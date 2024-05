Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les tiges de rhubarbe juteuses et charnues ne sont pas l’ingrédient le plus courant dans les plats russes. Cependant, cette plante était utilisée dans la cuisine nationale dans le passé, et, imaginez, des chefs russes en ont même préparé du bortsch.

Nous vous proposons cependant de vous préparer un dessert traditionnel russe appelé « levachi ». Il s’agit d’une pastila (guimauve russe) fine et sèche roulée en tubes et pouvant être conservée au réfrigérateur pendant des mois.

Ingrédients :

1kg de rhubarbe

1 tasse de sucre

cannelle moulue

noix de muscade moulue

Préparation :

Lavez les tiges de rhubarbe, coupez les extrémités, épluchez si nécessaire. Hachez-les en petits morceaux d’environ 1-2 cm. Mettez-les dans une grande casserole, ajoutez le sucre et une pincée de cannelle et de noix de muscade. Faites chauffer la rhubarbe à feu moyen, ajoutez-y environ 100ml d’eau chaude et faites cuire jusqu’à ce que tous les bâtonnets soient tendres et presque réduits en purée. Retirez du feu et mixez le mélange avec un mixeur à main jusqu’à consistance homogène. Laissez-le refroidir légèrement. Tapissez deux plaques à pâtisserie de papier sulfurisé. Divisez le mélange obtenu en deux parties et versez-les dans des moules. Placez les moules au four et laissez-les à 100°C pendant 2 à 4 heures, selon l’épaisseur de la pastila. Coupez les feuilles de pastila en larges bandes, emballez-les et conservez-les au réfrigérateur.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez notre recette de la délicieuse kovrijka au chocolat, pain sucré pour vos envies gourmandes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.