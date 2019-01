Quinze endroits pour manger 24h/24 et 7j/7 au centre de Moscou

Les lève-tôt et les noctambules peuvent être certains qu’ils ne mourront pas de faim. La capitale russe peut servir de la nourriture pour tous les goûts à tout moment de la journée ou de la nuit.

1. Cook'kareku - Petit déjeuner 24h/24

Peu importe l'heure qu'il est, vous pouvez savourer un bon petit-déjeuner de n'importe quel pays, et pas seulement vos pancakes ordinaires ou vos œufs au plat : steak de bœuf australien, unagi japonais, tortillas mexicaines au guacamole sont au rendez-vous, et bien plus encore.

2. Grand Café Jivago - vue sur le Kremlin de jour comme de nuit

Ce restaurant sert une cuisine russe à base de fruits de mer d'Extrême-Orient, de légendaires escalopes Pojarski, du caviar et des légumes marinés. N’oubliez pas de vous mettre sur votre 31 !

3. Coffeemania – le meilleur café à toute heure du jour ou de la nuit

Situé dans la cour du conservatoire de Moscou, cet établissement sert des desserts exquis et coûteux. Mais ils valent leur prix. Certains sont même végétariens. Essayez le cappuccino aux amandes et consultez le menu du dîner, qui comprend du schnitzel.

4. Eat & Talk- attendez l’ouverture du métro

Juste à côté de la station de métro Biblioteka Imeni Lenina, vous trouverez cet endroit aussi adapté pour se détendre que pour les réunions de travail. Offrez-vous un club sandwich, des pâtes carbonara ou une pizza margarita.

5. Taras Boulba - borchtch et liqueurs maison jusqu'au bout de la nuit

Ce lieu de restauration idéal en cas de gueule de bois possède des intérieurs et des plats ukrainiens authentiques. Le borchtch et les raviols appelés varenikis sont un must, et vous pouvez les faire descendre avec des liqueurs aux radis, à la canneberge ou au poivre.

6. Café Pouchkine - une machine à remonter le temps

Imaginez-vous dans la peau d’un noble russe du XIXe siècle et essayez des chaussons rasstegaï, une tête de brochet et un steak de daim. N’oubliez pas de boire du thé avec des confitures faites maison.

7. Bobry i utki - Déjeuner démocratique 24h/24

Le nom de ce restaurant se traduit par Castors et canards, et le menu est simple. Essayez leur vin de table blanc ou rouge, et si vous voulez économiser de l'argent, arrivez tard le soir lorsque les prix deviennent encore moins chers, à partir de 2 heures du matin.

8. Mumiy Troll Bar – voyage dans l'Extrême-Orient en musique

Ouvert par le groupe de rock populaire de Vladivostok Mumiy Troll, cet endroit propose souvent de la musique live et sert du crabe du Kamchatka, des pétoncles et du buccin, selon différentes recettes.

9. Pirogui – chaussons russes 24h/24

Des chaussons fourrés avec du poisson, du chou, des champignons, de la viande ou une gamme de garnitures sucrées - c’est toujours un défi de choisir un ! Pour ceux qui n’aiment pas les pâtisseries, vous pouvez essayer le skoblianka de bœuf ou de poisson, par exemple.

10. Chatior – une terrasse près de l’eau très cosy

Diverses cuisines sont proposées sous la tente située sur l’étang appelé Tchistié Proudy. Avec son format pseudo open-air, il y a l'embarras du choix en matière de plats, de brochettes et de cocktails.

11. Starlite Diner ou Beverly Hills Diner – l’ambiance américaine qui ne ferme jamais

Des hamburgers, des sandwichs, des frites du Texas et d’énormes milkshakes sont servis dans des intérieurs authentiques qui feraient rougir de fierté l’oncle Sam.

12. Baga Bar - chicha et lounge 24h/24

Non loin de la rue Piatnitskaïa, haut lieu des fêtards, vous trouverez un endroit proposant un menu étonnant composé de cuisines nationales indienne, ouzbèke et japonaise ; ainsi que d'énormes terrasses d'été et des doirées discothèque.

13. Osteria Bianca – les classiques italiens quand vous le voulez

Envie d'un restaurant avec une terrasse sur la place Belaïa, célèbre pour son quartier contrasté avec ses immeubles de bureaux et son église orthodoxe ? Au menu : risotto à la milanaise, carpaccio de bœuf aux truffes et raviolis de Ligurie à la viande de lapin.

14. Torro Grill - steaks non-stop

Cet endroit propose probablement l'un des meilleurs steaks de Moscou, mais à un prix abordable. Torro Grill propose également du rôti de bœuf et une imposante liste de hamburgers, ainsi qu'un solide choix de vins.

15. Bourbon Street - un whisky à toute heure

Prenez un whisky, un rhum ou un gin cul-sec ; ou essayez les cocktails inspirés de ces nobles boissons. Le large choix de bourbons vous aidera à vous détendre et à profiter de la bonne musique et de l'ambiance festive.

