Savourez l’esprit du printemps avec la célèbre salade soviétique Mimosa

Personne ne connaît la date exacte à laquelle la salade Mimosa a été créée, ni qui a inventé ce chef-d'œuvre culinaire soviétique. Mais dans les années 1970, cette salade était traditionnellement le plat principal de toutes les tables de fête et elle avait définitivement conquis le cœur et l'esprit des femmes au foyer de tout le pays. Elle éclipsait même la popularité de salades telles que l’Olivier et le Hareng sous un manteau de fourrure. La salade de Mimosa tire son nom de sa couche supérieure, composée de jaunes d’œufs hachés, que beaucoup de gens ont commencé à associer aux fleurs de mimosa.

Le mimosa lui-même a toujours été considéré comme le principal cadeau offert aux femmes le 8 mars, Journée internationale de la femme, toujours célébrée avec assiduité en Russie. Le début du mois de mars est le moment où le mimosa commence à fleurir et où le printemps commence à se manifester. Bien entendu, les gens voulaient faire un parallèle entre les fleurs de mimosa, les vacances et la salade.

Lire aussi : La cuisine russe par les étrangers: un chef français revisite le hareng sous son manteau de fourrure

La meilleure chose à propos de cette recette est qu’elle ne nécessite pas d’ingrédients exotiques. À l'époque soviétique, tout le monde n'était pas en mesure de s’offrir des mets raffinés. Vous deviez donc faire de votre mieux en utilisant un modeste éventail d'ingrédients. Et pour cette raison, la salade Mimosa utilise toujours du poisson en conserve.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Malgré le fait que la salade comprenne les ingrédients les plus simples, le plat s'avère toujours délicieux et beau. Sa popularité tient à son goût raffiné et à la liste commune d'ingrédients toujours présents dans la cuisine de chaque femme au foyer. La version classique de la salade Mimosa comprend des œufs durs, du poisson en conserve, des oignons, du beurre et de la mayonnaise. Chaque famille a bien sûr sa propre recette. Beaucoup utilisent des pommes de terre, des carottes et du fromage, et certaines recettes font même appel à des croûtons.

Ingrédients:

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

3 pommes de terre

2 carottes

2 boîtes de saumon (ou thon)

Un demi-oignon

3 œufs

Mayonnaise

Aneth

Préparation:

Pelez vos carottes et vos pommes de terre, mettez-les dans une casserole d'eau froide, amenez à ébullition et ajoutez du sel. Cuire les carottes et les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres. Retirer de l'eau et laisser refroidir complètement.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Faites cuire les œufs en les mettant dans une casserole d'eau froide, portez à ébullition, couvrez la casserole avec un couvercle et éteignez le feu, et laissez les œufs reposer pendant 8 minutes. Ensuite, passez vos œufs sous de l'eau froide et épluchez-les. De cette façon, les jaunes d’œufs resteront parfaitement jaunes.

Coupez votre demi-oignon en très fines tranches.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Égoutter le liquide du saumon en conserve.

Une fois que tous les ingrédients sont cuits et refroidis, prenez votre râpe la plus fine et râpez-la en alternant pommes de terre, carottes, blancs d'œufs et enfin jaunes d'œufs. Rincer votre râpe entre les ingrédients aidera à garder vos couches plus propres.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Utilisez un bol en verre pour former votre Mimosa. Commencez vos couches avec la moitié de vos pommes de terre râpées. Essayez de ne pas trop presser dessus, afin qu’elle conserve une texture délicate. Sur le dessus de la pomme de terre, répartissez environ une cuillère de mayonnaise. Ensuite, mettez une couche de thon (la moitié de ce que vous avez) et étendez à nouveau un peu de mayonnaise. Maintenant, placez une fine couche d'oignon puis le reste de vos pommes de terre. Mettez encore de la mayonnaise et le reste de votre thon. Ensuite, placez une couche de carotte, recouverte de mayonnaise bien sûr, et enfin vos blancs d’œufs et vos jaunes d’œufs.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Utilisez l'aneth pour décorer le dessus de la salade, essayez de faire en sorte que cela ressemble à des fleurs de mimosa !

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Découvrez en outre cette délicieuse recette d’antan des blinis au levain et tvorog vanillé

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.