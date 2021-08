La marmelade de pommes maison, une ode à l'été qui s'en va

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quid de la passion des Russes pour les pommes?

Cette année, comme d'habitude, la Russie a la chance d'avoir une récolte de pommes abondante. Vous ne pouvez même pas imaginer combien de choses peuvent être préparées avec des pommes confites - fruits et confitures en pot, gelées, compotes (variation russe du punch aux fruits sans alcool), pommes séchées sous le soleil brûlant, lanières de fruits ou pastila, guimauve russe, zéfir, marmelade...

À l'époque soviétique, la marmelade de pommes pouvait être trouvée dans n'importe quel grand magasin. Elle était vendue dans de petites boîtes en carton toutes simples et, comme la majorité des produits alimentaires à l'époque, elle était entièrement naturelle, saine et savoureuse. La marmelade de pommes était le délice préféré des enfants et de nombreux plats délicieux pouvaient être cuisinés en l’utilisant comme garniture ; par exemple, des pirojki (petits chaussons fermés), des tartes ou des gâteaux.

Ma mère cuisinait des croissants avec de la marmelade de pommes et c'était à tomber par terre ! D'une beauté divine, pas une goutte de marmelade ne s'échappait de ces petits pains. Ils étaient si tendres et juteux à l'intérieur, avec cette saveur subtile de pommes aigres et cette odeur de pâte qui flottait dans la cuisine…

Il convient de mentionner que la préparation de la marmelade de pommes n'est pas facile et que toutes les femmes au foyer ne peuvent pas se permettre de consacrer plusieurs jours à cela. C'est probablement la raison pour laquelle la préparation de cette friandise sucrée a connu un déclin. Cependant, grâce à l'optimisation, la marmelade regagne lentement mais sûrement en popularité.

Peut-on conserver la marmelade pendant des années ?

Beaucoup de gens croient que la marmelade de pommes peut être conservée jusqu'à 3 ans au réfrigérateur. Je n'en suis pas si sûre, mais je n'ai pas vérifié parce que la marmelade dans ma famille a tendance à disparaître plus rapidement que toute autre friandise sucrée.

Ma marmelade maison est un cran au-dessus de la meilleure vendue en magasin, simplement parce qu'elle est faite d'ingrédients naturels sans conservateurs, colorants et autres additifs. Oui, cela prend beaucoup de temps pour la cuire, mais n'oubliez pas - c'est un excellent moyen d'éviter que les pommes que vous avez récoltées ne finissent à la poubelle.

Ingrédients :

pommes - 2,5 kg

sucre - 1kg

Préparation :

Lavez puis séchez les pommes; retirez la partie intérieure avec les graines et coupez toutes les « imperfections », par exemple, toutes les parties pourries.

Pour faire de la pectine à partir de pommeset pour rendre la marmelade plus dense et plus dure, mettez les parties internes retirées dans une petite casserole, ajoutez un verre d'eau froide, mettez sur le feu et laissez cuire pendant 5 à 10 minutes.

Après cela, filtrez la masse avec une fine passoire et ajoutez le liquide épais, qui a filtré dans le bol, dans la casserole avec les pommespréparées.

Vous avez probablement déjà coupé les pommespréparées en petits morceaux, alors mettez-les dans une casserole. Pour faire de la marmelade, j'utilise une casserole de 5 litres à fond épais.

Remplir la casserole de pommes, mettre à feu doux et cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Ajouter un peu de sucre. Transformez les pommescuites molles en une purée homogène. C'est plus pratique et plus facile avec un mixeur plongeant, mais si vous n'en avez pas, pétrissez les pommesavec un presse-purée ou passez au tamis métallique à l'aide d'une cuillère en bois pour presser et gratter la masse sur le côté.

Ajoutez 1 kg de sucre. À propos, Elena Molokhovets, célèbre écrivain culinaire de la première moitié du XIXe siècle, a suggéré de prendre 1,5 tasse de sucre pour 3 tasses de purée. Laisser mijoter la masse de pommesmélangée au sucre à feu doux, sans couvercle, jusqu'à consistance de marmelade.

Personnellement, je fais cuire la marmelade sur la cuisinière aussi longtemps possible, puis je verse la masse de pommesépaissie sur une plaque à pâtisserie profonde (2,5 kg de pommessuffisent pour une plaque à pâtisserie standard de 30x40 cm), recouverte de papier sulfurisé. Je fais ensuite sécher dans un four légèrement ouvert à une température ne dépassant pas 100°C.

Habituellement, le processus de séchage est la partie la plus longue. Je sèche la marmelade dans un four légèrement ouvert pendant environ une heure, puis je l'éteins et je laisse la plaque avec la marmelade refroidir complètement ; répétez cette opération plusieurs fois. Enfin, laissez la marmelade au four jusqu'au lendemain, et vérifiez si la marmelade a la consistance et la densité souhaitées ; sinon, faites-la sécher davantage via le même processus.

Si nécessaire, retournez la couche de marmelade et faites sécher de l'autre côté. Pour ce faire, recouvrez la marmelade d'une autre feuille de papier sulfurisé, retournez-la rapidement, retirez délicatement la couche de papier inférieure, placez une tranche de marmelade sur une plaque à pâtisserie et mettez-la au four pour une journée de plus.

Lorsque la marmelade est sèche, coupez-la en couches ou en petits morceaux ; couvrir de papier sulfurisé et conserver au réfrigérateur, bien qu'il soit tout à fait possible de conserver à température ambiante.

Savourez votre dessert d'été sucré !

