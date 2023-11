La tarte Anke, le dessert préféré de l’écrivain Léon Tolstoï

La pâte tendre et la crème acidulée aux agrumes de cette tarte au citron classique ont conquis plus d’un estomac, et il y a de fortes chances qu’elle fasse également une offre pour le vôtre. Attention cependant à ne pas vous gaver, car une tarte de trop pourrait transformer votre amour culinaire en véritable overdose.

La « tarte Anke » (ou « tarte Ankovski ») est devenue populaire à la fin du XIXe siècle grâce à la famille de l’écrivain russe Léon Tolstoï. Cependant, pour une raison quelconque, nous ne l’appelons pas « tarte de Tolstoï ». Premièrement, cela peut s’expliquer par le fait que la recette appartenait à la famille Behrs, les parents de l’épouse de l’écrivain, Sophie. Leur médecin de famille, Nikolaï Anke, adorait cuisiner et a partagé la recette avec la mère de Sophie. Le goût délicat du dessert aux agrumes a ravi Sophie et elle a demandé au cuisinier du domaine Tolstoï de le préparer.

À partir de ce jour, chaque célébration dans la famille Tolstoï a eu lieu avec cette tarte comme dessert principal. Selon le fils des Tolstoï, Ilia, « un anniversaire sans tarte Anke, c’est comme un Noël sans sapin... ».

La tarte est devenue un symbole de chaleur, de confort et d’hospitalité dans la maison de l’écrivain. Cependant, elle a finalement été préparée si fréquemment que, selon les souvenirs de son fils, Léon Tolstoï a fini par s’en lasser. Et pas seulement de cette tarte. Alors qu’il avait toujours été un grand amateur de gastronomie, Léon Tolstoï est devenu végétarien à 57 ans et a adopté des habitudes alimentaires plus sobres.

La recette de la tarte Anke a survécu jusqu’à ce jour parce que l’épouse de Tolstoï, Sophie, l’a notée dans son almanach culinaire domestique, qui comptait 162 recettes familiales.

La tarte Anke est le plus souvent composée de deux croûtes sablées avec une crème au citron. La tarte s’avère aromatique et tendre. Le goût sucré de la pâte friable au beurre est rehaussé par la crème aigre-citron.

Cette tarte est facile à préparer et après l’avoir essayée, je suis sûre que vous la servirez souvent sur votre table pour des occasions spéciales et des fêtes. En effet, cette tarte est tellement délicieuse qu’il est difficile de s’arrêter à un seul morceau. Elle doit être accompagnée d’un avertissement : « Potentiellement addictif ; à manger avec modération ». Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, vous pouvez aussi finir comme le grand Tolstoï, épuisé par trop de bonnes choses.

Ingrédients pour 1 tarte de 16 cm de diamètre :

Pour la pâte :

farine – 200g

beurre – 100g

sucre – 50g

œufs (jaunes) – 2 pièces

sucre vanillé – 10g

sel – une pincée

Pour la crème :

œuf – 1 pièce

beurre – 50g

sucre – 100g

citron (zeste et jus) – 1 pièce

Préparation :

Séparez les jaunes des blancs. Nous n’utiliserons que les jaunes. Au robot, mélangez les ingrédients de la pâte.

Vous obtiendrez une masse dense et homogène.

Divisez la pâte en 2 parties. À l’arrière d’une feuille de papier sulfurisé, dessinez des cercles de 16cm de diamètre avec un crayon et placez chaque boule au milieu.

Étalez la pâte à la taille des cercles.

Cuisez environ 15 minutes dans un four préchauffé à 190°C.

Découpez les bords des couches pour obtenir des cercles idéaux.

Conservez les bords pour la décoration.

Laissez les couches refroidir.

Mettez l’œuf, le beurre et le sucre dans un bol résistant à la chaleur et mettez le tout au bain-marie.

Râpez le zeste d’un demi-citron. Ajoutez-le dans le bol.

Pressez le jus d’un citron entier. Passez le jus de citron au tamis. Remuez constamment et poursuivez la cuisson environ 15 minutes.

Le mélange devrait ressembler à du miel épais.

J’ai étalé la crème sur les couches alors qu’elle était encore tiède.

Pour éviter que la tarte ne bouge, appliquez d’abord une goutte de crème dans leurs centres.

Enduisez la première couche. Placez la deuxième dessus. Couvrez ensuite la deuxième couche. J’ai utilisé une partie de la crème pour enrober les bords de la tarte.

Broyez les restes des couches en miettes.

Saupoudrez les miettes sur les bords de la tarte.

Décorez le dessus de la tarte avec des tranches de citron et de la chapelure.

Afin de permettre à la crème de se stabiliser, laissez reposer votre tarte Anke quelques heures avant de servir.

À déguster avec du thé ou du café ! Priatnovo appetita !

