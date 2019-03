Les meilleurs services de livraison de nourriture à Moscou

Plats de restaurants

Delivery Club

Ce projet a rassemblé des centaines de services de livraison de nourriture à Moscou. La liste de Delivery Club contient plus de 5 000 restaurants. Le service est gratuit, c’est-à-dire que vous payez comme si vous commandiez directement au restaurant. Seulement ici, vous pouvez comparer le coût et le délai de livraison, généralement entre 30 et 60 minutes.

Yandex.Eda

Ce service est idéal si vous souhaitez commander de la restauration rapide, de la cuisine italienne, japonaise ou géorgienne. Il coopère uniquement avec des restaurants célèbres et surveille la ponctualité des livreurs. En moyenne, la commande est livrée en 33 minutes.

La livraison couvre Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Sotchi et 20 autres villes de Russie.

Livraison de produits avec recettes de cuisine

Partiya edi

C'est un excellent service si vous souhaitez préparer le dîner pour un groupe en 30 minutes. Il vous permet de commander de la nourriture pour 3 ou 5 dîners, pour deux ou quatre personnes. On vous apportera une grande boîte de produits préemballés. La viande et les produits laitiers réfrigérés arriveront dans un thermo-sac. Une recette avec des photos étape par étape et des instructions détaillées en russe est jointe aux produits. En plus du dîner, vous pouvez commander des kits pour la préparation de soupes, de petits déjeuners, de desserts ou de smoothies.

Trois dîners pour deux coûteront 2 395 roubles (32 euros). Une boîte avec les ingrédients pour cinq smoothies pour deux personnes - 1 772 roubles (23 euros), et un kit pour enfants comprenant cinq dîners - 1 328 roubles (17 euros).

Le menu est varié, il existe des options pour un dîner classique, familial, végétarien ou un dîner prêt en 10 minutes. Si un plat ne vous plaît pas dans le kit, vous pouvez le remplacer.

Livraison gratuite à Moscou, Saint-Pétersbourg et à moins de 30 km des villes.

Elementaree

Si vous ne pouvez pas consacrer plus de 15 minutes à la cuisine, ce service est fait pour vous. Vous obtiendrez des ingrédients frais découpés dans des emballages spéciaux. Plus besoin d’éplucher les pommes de terre et de pleurer à cause des oignons ! La sauce du chef est déjà prête, les épices et les nouilles sont mesurés au gramme près. Pour la préparation vous aurez besoin de sel et d'huile, et les herbes fraîches du kit devront être lavées. Chaque plat est accompagné d'un manuel avec une photo du plat fini.

La première commande de cinq dîners pour deux personnes peut être faite à un prix promotionnel de 1 850 roubles (24 euros). Le menu du jour coûte généralement 2 500 roubles (33 euros). Le service vous permet de sélectionner des plats pendant 3 à 7 jours et de spécifier les ingrédients que vous n’aimez pas pour qu'ils ne soient pas pris en compte. Le menu est mis à jour chaque semaine.

La livraison à Moscou est gratuite.

Nourriture diététique

Dellos Delivery Diet

Qui refuserait le bortsch sur bouillon de légumes avec des cerises ? Le régime et la cuisine gastronomique, c’est compatible ! C’est ce que tente de prouver le service alimentaire de la chaîne de restaurants haut-de-gamme Maison Dellos. Le menu est élaboré par le chef du restaurant Turandot, Dmitri Eremeïev, en collaboration avec un nutritionniste. Ainsi, le programme végétalien Detox avec un minimum de calories par jour comprend 1 000 – 1 200 kcal. Le coût du programme pour une journée est de 3 500 roubles (46 euros). Il existe des programmes pour ceux qui veulent perdre du poids plus facilement.

Le menu moyen est conçu pour une semaine, mais vous pouvez commander une journée d'essai ou des plats individuels. Le matin, le livreur apportera la nourriture commandée dans un sac thermique. Tous les plats sont étiquetés et emballés dans des boîtes dans lesquelles ils pourront être réchauffés directement. L'ensemble comprend également des couverts jetables, de l'eau structurée et du thé.

La livraison à Moscou dans les limites du périphérique de Moscou est gratuite.

D-light

Ce service a un principe similaire, mais avec des plats plus familiers. Il vous permet de commander des aliments sains toute la journée, notamment des collations sous forme de pommes cuites au four ou de kissel (genre de gelée traditionnelle russe). Vous pouvez choisir un programme de perte de poids rapide - menu léger ou business-menu - adapté à une consommation prolongée. Deux jours d'essai du programme light coûtent 1 800 roubles (24 euros), le menu business est à 2 600 roubles (34 euros).

Il existe également un menu premium proposant divers programmes pour les végétariens, les athlètes, les femmes enceintes et les amateurs de fruits de mer.

La livraison à Moscou dans les limites du périphérique de Moscou est gratuite.

Produits du marché

MoscowFresh

Si vous voulez déguster des mets délicats, vous pouvez utiliser ce service. Il propose la livraison de produits des marchés centraux de Moscou: du fromage blanc fermier et de la viande maison aux fruits exotiques. Il offre un vaste choix de poissons et fruits de mer, réfrigérés et congelés. Laissez-vous tenter par les éperlans de la région de Mourmansk, les coquilles Saint-Jacques des Kouriles du Nord et la chair de crabe du Kamchatka (Extrême-Orient). Choisissez vos produits préférés sur les photographies, commandez et attendez votre pain sans levain sorti d'un four à bois avec livraison à domicile. Même pas besoin de négocier les prix !

Livraison dans les limites du périphérique de Moscou (290 roubles ou gratuit à partir de 5 000 roubles) et dans l'ouest de Moscou.

