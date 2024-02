Ces plats russes inspirés de la cuisine française

Russia Beyond

Gâteau Napoléon

Il existe une belle légende selon laquelle ce gâteau aurait été inventé par des confiseurs russes en 1912 pour célébrer le centenaire de la victoire sur les troupes de Napoléon Bonaparte. Le dessert était réalisé à partir de pâte feuilletée et découpé en triangles pour que ses morceaux ressemblent à la coiffe du célèbre Сorse. Que cela soit vrai ou non, le gâteau est véritablement inspiré de la cuisine française, qui a donné au monde la pâte feuilletée, et sa similitude avec le mille-feuille est évidente. La seule différence est que les couches du Napoléon ne sont pas croustillantes, mais imbibées de crème.

Ingrédients :

Pour la pâte :

farine de blé – 460g

beurre – 260g

eau glacée – 160g

vinaigre (6%) – 15g

sel – 1,5g (1/3 de cuillère à café)

Pour la crème :

lait – 700g

sucre – 200g

œufs – 3 pièces

beurre – 160g

amidon – 30g

sucre vanillé – 10g

Recette :

Coupez le beurre froid en cubes, ajoutez la farine tamisée et le sel. Broyez le tout en miettes.

Mélangez le vinaigre et l'eau glacée, puis ajoutez le mélange à la pâte. Coupez la pâte en 12 morceaux et placez-les dans un récipient en plastique refermable. Placez-le au congélateur pendant 30 minutes, puis transférez-le au réfrigérateur. Sortez les morceaux un à un et étalez-les immédiatement, puis percez-les à l'aide d'une fourchette. Cuisez les couches de notre futur Napoléon à 200°C au four pendant 7-9 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Maintenant, préparons la crème. Mélangez les œufs et le sucre, battez le tout. Ajoutez l'amidon et mélangez. Faites bouillir le lait et ajoutez-le au mélange obtenu. Chauffez-le à feu moyen en remuant jusqu'à ce qu'il épaississe. Versez le mélange dans un saladier et laissez refroidir à 30°C. Ajoutez-y le beurre et remuez le tout à nouveau. Assemblez le gâteau et laissez-le reposer environ 2 heures à température ambiante et 10-12 heures au réfrigérateur.

Julienne russe

Tout le monde sait que la julienne est une manière de couper les légumes en fines lanières inventée en France. C'est ce qui a inspiré les chefs russes au début du XXe siècle pour créer une entrée chaude de champignons à la smetana (crème aigre russe), cuits dans de petits moules ou des tartelettes en pâte feuilleté. Selon une logique compréhensible, ce plat a reçu le nom de julienne et est devenu un régal incontournable sur la table de fête russe.

Ingrédients :

cèpes (surgelés) – 300g

crème aigre riche en matières grasses (30%) – 200g

oignon – 1 pièce

fromage – 100g

beurre – 50g

tartelettes en pâte feuilletée – 10

sel, poivre, noix de muscade selon vos envies

Préparation :

Coupez l’oignon en julienne et faites-le revenir dans le beurre. Rincez les champignons surgelés avec de l’eau chaude, coupez-les en fines tranches et ajoutez-les aux oignons. Ajoutez-y la crème aigre et faites cuire le tout pendant 20 minutes. Ajoutez du sel, du poivre, de la muscade et retirez du feu. Réchauffez le four à 200°C. Remplissez les moules avec la sauce aux champignons, couvrez de fromage et mettez au four au niveau supérieur. Lorsque le dessus est bien doré, retirez-les.

Servez la julienne encore chaude dans les tartelettes en pâte feuilletée. Priatnovo appetita !

Baba au rhum

Le baba au rhum a été inventé en Pologne sous la forme d'un cupcake, d'où il est ensuite arrivé en France, se transformant en un gâteau en forme de champignon. C'est exactement cette version de ce dessert qui était vendue dans les confiseries de l'Empire russe, puis dans les boulangeries de l'URSS. Aujourd'hui encore, il est d'usage de l'acheter pour une cérémonie du thé afin de faire plaisir à ses proches et amis.

