«Nid de coq de bruyère»: cette salade venue de Russie dont vous n'avez jamais entendu parler

Ma grand-mère a été la première dans notre famille à préparer cette salade il y a environ 10-12 ans. À cette époque, un de nos parents travaillait dans un restaurant et a partagé avec nous une nouvelle recette de salade qui est devenue extrêmement populaire parmi les clients des restaurants. Ma grand-mère garde toujours son papier comportant la recette de salade, qu'elle suit encore à la lettre. Elle dit qu’à l’époque, c'était quelque chose d'absolument nouveau et moderne : elle n'a jamais cuisiné quelque chose comme ça auparavant.

Le « Nid de coq de bruyère » ne diffère vraiment des salades traditionnelles qu’en raison de sa forme unique : elle est en forme de nid. La salade n'a en fait rien en commun avec les coqs de bruyère : elle est généralement faite à base de viande de poulet mélangée avec du jambon, mais un nom aussi fantaisiste la rend encore plus festive, non ?

Aujourd'hui, il y a beaucoup de variations de la salade « Nid » : certains ajoutent du concombre et du chou frais pour la rendre plus saine, d'autres préfèrent la faire cuire avec de la langue de bœuf au lieu du filet de poulet pour un goût plus intense. Mais il y a des ingrédients de base qui rendent la salade « Nid » tout à fait unique. Les frites sont toujours utilisées pour créer un nid d'oiseau très réaliste et après avoir ajouté des « œufs » faits à la main, la salade ressemble à une véritable œuvre d'art.

Ma famille raffole de cette salade, mais nous nous ne la préparons en réalité que pour les grandes occasions : il y a vraiment besoin de temps et d'énergie pour cela. Mais soyez-en sûr : chaque minute en vaut la peine.

Essayez la recette de ma grand-mère pour créer cette impressionnante salade « Nid de coq de bruyère » !

Ingrédients :

200g de filet de poulet

50g de jambon

200g de champignons marinés

3 blancs d'œufs bouillis

3 pommes de terre

1 carotte

1 oignon

feuille de laitue

mayonnaise

vinaigre

huile de cuisson

sel, poivre

Pour les «œufs» :

100g de fromage fondu

3 jaunes d'œuf bouillis

1-2 gousses d'ail

mayonnaise

aneth frais

Préparez d'abord vos frites : coupez les pommes de terre en très fines lanières et faites-les frire dans une casserole avec beaucoup d'huile jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Déposez les frites sur des serviettes en papier pour vous débarrasser de l'excès de graisse. Ensuite, faire bouillir le filet de poulet et hacher finement la viande. Râpez la carotte et faites-la frire. Puis émincer l'oignon, saupoudrer avec du vinaigre et faites également légèrement frire. Coupez le jambon en fines lamelles, hachez les champignons marinés et râpez les blancs d'œufs bouillis. Mélanger tous les ingrédients ensemble, assaisonnez-les avec un peu de sel et de poivre, puis enrobez le tout avec une généreuse quantité de mayonnaise. Posez quelques feuilles de laitue sur le plat à salade et façonnez votre salade en lui donnant la forme d'un nid, en laissant un creux au milieu. N'oubliez pas d'économiser des frites pour la décoration ! Pour faire les « œufs » de votre « Nid », il suffit de râper finement les jaunes d'œuf bouillis, l'ail et le fromage fondu, d’ajouter de l'aneth haché et de la mayonnaise et de mélanger le tout. Ensuite, formez de petits « œufs » avec le mélange et mettez-les au centre de votre salade. Enfin, façonnez un nid avec les frites restantes sur le dessus de la salade. Et voilà – votre « Nid de coq de bruyère » est prêt à figurer en tête de la liste des meilleures salades festives !

