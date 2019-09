La délicieuse recette de la limonade Duchesse, rafraîchissement préféré de tant de Russes

La première limonade est apparue vers le VIIe siècle av. J.-C., mais ce n'est que bien plus tard, en France, au XVIIe siècle, que la boisson a acquis sa composition actuelle, que nous lui connaissons et aimons tous. La Russie, cependant, a porté la définition de la limonade à un tout autre niveau. Ainsi, lorsque l’on dit « limonad » en russe, référence est faite de n’importe quelle boisson gazeuse sucrée, et non exclusivement de celles à base de citron.

C’est Pierre le Grand qui a apporté la recette de la limonade en Russie suite à ses voyages à travers l’Europe. Contrairement à d'autres curiosités étrangères, comme le tabac ou le café, la limonade a immédiatement gagné en popularité parmi la population. Au XXe siècle, les technologies de carbonatation et d'embouteillage lui ont alors été appliquées, marquant le début de sa production à grande échelle.

À l'époque soviétique, la limonade a acquis le statut de boisson nationale comptant parmi les favorites. Ses diverses recettes étaient basées sur des sirops de fruits naturels et/ou des extraits de plantes, dont on pouvait trouver un large éventail en dehors du classique citron, à l’instar de la vanille, de l’orange, de la crème, de l’estragon, du pin, du thé noir, de la noix, du café, de la prune et de bien d’autres.

Duchesse (prononcé Diouchess) est l’une des variétés les plus populaires de limonade russe. Cette boisson contient un sirop-infusion d'une variété de poire intensément sucrée et juteuse appelée « Duchesse », lui procurant un délicieux goût prononcé, presque proche de celui d’un vin liquoreux.

La boisson Duchesse a été développée dans les années 1930 comme l'une des premières nouvelles boissons gazeuses toniques d’URSS. Les poires pour le sirop étaient cultivées en Crimée, dans le Caucase du Nord et, à l'époque, dans les républiques soviétiques de Géorgie et d'Arménie.

Duchesse a remplacé les bonbons et les gâteaux pour les enfants soviétiques, tandis que les adultes l'aimaient pour son pétillant rafraîchissant. On sait même qu’elle était l'une des boissons préférées des dirigeants soviétiques Nikita Khrouchtchev et Leonid Brejnev.

Ingrédients :

1kg de poires

3-4 citrons

150g de sucre

1,5l d’eau pétillante

Préparation :

1. Lavez vos poires, coupez-les en quartiers en ôtant le trognon. Utilisez des fruits juteux pour obtenir le maximum de jus. Si vous n'avez pas de presse-agrumes, un mixeur fera parfaitement l'affaire.

2. Transférez le jus de poire dans une casserole de taille moyenne et ajoutez le sucre. Portez le liquide à ébullition, mélangez jusqu'à ce que tout le sucre soit dissout et laissez mijoter à feu doux pendant 30 minutes.

3. Laissez refroidir le jus et placez-le au réfrigérateur jusqu'à ce que la pulpe se sépare et flotte à la surface. Passez le jus au chinois et mettez-le de côté.

4. Pressez les citrons.

5. Dans un pichet, mélangez le jus de poire et celui de citron. Ensuite, ajoutez l’eau pétillante.

