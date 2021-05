Barbecue: sept recettes pour mariner votre viande comme un vrai Russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'une des choses les plus russes en été est de réunir amis et famille dans une datcha et de faire des brochettes - un plat appelé en russe chachlik. La viande doit être grasse, mais tendre : l’échine de porc est la meilleure option, même si certains préfèrent des viandes différentes, du poulet à l'agneau. Pour rendre la viande plus douce et ajouter de l'arôme, avant la cuisson, elle est généralement marinée de deux heures à une nuit. Voici les recettes russes les plus délicieuses. Tous les ingrédients sont calculés pour un kg de n'importe quelle viande. NB : les oignons sont meilleurs coupés en rondelles !

1. Kéfir

Ce produit laitier fermenté russe est non seulement bon pour l'estomac, mais aussi l'une des marinades les plus populaires pour le chachlik.

Trancher 1 kg d'oignon, mettre dans une casserole profonde, ajouter du sel et du poivre au goût et une cuillère à soupe de mélange d'épices caucasien appelé khmeli-suneli (qui comprend coriandre, basilic, aneth et persil). Ajoutez ensuite les morceaux de viande et mélangez le tout. Versez le kéfir par-dessus, couvrez avec couvercle et secouez pour vous assurer que la viande soit uniformément imbibée.

2. Eau gazeuse

Pour cette recette, vous aurez besoin d’eau minérale gazeuse habituelle. Les Russes ont un penchant pour les marques Narzan ou Essentouki, mais toutes les autres feront l'affaire.

Mettez 1 kg de viande dans une casserole profonde, couvrez de 0,5 kg d'oignon émincé, ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 4-5 gousses d'ail, du sel, du poivre et vos épices préférées au goût et mélangez bien. Ajoutez de l'eau minérale pétillante et laisser reposer toute la nuit.

3. Mayo !

Parfois, il semble que les Russes soient obsédés par la mayonnaise : c'est une sauce populaire qu’on trouve dans les salades, et qu’on utilise même pour préparer de la pâte à pâtisserie sucrée. Et la mayo est aussi l’amie des chachliks ! La marinade à base de mayonnaise aide à ne pas brûler la viande. Et de nombreux chefs ne jurent que par elle.

Mettre les morceaux de viande dans une casserole, ajouter les épices au goût, bien mélanger et laisser reposer 15 minutes. Ajoutez ensuite environ 0,5 litre de mayonnaise entière. Elle devrait simplement recouvrir la viande, mais pas la noyer. Trancher 5 gros oignons en rondelles et mettre-les par-dessus. Faites mariner le chachlik au réfrigérateur pendant la nuit ou laissez-le simplement sur la table pendant 4 heures.

4. Bière

Si vous aimez l'odeur du malt, essayez cette recette. Pour cette marinade, il est préférable de prendre de la bière de grande qualité, voire la bière vivante ou artisanale. La bière amère rend le goût plus audacieux.

Sécher la viande avec du papier absorbant et trancher pour avoir des morceaux adaptés aux brochettes. Mettez d'abord de l'oignon émincé dans la casserole, puis la viande, puis les épices - sauf le sel. Mélangez et laissez reposer pendant 40 minutes. Mélangez à nouveau et ajoutez 1 litre de bière. Laisser reposer au moins 3 heures. Salez avant de mettre sur le barbecue.

5. Citron

Une marinade facile et savoureuse pour tous les amateurs de chachlik ! Découpez d'abord la viande et mettez-la dans une casserole, puis ajoutez deux oignons émincés. Salez et poivrez au goût - le poivre en grains est particulièrement recommandé. Prenez un gros citron et coupez-le en 2 à 4 parties. Pressez le jus de citron sur la viande, puis mettez le zeste dans la casserole et mélangez bien. Laissez reposer pendant 4 heures avec quelque chose de lourd sur le dessus.

6. Vinaigre

Le vinaigre rend la viande (en particulier le porc) très tendre et donne un petit goût aigre-doux. Mettez d'abord la viande tranchée dans une casserole sans aluminium, puis ajoutez 2 gros oignons émincés. Ajoutez du sel, du poivre et des épices au goût. Dans une autre casserole, mélangez 2 tasses d'eau et 2 cuillères à soupe de vinaigre 9% et ajoutez ce liquide à la viande. Laisser dans un endroit frais pendant 1 à 2 heures. Il n'est pas recommandé de faire mariner votre chachlik plus longtemps.

7. Oignon et huile

Des fans d'oignons par ici ? Cette recette est pour vous ! Pour 1 kg de viande, prenez 0,5 kg d'oignon coupé en rondelles et bien écrasé.

Salez votre viande, mettez-la dans une casserole, ajoutez des épices puis recouvrez de rondelles d'oignon. Mélangez bien jusqu'à ce que vous obteniez du jus. Certaines personnes hachent même l'oignon avec un mixeur. Laisser reposer 10 minutes, puis ajouter 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive et mélanger à nouveau. Laisser mariner au moins 4 heures (mieux - toute la nuit) dans n'importe quelle casserole sauf en aluminium. Pendant la cuisson, vous pouvez verser cette marinade sur votre chachlik - elle empêche la viande de brûler.

