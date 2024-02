Blanc-manger à la russe: ce pudding français qui a fait tourner la tête des écrivains russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette délicatesse exquise, connue en Europe depuis le Moyen Âge, ne s’est répandue en Russie qu’au XVIIIe siècle. À cette époque, il était devenu courant dans la noblesse russe d’inviter des chefs français à travailler. Cette pratique a véritablement changé la cuisine locale et les plats venus de France ont commencé à apparaître de plus en plus souvent sur les tables russes. L’un d’eux est le blanc-manger, qui était même chanté par des classiques de la littérature russe comme Alexandre Pouchkine et Anton Tchekhov.

Aujourd’hui, il existe littéralement des dizaines de variantes de ce dessert avec de la crème, du riz, de la crème épaisse et même du tvorog (fromage cottage russe). Nous vous proposons de préparer un blanc-manger, d’une part, avec du lait d’amande – comme c’était le cas au Moyen Âge, et d’autre part, d’y ajouter un ingrédient typiquement « russe » : la crème épaisse.

Ingrédients :

150g d’amandes

350ml de crème (10%)

100ml de crème épaisse

70g de sucre

10g de gélatine

150g de fraises

Préparation :

Versez de l’eau chaude sur les amandes et laissez agir quelques minutes, puis égouttez-les et recouvrez d’eau froide pendant environ une minute. Répétez le processus deux ou trois fois jusqu’à ce que la peau se détache facilement. Placez les amandes pelées dans un bol avec de l’eau glacée et laissez-les reposer environ 1 heure jusqu’à ce que les amandes blanchissent. Pendant ce temps, mélangez la poudre de gélatine à 3 cuillères à soupe d’eau et laissez reposer 10 minutes pour qu’elle prenne. Égouttez les amandes et réduisez-les finement au mixeur. Vous pouvez également utiliser un mortier et un pilon. Maintenant, combinez la crème avec les amandes moulues, remuez jusqu’à ce que le mélange soit homogène et mettez dans un pot. Ajoutez le sucre et la gélatine gonflée. Chauffez le mélange : il doit être assez chaud mais pas bouillir. Assurez-vous de mélanger constamment le liquide pour que le sucre et la gélatine se dissolvent complètement. Retirez du feu et laissez refroidir jusqu’à température ambiante. Coupez les fraises fraîches en dés pour décorer le blanc-manger. Lorsque le mélange crème-amandes a suffisamment refroidi, ajoutez la crème épaisse et mélangez à l’aide d’un fouet jusqu’à obtenir une consistance homogène. Remplissez des moules en silicone avec le blanc-manger liquide. Ajoutez les baies hachées au-dessus de chacun et mettez au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. Retirez chaque blanc-manger de son moule, décorez avec des fraises fraîches et de la menthe et servez avec du café. Priatnovo appetita !

