Ce gratin de fromage cottage qu’aucun Russe ne refuserait au petit-déjeuner

La passion des Russes pour la zapekanka au tvorog, c’est-à-dire « gratin de fromage cottage », vient de l’enfance, car ce plat est invariablement servi au petit-déjeuner dans les jardins d’enfants et les écoles du pays depuis de nombreuses décennies. Cependant, à mesure qu’ils grandissent, les habitants de Russie ne sont pas pressés de renoncer à ce délice le matin et la prennent volontiers dans les cantines des bureaux. Ne doutez pas que chaque grand-mère ou mère russe a aussi sa propre recette secrète pour ce plat, si satisfaisant, savoureux et sain à la fois. Nous en partageons une avec vous, qui rendra votre matinée délicieuse !

Ingrédients :

200g de tvorog (fromage cottage)

100g de smetana (crème aigre russe)

1 gros œuf

2 cuillères à soupe bombées de semoule

2 cuillères à soupe de sucre

une pincée de sel

une pincée de vanille

beurre pour graisser

Préparation :

Dans un saladier, mélangez la moitié de la smetana, la semoule, l’œuf, le sucre, la vanille et le sel et mettez de côté pendant 10 minutes pour que la semoule lève. Beurrez les moules et saupoudrez de semoule. Mettez le mélange dans les moules et recouvrez la surface avec la smetana restante. Faites cuire 30-40 minutes à 180°C, laissez refroidir, saupoudrez de sucre glace et servez avec de la smetana ou de la confiture.

Dans cet autre article, découvrez la recette des levachniki, ces mini-chaussons frits fourrés aux baies.

