Napoléon «fainéant», la recette la plus simple du gâteau soviétique le plus compliqué

Crémeux et tendre, fondant littéralement dans la bouche, ce dessert russe ressemble beaucoup au mille-feuille français, mais s’en distingue par ses couches plus humides. On pense qu’il est apparu en Russie au début du XIXe siècle et qu’il a connu un grand succès lors des célébrations de la victoire sur l’armée française de Napoléon Bonaparte en 1812. C’est d’ailleurs pour cela qu’il porte le nom de l’empereur français.

Préparer le Napoléon sous la forme d’un gâteau classique prend beaucoup de temps, dont l’essentiel est consacré à la préparation des couches. Nous vous proposons une recette rapide de ce dessert, immédiatement divisée en portions. Le délice parfait pour une cérémonie du thé familiale !

Ingrédients :

250g de pâte feuilletée

250g de crème épaisse à 20% de matière grasse ou plus

1 gros œuf

100g de beurre

60g de sucre

1 cuillère à soupe de farine

1 cuillère à café de sucre vanillé ou d’extrait

une pincée de sel

Préparation :

Décongelez une feuille de pâte feuilletée à température ambiante. Dans un saladier résistant à la chaleur, mélangez la crème épaisse, l’œuf, la farine, le sucre, le sucre vanillé ou l’extrait et le sel jusqu’à consistance homogène. Placez le saladier au bain-marie et remuez constamment jusqu’à ce que la crème devienne assez épaisse. Retirez la crème prête du bain-marie, couvrez d’une pellicule de plastique et laissez dans un coin jusqu’à ce que la crème soit complètement refroidie. Étalez légèrement la pâte en forme de rectangle. Coupez la feuille en 6 à 8 morceaux et faites cuire pendant 15-20 minutes à 200°C. Déchiquetez-les en flocons. Battez du beurre très doux jusqu’à ce qu’il soit aéré et presque blanc. Combinez le beurre et la crème. Fouettez quelques minutes à l’aide d’un mélangeur jusqu’à consistance homogène. Assemblez nos Napoléons. Versez une cuillère à soupe de crème sur le fond, couvrez d’une couche de flocons de pâte, ajoutez à nouveau de la crème, une autre couche de flocons de pâte et terminez avec davantage de crème au sommet. Saupoudrez généreusement de chapelure le dessus des Napoléons et laissez les desserts au réfrigérateur pendant 2 à 4 heures. Priatnovo appetita !

