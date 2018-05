Les dix raisons pour lesquelles la campagne russe bat la ville en été

En Russie, les familles envoient traditionnellement leurs enfants au village pendant l'été - en fait, la famille entière quitte souvent la ville, et les vacances à la campagne peuvent être bien plus amusantes qu'un voyage à l'étranger.

1. Réveillez-vous avec le chœur de la nature

Legion Media Legion Media

Endormez-vous sous un ciel étoilé, loin de la pollution lumineuse de la ville, et réveillez-vous au doux chant des oiseaux - au lieu des klaxons, des alarmes et des voisins bruyants.

2. Allez pêcher

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

À la ville, les gens planifient leur parties de pêche plusieurs mois à l'avance, mais à la campagne, il est souvent possible de se promener à l'étang ou à la rivière avec une canne et de profiter de quelques heures de solitude méditative.

3. «Chassez» des champignons et des baies

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Les champignons frais et les baies biologiques sont difficiles à trouver en ville - les magasins de produits fermiers en vendent, mais il n'y a pas beaucoup d'autres endroits : à la campagne, il suffit de s'aventurer dans les bois, les lisières ou les haies les plus proches pour obtenir un panier bien garni. La cueillette est un plaisir à la fois pour l'aventurier et le gourmand qui sommeille en vous - trouver un gros champignon est tout aussi excitant que d'attraper un poisson savoureux, et mieux que n'importe quelle quête urbaine.

4. Les temps du barbecue

Mikhail Mordasov/TASS Mikhail Mordasov/TASS

Tout le monde sait que le chachlik est le meilleur moment de l'été, mais si vous êtes à la ville, vous devez d'abord trouver un endroit pour faire un barbecue légalement, tout en portant de lourds équipements. À la datcha, poussez la porte du jardin et préparez la viande assis au soleil : pas besoin d'aller où que ce soit, et vos voisins ne seront pas en colère contre le feu ou l'odeur, car dans la mesure du possible, ils feront exactement la même chose. D'ailleurs, pourquoi ne pas les inviter ?

5. Faites du vélo

Getty Images Getty Images

Beaucoup de gens ont peur de faire du vélo en ville à cause des chauffards, surtout à la périphérie des grandes villes. Au village, la plupart des gens se déplacent sur deux roues - c'est parfait pour rendre visite aux amis, faire un tour au magasin ou aller à la rivière pour piquer une tête.

6. Libérez votre créativité au jardin

Legion Media Legion Media

En été, quand tout sent l'herbe fraîche et que les fleurs s'épanouissent, vous pouvez vous retrouver malgré vous à chercher des pots vides à planter - la question est: jonquilles ou tulipes ? Que diriez-vous d'une haie de roses, rappelant le jardin d'une vieille maison de campagne anglaise ? Le jardin de votre datcha est une toile blanche. A vous de la remplir !

7. Mangez sainement

Legion Media Legion Media

Au village, oubliez la malbouffe ! Lait cru, fromage blanc frais, porridge cuit au poêle russe et légumes cueillis directement dans le potager vous attendent. Ou allez puiser l'eau pure des sources voisines. Alors si vous vouliez depuis longtemps changer vos habitudes, c'est le bon moment.

8. Changez votre routine quotidienne

Legion Media Legion Media

Aimez-vous surfer sur Internet jusqu'à l'aube ? Êtes-vous un retardataire chronique ? Eh bien la vie rurale est différente du train-train de la ville. Les matins commencent tôt, quand les oiseaux et les animaux se réveillent avec le lever du soleil. Si vous avez une vache ou un mouton, vous devrez les traire et les nourrir. Ce n'est qu'après avoir terminé vos corvées que vous pourrez prendre votre petit-déjeuner, et vous aurez l'impression de l'avoir bien mérité. Mais ne soyez pas trop détendu : il y a encore du pain sur la planche dans le jardin et dans la maison avant que vous ne puissiez prendre une autre pause pour le déjeuner et le dîner. Au moment où vous aurez terminé, Instagram ne sera plus qu'un lointain souvenir.

9. Pas besoin de gym

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

La vie au village est le meilleur entraînement que vous puissiez souhaiter ! Il y a toujours quelque chose à améliorer, à construire ou à aménager - et il y a le jardin. En été, la maison doit être préparée pour l'hiver. Il faut couper du bois pour le poêle (bras et dos), récolter les cultures (entraînement fractionné), et préparer le foin (jambes et bras). On dit qu'une personne a besoin de faire 10 000 pas par jour - vous dépasserez cette étape importante en peu de temps, sans même le remarquer.

10. Profitez de l'été

Legion Media Legion Media

Bronzez, nagez dans la rivière, rencontrez de nouveaux amis, lisez des livres, et profitez du plus beau coucher de soleil depuis votre toit.

Vous souvenez-vous de votre meilleur été ? Parlez-nous en dans la section des commentaires ci-dessous.

