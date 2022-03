Les possikountchiki, ces petits chaussons fourrés à la viande venus de l'Oural

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La région de l'Oural est bien connue pour ses hivers rigoureux et froids et son climat continental. Traditionnellement, ses habitants cuisinent de la viande, des soupes riches et épaisses, des tartes savoureuses. Les possikountchiki sont à juste titre considérés comme l'un des plats les plus merveilleux de la table ouralienne.

Cette ancienne pâtisserie russe est répandue dans la région de Perm (1 440 km de Moscou) et dans le nord-est de la région de Sverdlovsk (1 800 km de Moscou). Nous parlons de petits chaussons fourrés à la viande dont la taille est égale à celle des vareniki (ravioles russes). Ils sont préparés à partir de pâte sans levain et frits dans une grande quantité d'huile.

La principale chose qui les distingue des autres pâtisseries du même genre est la garniture incroyablement juteuse ! À bien des égards, cette caractéristique remarquable et la méthode de leur préparation les font ressembler aux tcheboureki (plat emblématique de la cuisine russe de la mer Noire, préparé à partir d'une pâte fine sans levure et frit dans une grande poêle).

Très probablement, le nom « possikountchiki » vient du verbe russe « sikat' » (asperger) – pendant que vous les mordez, ces chaussons vous giclent leur jus. Il existe également une opinion selon laquelle le nom de ce plat est associé au verbe russe « couper », car il est de coutume de hacher finement sa garniture avec un couteau, et non pas de la passer dans un hachoir à viande. Toutefois, quelle que soit l'étymologie, la popularité de cette pâtisserie a depuis longtemps dépassé leur patrie historique et s'est étendue à d'autres régions du pays.

La garniture des possikountchiki est constituée d'agneau, de bœuf ou de porc. En réalité, il y a beaucoup de variantes. Dans le même temps, dans chaque ville ou village de l'Oural, on vous dira certainement que leurs chaussons sont les plus authentiques, et que toutes les autres recettes sont fausses ou simplement nouvelles.

Personne ne peut dire exactement quand ce plat est apparu dans le pays, mais beaucoup se souviennent que ces petits chaussons étaient souvent cuisinés par leurs grands-mères. Depuis leur enfance, les locaux se rappellent du goût particulier de la viande fraîche hachée (souvent d’animaux sauvages, tels que l’élan), mais de nombreux habitants de la Russie ignorent encore ce mets.

Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner ce plat avec de la viande hachée d'un commerce local. Le processus de préparation vous prendra environ 4 heures.

Ingrédients (pour huit portions) :

Pour la pâte :

farine – 600-700g

lait – 250ml

1 œuf

sel – 1 cuillère à café

sucre – 1 cuillère à soupe

Pour la garniture :

viande hachée (porc et bœuf) – 600g

1 oignon

sel – 1 cuillère à café

poivre noir – ½ cuillère à café

Préparation :

Tout d'abord, préparons la pâte, car elle doit reposer pendant 30 minutes avant de commencer à la travailler. Mélangez l’œuf avec le sucre et le sel.

Ajoutez progressivement le lait chaud à cette masse et remuez le tout à nouveau.

Versez-y la farine par portions et pétrissez soigneusement la pâte au moins 10 minutes avec vos mains jusqu'à ce qu'elle se transforme en une boule élastique. Enveloppez la pâte dans un sac, puis mettez-la au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes.

Pendant que la pâte repose, préparez la garniture. Coupez l'oignon en petits cubes, puis ajoutez-le à la viande hachée.

Salez et poivrez la viande selon vos envies. Mélangez-la bien. Ajoutez-y un peu d'eau. Par sa consistance, la viande hachée doit ressembler à de la crème aigre, mais ne doit pas être liquide. Veuillez noter que la viande hachée doit être juteuse afin de former un bouillon à l'intérieur de nos futurs chaussons. La viande hachée s'épaissit progressivement pendant la cuisson, donc si nécessaire, ajoutez-y de l'eau et du sel selon votre convenance.

Étalez la pâte et coupez-la en 28-30 morceaux. Roulez chacun en un cercle de 10cm de diamètre.

Mettez 1 cuillère à soupe de garniture sur une moitié du cercle, pliez le cercle en deux en appuyant bien sur ses bords avec une fourchette d'un côté pour que le bouillon ne coule pas pendant la friture.

Faites frire chaque possikountchik dans une poêle de chaque côté pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Notre plat est prêt ! Priatnovo appetita !

