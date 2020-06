Kourabié: ces sablés en forme de fleurs nés en Orient et adoptés en URSS

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Une légende populaire dit que la recette des biscuits Kourabié a été inventée par le serviteur d'un sultan perse dans l’ancien Proche-Orient - le nom « Kourabié » dériverait donc probablement d'un mot turc ou arabe « ghariba » signifiant « biscuit exotique ». Il existe de nombreuses versions du Kourabié en ce qui concerne sa forme, mais celle en forme fleurs est la plus emblématique. Le Kourabié oriental authentique était une délicatesse coûteuse - il était fabriqué avec beaucoup d'épices telles que la cannelle, les clous de girofle, la vanille naturelle et le safran. Pour rendre la production moins chère, les confiseurs soviétiques ont retiré les ingrédients coûteux et ajouté du sucre vanillé bon marché pour donner un goût plus riche. La pâtisserie est devenue si populaire que les confiseurs ont élaboré une recette standard d'État - GOST - et ont donné aux biscuits le nom de « Kourabié de Bakou », car les ingrédients et la forme étaient proches de la recette traditionnelle de l'Azerbaïdjan.

Aujourd'hui, le Kourabié est vendu dans de nombreuses boulangeries et littéralement dans chaque épicerie en Russie. Pourtant, beaucoup aiment les préparer à la maison, et c'est en fait l'une des recettes de biscuits les plus rapides : vous n'avez besoin que de quelques ingrédients de base pour faire votre sablé et d’un peu de confiture de fruits ou de baies pour la garniture.

>>> Mannik: un gâteau arabe «version russe» époustouflant

Ingrédients :

Victoria Drey Victoria Drey

140 g de farine nature

40 g de sucre en poudre

1 blanc d'œuf

90 g de beurre

1 cuillère à café de sucre vanillé / extrait de vanille

1/3 cuillère à café de levure chimique

une pincée de sel

+ 3 cuillères à soupe de confiture de fruits ou de baies pour garnir

Préparation :

En utilisant votre main ou un batteur sur socle, dans un grand bol, fouetter le beurre ramolli avec le sucre en poudre, le sucre vanillé ou l'extrait de vanille et une pincée de sel jusqu'à ce qu'il devienne doux et lisse.

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, ajoutez un blanc d'œuf et fouettez à grande vitesse pendant environ 3 à 5 minutes - vous devriez obtenir un mélange aéré bien fouetté.

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, ajoutez la farine tamisée avec la levure chimique et pétrissez une belle pâte brisée : elle doit être assez malléable et pas trop rigide pour que vous puissiez la déposer avec une poche à douille. Si vous sentez que la pâte est trop épaisse pour la poche à douille, ajoutez une cuillère à soupe de lait et mélangez jusqu'à obtenir une consistance plus lisse.

Victoria Drey Victoria Drey

Transférer la pâte dans une poche à douille avec une buse en forme d’étoile ou de fleur et commencer à former les biscuits sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Faites un petit creux au centre de chaque biscuit avec un doigt.

Victoria Drey Victoria Drey

Pour la garniture, utilisez de la confiture épaisse, du caramel ou du dulce de leche- pour mes sablés, j'ajoute de la confiture d'abricot. Transférer la garniture dans une poche à douille et remplir les creux à moitié - le reste de la garniture sera ajouté après la cuisson.

Victoria Drey Victoria Drey

Cuire au four à 220°C pendant 10 à 12 minutes. Assurez-vous de ne pas trop faire sécher les biscuits, et sortez-les du four lorsque vous remarquez que les bords des « fleurs » deviennent légèrement dorés.

Victoria Drey Victoria Drey

Pendant que le Kourabié est encore chaud, remplissez les creux avec le reste de confiture et laissez les biscuits refroidir complètement avant de manger.

Priatnovo appetita !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.