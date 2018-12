26 établissements culinaires russes parmi les 1.000 meilleurs au monde selon La Liste

La Liste, classement annuel des 1 000 plus prestigieux établissements culinaires au monde, a cette année sacré 26 restaurants de Russie, soit 7 de plus que l’an passé. Une reconnaissance accrue s’expliquant notamment par la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA, qui a permis une meilleure mise en lumière de ces adresses.

À Paris, lors d’une cérémonie officielle de remise de prix, La Liste dévoilera aujourd’hui, 3 décembre, son tant attendu classement annuel des 1 000 meilleurs établissements gastronomiques du monde. Or, pour cette édition 2019, 26 hauts lieux culinaires de Russie y figurent, contre 19 pour la version précédente, indique son dossier de presse mis à notre disposition.

« Un tel essor dans l’évaluation des restaurants russes peut être lié à la hausse des flux touristiques et à la grande quantité d’articles parus durant la Coupe du Monde », avance Natalia Marzoïeva, fondatrice des Saisons gastronomiques franco-russes, événement participant à la promotion de la gastronomie russe au-delà des frontières fédérales.

En tête des adresses russes se retrouvent ainsi le Savva, situé au sein de l’Hôtel moscovite Metropol et géré de main de maître par le talentueux Andreï Shmakov, avec un score de 95,5 sur 100 (contre 95 l’année dernière), et le Twins Garden des frères Berezoutski, se trouvant lui aussi dans la capitale et ayant obtenu un résultat de 92,5 (89,5 pour l’édition 2018). Il convient par ailleurs de souligner que bien que placés aux 96e et 167e rangs, ces établissements ont en réalité reçu respectivement les 18e et 30e notes les plus élevées, ce classement comptant de nombreux ex-aequos.

Se partagent de cette manière la première marche du podium le restaurant parisien Guy Savoy et le new-yorkais (mais dirigé par un chef français) Le Bernardin, avec une note de 99,75.

À noter par ailleurs que les nations comptant le plus d’établissements classés dans ce top 1 000 sont le Japon (148), la Chine (143) la France (116), les États-Unis (92) et l’Espagne (70). La Russie se trouve quant à elle en 10e position.

Considéré comme le palmarès le plus complet au monde, La Liste a vu le jour en 2015 sur l’initiative du ministère français des Affaires étrangères. Afin d’établir son classement annuel, ont été compilés pas moins de 40 millions d’évaluations et les avis de plus de 600 guides portant sur 16 000 restaurants répartis dans quelque 179 pays.

