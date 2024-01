Couronne de Pavlova, cette délicieuse meringue aux baies qui embellira toute table de fête

Russia Beyond

Nommé d’après la grande ballerine russe du XXe siècle Anna Pavlova, du Théâtre Mariinski, ce dessert composé de meringue, de crème fouettée et de baies est l’incarnation de sa beauté, de sa légèreté ainsi que de sa grâce et ravira même les gourmets les plus sophistiqués.

Sa préparation ne prendra pas beaucoup de temps, d’autant plus que la meringue et la garniture peuvent être préparées à l’avance, et le gâteau lui-même peut être assemblé au moment de l’arrivée des invités.

N’hésitez pas à expérimenter avec sa forme et également à choisir d’autres fruits et baies pour la garniture. Dans tous les cas, ce chef-d’œuvre culinaire deviendra une véritable décoration pour la table de fêtes !

Ingrédients pour la meringue :

4 blancs d’œuf

200g de sucre

20g de fécule de maïs

1 cuillère à café de jus de citron

1 pincée de sel

Ingrédients pour la garniture :

150g d’argousier

150g d’airelle rouge

100g de sucre

300ml de crème épaisse (30-35% de matière grasse)

1 poignée de graines de grenade

Préparation :

Fouettez les blancs d’œuf avec la pincée de sel dans un saladier jusqu’à obtention d’une texture ferme. Ajoutez progressivement le sucre, le jus de citron et fouettez pendant environ 5 à 7 minutes jusqu’à ce que vous obteniez l’emblématique texture de meringue brillante et régulière. Ajoutez la fécule de maïs, mélangez avec un mixeur ou une spatule. Préparez une plaque à pâtisserie recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Dessinez un motif au crayon sur le papier. Appliquez-y le mélange à l’aide d’une poche à douille munie de l’embout de votre choix ou d’une cuillère à soupe. Faites cuire la meringue à 120°C pendant 70 minutes ; laissez-la dans le four éteint pendant encore une heure, puis laissez-la refroidir complètement à température ambiante. Mettez l’argousier congelé avec 50g de sucre dans une casserole et faites cuire à feu moyen pendant 7 à 10 minutes. Mettez-le dans une tasse, puis travaillez légèrement avec un mixeur pour une texture plus homogène, et laissez refroidir complètement. Répétez le processus avec de l’airelle ou toute autre baie que vous aimez. Fouettez la crème épaisse jusqu’à pouvoir obtenir des pics fermes. Assemblez la couronne. Étalez la moitié de la garniture aux baies, puis la crème fouettée et terminez avec le reste de garniture aux baies. Saupoudrez de quelques graines de grenade et décorez selon vos envies. Préparez du café frais, servez la couronne de Pavlova et profitez de l’esprit festif. Priatnovo appetita !

