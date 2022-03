Pourquoi les Russes décoraient-ils leurs maisons avec des baranki, célèbres petits anneaux de pâte?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans la Russie du XVIIe siècle, pour montrer leur richesse, les gens décoraient les murs de leurs maisons avec des pâtisseries rondes, telles que des petits pains en forme d'anneau ou d'ovale de 7 à 10cm de diamètre appelés « baranki » (« baranka » au singulier). Cette coutume avait une signification païenne en raison du fait que ces aliments (ainsi que les boubliki, qui leur ressemblent beaucoup, mais ont un diamètre plus grand, et autres produits de boulangerie) symbolisaient le Soleil. En montrant que votre maison regorge de symboles solaires, vous attirez plus de soleil et donc plus de richesse. De telles pâtisseries pouvaient facilement être utilisées comme décoration, car elles disposent d’un trou qui permet de les enfiler facilement sur des ficelles. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les marchands ambulants portaient de telles fils autour du cou, comme d'énormes colliers.

La principale caractéristique de сette pâtisserie russe est une technique de préparation unique. Les baranki sont d'abord bouillis, puis séchés et enfin cuits. Même leur nom vient du vieux mot slave « obvariti » (bouillir) ; la deuxième version dit qu'il vient du mot « baran » (bélier) en raison de leur ressemblance avec une corne de bélier.

Les historiens insistent sur le fait que les baranki sont originaires de la ville de Smarhon, qui a changé de pays à plusieurs reprises en raison du déplacement des frontières – du Grand-Duché de Lituanie, à la République des Deux Nations, puis à l'Empire russe et maintenant à la Biélorussie. Finalement, ces petits pains en forme d'anneau ont commencé leur voyage vers le nord-ouest de la Russie, puis ils se sont répandus triomphalement dans tout le pays.

Comme pour la cuisson des kalatchi (anciens bagels russes cuits sous la forme des guirias, poids utilisé en haltérophilie), la cuisson des baranki nécessitait une personne spécialement formée. Le boulanger moyen n'était pas capable de bien faire ce travail. Une telle personne s'appelait baranotchnik (« professionnel des baranki »). Les baranki fabriquées dans la ville de Valdaï (aujourd'hui elle est située dans région de Novgorod, 400km au nord de Moscou) étaient considérées comme les meilleurs et sont même mentionnées dans les œuvres du grand poète Alexandre Pouchkine et du célèbre écrivain et critique public du XVIIIe siècle Alexandre Radichtchev. Bien sûr, chaque famille russe avait sa propre recette de cette pâtisserie, la considérant comme la seule et unique.

Pour préparer les baranki, vous pouvez utiliser différents types de pâte : celle de carême, ou celle avec l'ajout d'œufs, de sucre ou de fruits. Les baranki aux graines de sésame ou de pavot étaient les plus exquis. Soit dit en passant, ces pâtisseries sont les plus fines de tous les produits de boulangerie russes, car elles contiennent peu de sucre et pas de matière grasse du tout. Ainsi, elles sont idéales pour ceux qui suivent un régime ou qui préfèrent une alimentation saine.

Ingrédients :

800g de farine

20g de levure fraîche

30g de sucre

1 tasse de lait

1 œuf

25g de beurre

¾ cuillère à café de sel

1,5 litre d'eau

Préparation :

Frictionnez la levure avec le sucre, ajoutez du lait chaud. Mélangez bien le tout en ajoutant de la farine, du beurre, l’œuf et le sel. Laissez la pâte obtenue dans un endroit à température ambiante. Une fois levée, pétrissez-la à nouveau.

Façonnez la pâte en cylindres aussi épais qu'un doigt. Ensuite, faites-en des anneaux – ce sont nos futurs baranki. Collez les jonctions des extrémités des cylindres avec du blanc d'œuf.

Il est temps de bouillir nos pâtisseries ! Pour rendre les bakanki plus dorés, ajoutez un peu de sucre à l'eau, et si vous voulez qu’ils aient une surface plus brillante, alors il y a une astuce spéciale : prenez 50g de farine, ajoutez-y 25g d'eau à température ambiante et remuez-les. Laissez le mélange de côté pendant 20 minutes. Lavez nos baranki formés et recouvrez-les de la pâte obtenue.

Vous pouvez saupoudrer vos baranki de graines de sésame ou de pavot, puis mettez-les sur du papier sulfurisé ; veuillez noter qu'ils ne doivent pas se toucher. Cuisez-les au four pendant 15-20 minutes.

En conséquence, vous avez obtenu de merveilleux baranki russes, moelleux à l'intérieur, avec une croûte croustillante. Il est impossible de ne pas les déguster tout de suite – mieux avec du thé, comme le font habituellement les Russes !

Priatnovo appetita !

Ce texte a été initialement publié en 2017.

