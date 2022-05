Cinq recettes russes pour les fans de carottes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans l'encyclopédie culinaire de l'ère soviétique Le livre de la nourriture savoureuse et saine, les carottes se retrouvent dans les soupes, les salades, les plats principaux et les desserts. Une partie importante de ces recettes semblent toujours d’actualité – découvrez-les sur notre liste !

Soupe-purée aux carottes

Legion Media Legion Media

La soupe-purée a toujours été considérée comme un plat diététique. Elle plaira certainement à ceux qui se soucient de leur silhouette, ainsi qu'aux végétariens.

Préparation : couper des carottes épluchées (800 gr.) en fines tranches, mettre dans une casserole, verser 1/4 tasse d'eau, ajouter 1 cuillère à soupe d'huile végétale, une cuillère à café de sel, la même quantité de sucre et laisser mijoter 7 minutes. Après cela, versez 1/2 tasse de riz, ajoutez 5 tasses d'eau, couvrez et faites cuire à feu doux pendant 50 minutes ; puis, avec le bouillon passez au mixeur, après avoir retiré une partie du riz cuit sans carottes.

Diluer la purée obtenue avec du lait chaud (2 tasses) et saler au goût. Au moment de servir, assaisonnez la soupe avec de l'huile végétale (2 cuillères à soupe) et remettez le riz cuit dans la soupe. Servez également avec des croûtons, et vous pouvez ajouter un peu de verdure.

Carottes à la sauce au lait

Legion Media Legion Media

Ce plat d'accompagnement à base de légumes est particulièrement savoureux avec de la viande bouillie et du poisson.

Préparation : épluchez les carottes puis coupez-les en rondelles, mettez-les dans une casserole, versez un peu de bouillon ou d'eau (environ 300 ml), ajouter 1/2 c. à s. de beurre, salez et sucrez, couvrez et laissez mijoter 20 à 30 minutes. Versez ensuite sur la masse la sauce au lait chaud (pour 500 g de carottes - 1/2 cuillère à soupe de farine, 2/3 tasse de lait, 1 cuillère à café de sucre et 1 cuillère à soupe d'huile végétale) et mélangez doucement.

>>> «Nid de coq de bruyère»: cette salade venue de Russie dont vous n'avez jamais entendu parler

Escalopes carotte-pomme

Legion Media Legion Media

Le mélange de carottes et de pommes panées n’est pas moins appétissant que les nuggets.

Préparation : peler et râper une carotte, mettre dans une casserole, verser de l'eau (1/4 tasse) et laisser mijoter jusqu'à mi-cuisson. Après cela, mettez une pomme pelée et hachée dans la casserole avec les carottes et continuez à mijoter jusqu'à ce que le tout devienne tendre. Ajouter ensuite la semoule (1 cuillère à café), ajouter le sel (au goût), le sucre (1/2 cuillère à café) et cuire 5 minutes en remuant tout en évitant les grumeaux. Refroidissez la masse obtenue, formez des escalopes, roulez-les dans la chapelure et faites-les frire dans l'huile végétale des deux côtés.

Syrnikis aux carottes

Legion Media Legion Media

Avec des carottes et des abricots secs, ils deviennent orange vif !

Préparation : hacher finement une carotte et laisser mijoter avec 5 g d'huile végétale et un peu d'eau jusqu'à ce que tout le liquide se soit évaporé, puis laisser refroidir. À ce moment, hacher finement les abricots secs (15 gr). Combinez ensuite le fromage cottage (120 g) avec la farine (30 g), la crème épaisse (15 g), le sucre (15 g), un demi-œuf, les abricots secs et les carottes. Pétrir le tout, diviser en trois parties, rouler dans la farine, donner la forme d'un syrnik et faire cuire au four, après les avoir badigeonnés de crème épaisse (15 g). Cuire dans un moule ou sur une plaque graissée dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 20 minutes. En milieu de cuisson, les syrnikis peuvent être retournés.

Salade de carottes et pommes aux noix

Legion Media Legion Media

Étant donné que les carottes se conservent bien et sont peu coûteuses, elles sont présentes dans de nombreuses salades soviétiques traditionnelles, à la fois avec une forte portion de mayonnaise (Olivier, Hareng sous un manteau de fourrure, Mimosa) et plus légères – salade Santé. Nous partageons une autre salade légère et sucrée.

Préparation : râper les carottes (75 g) et hacher les pommes (75 g) ; mélanger le tout avec du miel (25 g), mettre dans un saladier, garnir de feuilles de persil (10 g) et saupoudrer de noix hachées grillées (25 g).

Dans cet autre article, nous vous partagions notre recette du tabani, une galette russe à mi-chemin entre crêpe et pizza.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.