Donuts russes: laissez-vous tenter par ces délicieux pontchikis au fromage blanc

Il y a trois choses clés que vous devez savoir sur la pâtisserie au tvorog (fromage blanc russe) : les Russes en raffolent, elle est étonnamment facile à préparer et incroyablement savoureuse. Je fais de la pâtisserie depuis un certain temps et je n'ai toujours pas trouvé de recette vraiment compliquée avec le tvorog, et ces pontchikis ne font pas exception.

« Pontchiki » en russe signifie « beignet », mais ils n'ont en fait rien en commun avec l'emblématique donut en forme d'anneau glacé connu dans le monde entier. À l'époque soviétique, il y avait un type spécial de beignet appelé « pychki » qui ressemble beaucoup aux donuts classiques. Ils sont devenus populaires dans les années 1950 et il existe encore des endroits à Moscou et à Saint-Pétersbourg où vous pouvez déguster cette authentique friandise soviétique en forme d'anneau. Vraiment appétissants, c'est un plaisir coupable, donc si vous n'êtes pas amateur de pâtisseries à base de levure et grasses, vous n’apprécierez peut-être pas les pychkis. Ce qui n'est pas le cas pour les pontchikis au tvorog : pas de levure, pas de garniture, pas de glaçage - tout tourne autour de la délicieuse pâte de tvorog qui rend ces ponchikis si uniques et délicieux et beaucoup plus sains que les pychkis.

Vous pouvez faire cuire ces pontchikis sous n'importe quelle forme, mais les authentiques sont en forme de boules. Croustillants à l'extérieur et aérés à l'intérieur, ils ont un goût de tvorog très tendre et légèrement acidulé qui diffère de toute autre version des beignets. Ils sont très similaires aux syrniki russes (ces petits palets au fromage blanc, mais plus moelleux et dotés d’une meilleure texture car ils sont frits.

Dans ma famille, nous préparons toujours des pontchikis au tvorog lorsque nous passons un week-end dans notre datcha (maison de campagne). Il est très pratique de les faire frire à feu ouvert pour ne pas passer des heures à nettoyer la cuisine des éclaboussures d'huile par la suite. Il n'y a absolument rien de complexe dans cette recette, qui ne prend que 30 minutes. La seule clé est un tvorog de bonne qualité et du sucre glace.

Ingrédients :

200 g de farine ordinaire

300 g de tvorog ou de caillebotte

2 gros œufs

3 cuillères à soupe de sucre

½ cuillère à soupe de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

huile de friture

sucre glace pour saupoudrer

Préparation :

Le tvorog pour les pontchikis doit avoir une consistance très lisse et soyeuse. Pour y parvenir, il est préférable de passer d'abord le tvorog à travers un tamis.

Dans un bol à part, fouettez les œufs avec le sucre et le sel, et vous pouvez également ajouter une pincée de graines de vanille ou d'extrait de vanille pour une saveur plus riche.

Ajouter le mélange d'œufs au tvorog et mélanger. Vient ensuite la farine : incorporez-la progressivement, cuillère par cuillère, mélangée au bicarbonate de soude.

N'oubliez pas non plus de tamiser votre farine avec le bicarbonate de soude avant de l'ajouter au mélange. Vous devriez obtenir une pâte assez gluante et élastique – laissez-la reposer pendant 10 minutes.

Faites ensuite des petites boules de même taille à partir de la pâte et préparez l'huile. J'utilise généralement une casserole de taille moyenne avec beaucoup d'huile de tournesol - l'huile doit recouvrir entièrement le pontchiki. Faites-les frire à feu moyen et remarquez comment ils grossissent et deviennent bruns/dorés.

Placer dans une assiette recouverte de papier absorbant et laisser refroidir les pontchikis.

Saupoudrez généreusement de sucre glace et dégustez vos boules aérées.

Priatnovo appetita !

