Le Bracelet de grenats: un gâteau cuit en l'honneur d'une histoire d'amour russe

Ce beau gâteau rappelle une magnifique et chaude journée d'été – avec un subtil arôme de yaourt à la cerise combiné avec des couches de biscuits moelleuses et une incroyable décoration de cubes de gelée.

Le Bracelet de grenats est une nouvelle écrite en 1910 par l'écrivain russe Alexandre Kouprine, dans laquelle il aborde le sujet de l'amour non partagé, ainsi que des émotions sincères que toutes les femmes recherchent dans une relation amoureuse. Un bracelet de grenats, comme vous pouvez le deviner, joue le rôle principal ici – il symbolise le véritable amour.

Comme il y avait de nombreux admirateurs de ce chef-d'œuvre littéraire de Kouprine parmi les amateurs d'art culinaire, leur amour a joué un rôle important dans la création de la salade portant le même nom dans la seconde moitié du XXe siècle.

La salade, d'une part, faisait référence à la nouvelle de Kouprine, et d'autre part, mettait l'accent sur l'ingrédient principal – les graines de grenade. Elle est devenue un plat de fête, comme le fameux « hareng sous son manteau de fourrure » ou la salade russe.

Je suis récemment tombée sur une recette qui imite cette salade, mais sous une forme sucrée. Cependant, elle ne contient aucunement de la grenade, mais le gâteau est également préparé sous la forme d'un bracelet de grenats : il est recouvert de cubes de gelée brillants qui imitent les graines de ce fruit. Le gâteau se compose de biscuits au chocolat, de cerises et de crème, le rendant incroyablement tendre et délicieux.

Ce gâteau exquis séduira tout le monde par sa combinaison inhabituelle de saveurs de cerise et de crème sucrée, ainsi qu'un délicieux biscuit qui fond dans la bouche. Bien que cette recette soit délicate et longue, elle en vaut vraiment la peine.

Ingrédients :

Pour la pâte :

180g de farine

180g de sucre

4 gros œufs

25g de cacao en poudre

70ml d'eau

5g de levure chimique

une pincée de sel

Pour le remplissage :

300g de cerises dénoyautées

Pour la gelée à base d’agar-agar :

200ml d'eau

300ml de jus de cerise

7g d'agar-agar

50g de sucre

Pour le sirop :

2 cuillères à soupe de sucre

3 cuillères à soupe de jus de cerise

Pour le glaçage au chocolat :

90g de chocolat

60g de beurre

Pour la crème :

250g de yaourt à la cerise

500ml de crème à 33-35% de matière grasse

150g de sucre

20g de gélatine instantanée

200ml de jus de cerise

Préparation :

Préparez un moule de 26 centimètres de diamètre avec un trou au centre. Recouvrez son fond de papier sulfurisé.

Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition et laissez-la refroidir. Mélangez la farine avec le cacao en poudre et la levure chimique et tamisez bien.

Maintenant, divisez les œufs en blancs et jaunes.

Battez les blancs avec une pincée de sel et 2 cuillères à soupe de sucre jusqu'à l'obtention d'une consistance ferme.

Battez les jaunes dans un bol séparé. En fouettant, versez progressivement l'eau chaude et ajoutez le sucre jusqu'à l'obtention d'une masse légère. Les jaunes doivent devenir sensiblement plus clairs.

Assemblez les blancs d'œufs battus et le mélange de farine avec les jaunes fouettés. Remuez le tout doucement avec une spatule.

Versez la pâte dans le moule et nivelez sa surface. Cuisez dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 30 minutes.

Sortez votre biscuit du four et laissez-le refroidir. Retirez-le ensuite du moule avec précaution. Laissez le biscuit reposer pendant 2-3 heures ; il doit refroidir complètement. Vous pouvez aussi le laisser plus longtemps ; vous pouvez même le faire cuire la veille et le laisser jusqu'au lendemain. Dans ce cas, il faut laisser refroidir complètement le biscuit, puis l’envelopper dans du film alimentaire et le laisser à température ambiante.

Coupez le biscuit en 3 couches.

Décongelez les cerises, faites-les bouillir pendant 1 à 2 minutes, puis égouttez. Pour les couches, nous utiliserons des cerises égouttées en ajoutant le jus dans le sirop et à la gelée.

Pour imiter les « pierres de grenat », cuisons la gelée d’agar-agar. Placez l'agar-agar dans une casserole et versez de l'eau dedans, mettez-la sur la cuisinière et chauffez jusqu'à dissolution complète de l'agar-agar. Ajoutez le jus et le sucre dans la casserole, portez le mélange à ébullition et laissez-le bouillir pendant 3 minutes.

Versez la masse de la future gelée dans un moule et réfrigérez-la. J'ai utilisé une plaque à pâtisserie de 20x30 cm et l'ai recouverte de film alimentaire.

Une fois la masse solidifiée, coupez la gelée obtenue en cubes.

Pour préparer le sirop, mélangez le jus de cerise et le sucre. Faites chauffer ce mélange pour dissoudre le sucre et laissez-le refroidir.

Pour le glaçage, chauffez le chocolat et le beurre et remuez jusqu'à obtention d’une consistance lisse.

Mettez la couche supérieure du gâteau de côté, puis badigeonnez les couches inférieure et intermédiaire de sirop de cerise. Laissez également un peu de sirop pour la couche supérieure.

Maintenant, couvrez les couches inférieure et intermédiaire avec le glaçage au chocolat et laissez-le solidifier.

Pour préparer la crème, ajoutez le jus de cerise à la gélatine et laissez-la gonfler un peu, puis chauffez doucement jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Mélangez-la avec le yaourt et le sucre, mais laissez 1 à 2 cuillères à soupe de sucre pour la crème fraîche. Battez la crème à 35% de matière grasse froide avec le reste du sucre jusqu'à consistance lisse. Mélangez délicatement la crème fouettée et le yaourt.

Réservez 1/3 - 1/4 de la crème pour couvrir le dessus des couches. Laissez cette petite portion de crème sur la table et placez le reste au réfrigérateur. Une fois refroidie, la gélatine rendra la crème plus épaisse. Assurez-vous de remuer la crème pour qu'elle refroidisse uniformément.

Mettez la moitié des cerises égouttées sur la couche inférieure. Placez la moitié de la crème réfrigérée sur le dessus et l'étaler uniformément sur la surface.

Faites de même avec la couche intermédiaire. Placez la couche supérieure sur le dessus.

Badigeonnez le dessus avec le sirop de cerise restant. Réfrigérez le gâteau pendant 30 minutes.

Couvrez le gâteau d'une fine couche de crème fraîche et réfrigérez encore 10 à 15 minutes. Recouvrez-le ensuite avec le reste de crème, et décorez de cubes de gelée d'agar-agar.

Mettez le gâteau au réfrigérateur pendant 2-3 heures, jusqu'à ce que la crème durcisse. Votre bracelet de grenats est prêt.

Priatnovo appetita !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.