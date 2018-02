Des recettes de crêpes insolites venues de Russie

Les crêpes de Sofia Tolstoï, femme de Léon Tolstoï

Pas sûr que manger ces crêpes vous transforme en écrivain de génie, mais ça ne coûte rien d’essayer !

Sofia Tolstoï faisait ses crêpes à base de kéfir pour qu’elles soient bien fines. On peut souvent trouver du kéfir dans les supermarchés bio, mais si vous n’en avez pas, du babeurre fera l’affaire.

Ingrédients :

2 tasses de kéfir

2 tasses de farine

2 œufs

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe d’huile

Sucre et sel à votre goût

Préparation :

Crêpes à la bière

1. Mélangez le kéfir, la farine, les œufs, le sucre et le sel dans un saladier.2. Versez le bicarbonate de soude dans une tasse d’eau bouillante, mélangez bien.3. Incorporez lentement l’eau et le bicarbonate dans la pâte. Mélangez jusqu’à obtenir une consistance fluide.4. Laissez reposer 5 minutes. Ajoutez l’huile.5. Cuisez les crêpes à la poêle.

Voilà une bonne technique pour vous débarrasser de vos restes de bière.

Ingrédients :

50 cl de lait

50 cl de bière (blonde ou brune pour un goût plus sucré)

2 tasses de farine de blé tamisée, où 1,5 tasse de farine de blé, ou ½ tasse de farine de seigle

1–2 œufs

2 cuillères à soupe d’huile végétale ou de beurre fondu

1 cuillère à café de sucre ou de miel blanc

1 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude

1/2 pomme de terre

Préparation :

1. Mélangez le lait tiède avec la bière. Ajoutez la farine en remuant constamment.2. Mélangez doucement la pâte, en ajoutent les œufs, l’huile végétale ou le beurre fondu, le sucre ou le miel blanc, le ciel, et juste avant d’arrêter de mélanger, le bicarbonate de soude. Plus la pâte est fluide, plus les crêpes seront fines. Faites des essais pour trouver votre consistance préférée.3. Les crêpes doivent être cuites dans une poêle à frire en fonte. Ne la lavez pas, faites-la chauffer et essuyez-la avec du sopalin avant de l’utiliser.4. Il est de coutume de graisser la poêle avec une demie pomme de terre au bout d’une fourchette. Faites cuire les crêpes dans une toute petite quantité de beurre fondu.5. Empilez les crêpes à point (elles doivent être d’une belle couleur rouge sombre) et versez du beurre fondu dessus. Elles peuvent aussi être dégustées avec différentes garnitures.

Bon appetit !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.