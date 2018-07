Bienvenue à la datcha: trois plats pour un barbecue 100% russe

La datcha est un lieu sacré pour les Russes: il n'y a rien de mieux que d'échapper à la ville pour un week-end en se réfugiant dans son chalet. L'air frais, le jardinage et les grillades sont les trois éléments essentiels de tout week-end en Russie. Il y a quelques recettes classiques sans lesquelles un barbecue de datcha ne mérite pas ce nom et que vous pouvez répéter sur votre propre barbecue pour sentir l'esprit authentique de la cuisine russe version datcha.

1. Ailes de poulet grillées dans une sauce sucrée à la bière

Si vous pensez que les ailes de poulet sont trop banales pour un repas en plein air, essayez de les faire cuire avec une sauce spéciale à la bière - cela fera toute la différence. Ce type d'ailes grillées est le plat de datcha le plus apprécié de ma famille : nous les préparons à chaque fois et on ne s'en lasse pas. La clé est dans la sauce: juste deux ingrédients porteront les ailes classiques au niveau supérieur.

Ingrédients :

ailes de poulet 1kg

2 cuillères à soupe de sauce soja

2 cuillères à soupe d'huile de tournesol

assaisonnement pour le poulet

3/4 verre bière

3 cuillères à soupe bombées de sucre ou de miel

Mélangez d'abord les ailes de poulet avec de l'huile, de la sauce soja et des épices de votre choix comme du curry, du paprika, etc. Laissez les ailes mariner environ une heure. Pendant ce temps, préparez la sauce : mélangez la bière avec le sucre jusqu'à dissolution complète. Plus il y aura de sucre, plus vos ailes seront caramélisées.

Vous pouvez réellement utiliser du miel au lieu de sucre ou mélanger les deux pour obtenir un goût plus riche. Répartir les ailes marinées sur le gril et cuire pendant environ 20 minutes, en tournant constamment jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées et cuites. Lorsque les ailes sont presque prêtes, arrosez-les avec la sauce à la bière des deux côtés en utilisant une cuillère à soupe. Cuire quelques minutes de plus jusqu'à ce que les ailes soient collantes et légèrement caramélisées.

2. Chachlik à la grenade

Le chachlik est essentiel à tout barbecue de datcha russe. Chaque famille a sa propre marinade de chachlik qui constitue sa carte de visite, tandis que le grand classique avec du vinaigre et de l'oignon est le plus populaire. Mais si vous voulez rompre avec la tradition, je vous conseille d'opter pour la version grenade. Un ami de notre famille originaire du Daghestan a partagé une fois cette recette succulente de chachlik avec du jus de grenade au lieu du vinaigre. Le jus naturel agit comme un agent acide et il est aussi bon que le vinaigre, mais ajoute également une saveur aigre-douce unique et rend la viande plus douce et plus juteuse.

Ingrédients :

1kg d'échine de porc

150ml de jus de grenade

2 oignons

2 cuillères à soupe d'huile de tournesol

1/2 cuillère à café de graines de coriandre

assaisonnement pour le porc

Pour faire la marinade, mélanger le jus de grenade, les rondelles d'oignon, l'huile de tournesol et tout assaisonnement tel que le paprika, le piment, le sel, le thym, l'origan. Le seul assaisonnement essentiel est la coriandre : elle enrichit la viande en lui donnant un goût spécial de chachlik. Couper le porc en cubes de taille moyenne, mélanger avec la marinade et laisser reposer 3-6 heures. La façon la meilleure et la plus authentique de cuisiner le chachlik est d'utiliser des brochettes en métal, et quand la viande est bien marinée, enfilez les cubes sur les brochettes et faites griller jusqu'à ce que la viande soit bien cuite.

3. Champignons BBQ farcis

Les Russes adorent tous les aliments farcis : œufs, chou, viande, poisson, poivrons - en gros, tout peut être fourré de n'importe quoi, et les champignons ne sont pas une exception. C'est un plat végétarien original pour votre repas de barbecue, qui peut parfaitement accompagner n'importe quelle viande. Bien sûr, vous pouvez facilement faire ces champignons au four, mais les faire cuire sur le gril leur donne une saveur unique de fumée.

Ingrédients :

500g de champignons

100g de fromage à pâte dure

50g de beurre

2-3 gousses d'ail

une poignée de coriandre fraîche ou de persil

une pincée de sel et de poivre

Bien laver les champignons et séparer les tiges des chapeaux. Mettre les chapeaux de côté et hacher les tiges. Pour préparer la farce mélangez du fromage râpé, de l'ail haché, les tiges, du beurre mou, de la verdure et des épices dans un bol. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace à l'intérieur des chapeaux pour le remplissage. Ensuite, farcissez les chapeaux avec le mélange au fromage et étalez-les sur le grill. Faites cuire vos champignons d'un côté jusqu'à ce que le fromage soit fondu. C'est à peu près tout: saupoudrez avec des herbes fraîches et servez chaud.

