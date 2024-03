Ce gratin de fromage cottage et de fruits secs, qui ne contient pas un gramme de sucre

Russia Beyond

Si vous aimez la zapekanka au tvorog, c’est-à-dire « gratin de fromage cottage », mais que vous souhaitez vous débarrasser du sucre dans sa recette, essayez de le remplacer par des fruits secs. Afin de rendre sucré ce plat idéal pour les petits déjeuners et les goûters, il suffit d’ajouter un peu de raisins secs, d’abricots secs et de pruneaux. En combinaison avec du tvorog, vous obtenez alors un dessert nutritif et équilibré.

Ingrédients pour 4 à 6 portions :

fromage cottage – 600g

œufs – 4 pièces

fruits secs – 200g

cannelle – 10g

miel – à votre convenance (facultatif)

semoule ou fécule – 2 cuillères à soupe

Préparation :

Cassez 4 œufs dans le tvorog, ajoutez la semoule et le miel, si désiré. Mélangez le tout. Faites tremper au préalable les fruits secs dans de l’eau froide. Coupez les fruits secs trempés et lavés en morceaux. Ajoutez la cannelle et mélangez. Ajoutez les fruits secs à la masse de tvorog et remuez le tout. Beurrez un moule à pâtisserie avec de l’huile végétale et versez-y la masse. À l’aide d’une spatule, nivelez la surface de la future zapekanka. Cuisez-la 20 à 25 minutes dans un four chauffé à 180°C.

