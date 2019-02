Les plats que les clients russes commandent le plus souvent au restaurant

Pensez-vous que les Russes mangent des ravioles et des pirojkis du matin au soir? Pas du tout. Les services de livraison de nourriture Delivery Club et Yandex.Eda ont déterminé les plats que les Russes ont le plus souvent commandés en 2018.

Hamburgers

Legion Media Legion Media

La plupart des Russes commandent auprès des restaurants des hamburgers, les marques les plus populaires étant Burger King et McDonalds. Un des clients de Yandex.Eda a commandé 129 Chickenburgers, 126 Cheeseburgers et 70 Big Mac en trois mois. C'est l'amour !

De plus, les hamburgers sont également souvent commandés dans des restaurants de la catégorie de prix moyen, comme #FARШ. Certains visiteurs sont même scandalisés de devoir faire la queue pendant 40 minutes pendant que les services de livraison chargent leurs commandes…

Rolls «Philadelphia» et «California»

Legion Media Legion Media

Il semble que les bars à sushis en Russie se rencontrent dans presque toutes les villes du pays. Certes, les rolls les plus populaires parmi les Russes, « Philadelphia » et « California », n'ont rien à voir avec la cuisine japonaise, ce sont des plats américains. Selon la publication analytique Expert, la note moyenne pour la livraison de rolls et de sushis de Russie est plus élevée que celle, par exemple, pour les pizzas. Si l'on mange ces dernières simplement pour se caler, les plats des restaurants japonais attirent plus le côté esthétique de la consommation et la plupart des clients sont des femmes. Les analystes disent que les rolls avec du saumon sont beaucoup plus populaires chez les Russes que ceux à base de tout autre poisson.

>>> Dix plats russes qui ressemblent à des plats étrangers

Pizza

Legion Media Legion Media

La troisième place dans le classement des plats de restaurant les plus populaires est occupée par la pizza. Selon The Village, à Moscou, on préfère la Margarita, la Pepperoni, la Quatre fromages et la pizza au jambon.

Crêpes

Legion Media Legion Media

Les crêpes restent l'un des plats les plus populaires en Russie. Elles sont préparées aussi bien les jours fériés qu’en semaine. À défaut, on en commande au restaurant. Les garnitures les plus populaires sont le fromage blanc (tvorog), la viande et le fromage.

Velouté aux champignons

Legion Media Legion Media

Selon une enquête menée au début de 2018, les deux tiers des Russes mangent de la soupe pour le déjeuner, non seulement à la maison, mais également au café ou à la cantine du travail. Il n’est pas surprenant que la soupe soit devenue l’un des plats les plus populaires au restaurant parmi les Russes. La soupe aux champignons avec des croûtons est au menu dans presque tous les établissements de restauration en Russie.

Pommes de terre à la campagnarde

Legion Media Legion Media

En Russie, aux côtés des frites classiques, les pommes de terre à la campagnarde sont servies dans des restaurants de type fast-food. En fait, ce sont des pommes de terre frites classiques, mais coupées en grosses tranches.

>>> Sept plaisirs gastronomiques rares que vous ne trouverez qu'en Russie

Salade César au poulet

Legion Media Legion Media

La salade César est populaire en Russie pas uniquement sous sa forme habituelle. Dans presque tous les cafés, vous trouverez plusieurs versions : avec des crevettes, avec des biscottes de seigle, des légumes, du tofu, des anchois, etc. De plus, cette salade a laissé son empreinte dans des endroits aussi inattendus que la chaîne de crêperies Teremok, qui sert des crêpes César, et McDonalds, où on trouve le Caesar Roll. Et ces plats sont aussi parmi les populaires de ces fast-foods. Rien que chez Teremok, plus de 80 000 crêpes César sont préparées chaque mois ! Il est vrai, au lieu d'une sauce spéciale – on met du ketchup et de la mayonnaise, mais les clients l’adorent même comme ça.

Dans cette autre publication, vous trouverez sept idées de petits déjeuners russes, un pour chaque jour de la semaine !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.