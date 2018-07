Viande grillée et talons hauts: comment profiter au maximum de la plage en Russie

Préparez votre poulet grillé, prenez une photo avec le «soleil dans votre main» et essayez de résister à la Tchourtchkhela.

Première fois sur une plage russe ? Certaines choses peuvent vous sembler étranges, comme les grands groupes en plein barbecue (ne fait-il déjà pas assez chaud ?) ou les femmes en talons (classique !). Comment vous comporter sur une plage russe sans vous sentir comme un extraterrestre ? Choisissez une activité et profitez de vos vacances avec vos amis russes.

1. BBQ pour toujours

Les loisirs de plein air prennent tellement d'énergie que les gens commencent à manger juste après leur arrivée à la plage. Bien qu'il y ait habituellement un bon nombre de cafés et de restaurants, beaucoup de gens préfèrent manger leur propre nourriture. Certains apportent des tartes et des boissons de la maison, mais des groupes d'amis organisent souvent un barbecue. Comme vous le savez maintenant, pour les Russes, le chachlik est une sorte de relaxation nationale. Ne soyez pas surpris si vos amis russes font un saut au magasin avant d'aller à la plage et achètent de la viande, du pain, des légumes, des fruits, des collations et des sodas. Une partie de la nourriture sera mangée en apéritif avant le chachlik.

2. Essayez de résister aux vendeurs de plage locaux

Si vous aviez l'intention de passer du temps à l'ombre d'un palmier et de lire un livre, faites le plein de bouchons d'oreilles parce que ces gars-là peuvent être assez entreprenants. Tout en marchant de long en large, les vendeurs arpentent le sable en criant : « Maïs chaud ! », « Boissons fraîches ! », « Tchourtchkhela ! » (dessert caucasien populaire fabriqué à partir de noix glacées dans du jus de raisin), « Tartes faites maison ! » et autres délices. Vous ne trouverez pas de kiosques, ils se faufilent juste entre les vacanciers étendus sur le sable avant de plonger dans leur énorme sac de marchandises si quelqu'un achète quelque chose.

3. Prenez quelques photos souvenirs

Ne soyez pas surpris si vous voyez des femmes maquillées et portant des talons hauts à la plage. C'est une vieille tradition russe de prendre des photos qui prouvent que vous étiez au bord de la mer. Le feriez-vous avec des algues dans vos cheveux ? Nous en doutons. Les photos traditionnelles incluent les thèmes « le soleil sur la main », « un portrait sur un rocher » et « en regardant l'horizon ».

4. Soyez nostalgique de votre enfance soviétique (même si vous n'en avez pas eu)

Savez-vous quel est le jeu le plus populaire sur une plage ? Non, pas le poker. Voici le pionierball, le sport des enfants soviétiques basé sur le volley-ball. Le jeu en plein air nécessite un filet, une balle et un groupe de joyeux joueurs - généralement de quatre à dix. La principale différence avec le volley-ball est que vous n'avez pas besoin de frapper la balle, vous devez juste l'attraper. Parfois, vous pouvez voir des gens jouer sans filet.

5. Élaborez une stratégie

Il existe deux stratégies pour obtenir un bronzage « russe ». Alors que certaines personnes jouent simplement au volley-ball au soleil, d'autres adoptent des approches plus scientifiques et déterminent la direction que prend le soleil pour obtenir une exposition maximale. Le principal ici est de ne pas s’endormir, sans quoi vous pourriez vous réveiller en ressemblant à un homard. Si vous avez un coup de soleil, graissez votre corps avec de la crème épaisse, faites-nous confiance, ça aide. Il y a une blague qui dit que seuls les célibataires reçoivent un coup de soleil sur le dos, parce qu'ils n'ont personne pour leur frotter la crème dans le dos... plutôt triste, non ? Malgré le fait que nous connaissions tous les dangers des rayons UV, les Russes n'utilisent généralement pas de crème solaire pendant les premiers jours de leurs vacances - ne demandez pas pourquoi, nous n'en n'avons aucune idée.

6. Jouez-la vous extrême

Fatigué de manger et de bronzer ? Dans toutes les stations balnéaires russes, il y aura des activités extrêmes, de la banane et du jet-ski aux Luna-parks gonflables. Et quand vous pensez que vous avez tout essayé - pourquoi ne pas accepter un massage, qui sera également proposé par quelqu'un qui arpente la plage.

Même si la Russie n'est pas loin du reste de l'Europe, elle semble constituer une terre étrange et lointaine aux yeux de certaines personnes à l'Ouest. Voici quelques astuces simples pour vous aider à mieux comprendre l’immense pays et voir au-delà des stéréotypes.