Ingrédients :

Pour la pâte :

beurre – 100g

farine – 270g

œufs – 2 pièces

eau – 100ml

levure – 7g

sel – 1 cuillère à café

sucre – 1 cuillère à soupe

rhum – 2 cuillères à soupe

raisins secs

Pour le sirop :

sucre – 10 cuillères à soupe

eau – 8 cuillères à soupe

rhum – 2 cuillères à soupe

Pour le glaçage :

sucre

80ml d’eau – 250g

jus de citron – 1 cuillère à soupe

Préparation :

Couvrez les raisins secs de rhum et laissez reposer pendant quelques heures jusqu’à ce qu’ils soient imbibés et juteux. Mélangez la levure et le sucre avec de l’eau tiède et laissez reposer pendant 10 minutes. Dans un saladier, tamisez toute la farine, ajoutez le beurre ramolli, le sel, les œufs, le mélange de levure et mélangez le tout. Pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne souple et élastique. Mettez-la dans un bol, couvrez d’un film plastique et laissez-la dans un coin à température ambiante pendant 40 à 60 minutes jusqu’à ce qu’elle augmente sensiblement de taille. Ensuite, pétrissez-la à nouveau légèrement, ajoutez la levure et laissez lever la pâte pendant encore 40 minutes. Badigeonnez les moules avec un peu d’huile. Lorsque la pâte est prête, divisez-la en petites boules de taille égale et mettez-les dans les coupelles (ici j’ai 12 boules de 50g chacune). Enfin, laissez la pâte lever dans les coupelles pendant 20 minutes. Faites cuire vos babas pendant 25-35 minutes à 190-200°C jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés sur le dessus, puis sortez-les des moules et laissez refroidir complètement. Il vaut mieux les laisser ainsi toute la nuit. Ajoutez le sucre et l’eau dans une casserole, remuez délicatement avec une cuillère en bois et commencez à chauffer. Portez le mélange à ébullition, chauffer à 114-116°C et transférez immédiatement la casserole dans un récipient plus grand avec de l’eau glacée. Ajoutez un peu de jus de citron et remuez. Attendez que le mélange soit à environ 40°C et fouettez jusqu’à ce qu’il devienne blanc, soyeux et brillant.

Mélangez l’eau avec le sucre dans une casserole, portez à ébullition et retirez immédiatement du feu. Ajoutez un peu de rhum et refroidissez légèrement le mélange. Il ne vous reste plus qu’à former les babas. Trempez-les généreusement dans le sirop au rhum, versez un peu de glaçage chaud sur leur dessus et laissez-les refroidir. Dégustez-les avec une tasse de thé noir. Priatnovo appetita !

Côtelettes à la Kiev

Le prototype de ce chef-d'œuvre culinaire – l'escalope de volaille française – a été introduit dans le pays par des étudiants russes à l'époque d’Élisabeth Ire. Cependant, ce plat, à base de viande hachée avec un morceau de beurre à l'intérieur a acquis une popularité particulière en URSS. Selon l'historien culinaire russe William Pokhlebkine, l'impulsion en a été un repas festif en 1947 à l'occasion de l'arrivée de diplomates soviétiques de Paris à Kiev. Depuis lors, les côtelettes à la Kiev sont apparues dans les restaurants locaux, puis ont conquis d'autres régions du Pays des Soviets.

Ingrédients :

poitrine de poulet – 400g

beurre – 150g

crème (min 30% de matière grasse) – 70g

crème (min 30% de matière grasse) – 70g brioche – 2 pièces

sel

poivre noir

noix de muscade

poudre d'ail

fines herbes (choisissez entre l'aneth, le persil, la ciboulette, la coriandre)

ail – 1 gousse

mélange d'œufs : 1 œuf, 4 cuillères de crème

farine pour la panure

huile de tournesol (à frire) – 500ml

Préparation :

Hachez le poulet, ajoutez le sel, le poivre, la muscade, l'ail en poudre, 100g de beurre mou et la crème. Mélangez le tout. Mettez le bol pendant 30 minutes au réfrigérateur. Tranchez les brioches, faites-les sécher au four ou au grille-pain et émiettez-les. Préparer trois bols : un avec de la farine, un avec le mélange d'œufs et un avec la chapelure. Prenez le gros morceau de beurre et coupez-le quand il est encore ferme. Divisez le mélange de viande de poulet en huit parties. Placez un petit morceau de beurre au centre de chaque côtelette et refermez-la soigneusement. Mettez la côtelette dans la farine et enrobez-la uniformément. Répétez l’opération avec le reste. Placez chaque côtelette séparément dans le mélange d'œufs et roulez-la dans la chapelure.

Faire cuire les côtelettes avec de l'huile chaude pendant environ 4-5 minutes dans une poêle profonde et étroite. Les côtelettes doivent être recouvertes d'huile. Utilisez une écumoire pour placer les côtelettes et les sortir de l'huile. Nos côtelettes sont prêtes. Savourez le secret fondant qu’elles recèlent à l'intérieur !

