à la périphérie des zones industrielles de Moscou à l'époque tsariste. Des pièces de Shakespeare, Ostrovski et Tchekhov ont été mises en scène au théâtre faisant partie de l'institution.

Le Club Roussakov Ivan Denissenko/Sputnik Ivan Denissenko/Sputnik

Le Club Roussakov à Moscou a été construit pour l'Union des Travailleurs communaux en 1929. Sa caractéristique distinctive sont ses blocs massifs dépassant du corps principal du bâtiment.

Palais de la culture de l'usine ZIL Iouri Lizounov/TASS Iouri Lizounov/TASS

Certaines des maisons ouvrières étaient aussi appelées « palais de la culture ». Ce particulier « palais de la culture » a été construit pour les ouvriers de l'usine ZIL (constructeur automobile) en 1931 à Moscou.

Palais de la culture Gorki, Leningrad Bibliothèque nationale russe Bibliothèque nationale russe

Ceci est un exemple d'un club de travailleurs à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Le bâtiment a été érigé à la fin des années 1920.

De nombreux bâtiments où se trouvaient les clubs ouvriers conservent leurs fonctions aujourd'hui. Ils hébergentdes théâtres, des musées, des maisons de la culture et différentes institutions publiques.

